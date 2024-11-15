Можно ли принять к вычету НДС по организации питания

Право на вычет входного НДС может возникнуть только в том случае, если стоимость питания, которое передаются работникам, включается в налоговую базу по НДС. Об остальных нюансах рассказали в статье.

В общем случае при организации питания за счет работодателя у работников возникает доход в натуральной форме, который облагается НДФЛ и страховыми взносами согласно п. 1 ст. 210, п. 1 ст. 211, п. 1 ст. 420 НК.

Если невозможно определить доход при организации питания отдельного работника, то работодатель может не удерживать НДФЛ и не выплачивать страховые взносы. А расходы на питание можно отнести к доходам, полученным налогоплательщиком в натуральной форме.

НДС

Согласно п. 2 ст. 171 НК вычетам подлежит НДС, предъявляемый при приобретении товаров для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения, а также для перепродажи таких товаров. В случае приобретения товаров для осуществления операций, которые не признаются объектами налогообложения, налоговый вычет не применяется.

Во втором случае суммы входного НДС можно включить в расходы по налогу на прибыль согласно п. 2 ст. 170 НК.

Минфин в письме от 08.04.2019 № 03-07-11/24632 и ФНС в письме от 04.03.2019 № СД-4-3/381 указывали на то, что вычет по НДС можно применить только в случае, если работодатель включает в налоговую базу по НДС стоимость питания, предоставляемого работникам.

В случае, если предоставление питания не облагается НДС, то у организации нет права на вычет входного налога.

Исходя из позиций ведомств при предоставлении питания работникам у организации не возникает объект обложения НДС:

Из письма Минфина от 23.10.2017 № 03-15-06/69405 следует, что не являются объектом обложения НДС и суммы расходов на питание в сторонних организациях, начисляемые работникам в фиксированном размере на пластиковые смарт-карты на основании коллективного и трудовых договоров.

Суды при рассмотрении споров о правомерности вычетов НДС по услугам питания, которые оказываются третьими лицами, соглашаются с официальной позицией. Например, в Постановлении Девятого ААС от 20.01.2021 № 09АП-70398/20 по делу № А40-123618/2020 суд указал, что работы, выполняемые сотрудниками организации, не квалифицируются в качестве работ с вредными условиями труда. Соответственно, предоставляемое работникам организации питание не относится к гарантиям и компенсациям, предусмотренными ст. 164 ТК.

Поэтому предусмотренная трудовыми договорами и Положением об оплате труда передача сотрудникам продуктов питания подлежит налогообложению НДС в общеустановленном порядке. Так как в рассматриваемом деле работодатель не включил в налоговую базу стоимость питания, переданного работникам, у организации не возникает и права на вычет НДС.

При принятии решений суды исходят из конкретных обстоятельств дела. Единой судебной практики при рассмотрении споров о возникновении объекта обложения НДС в случаях, когда компенсация расходов на питание включена в трудовой договор и данные суммы относятся в соответствии с п. 25 ст. 255 НК к расходам на оплату труда, на данный момент не сложилось.

По мнению судов, принятых в пользу налогоплательщика, если предоставление сотрудникам бесплатного питания является частью оплаты труда, то реализации в понимании ст. 39 НК не возникает.

При этом работодатель сам услуг питания не оказывает, а выступает посредником между работниками и предприятием общественного питания. По сути, питание оплачивается работником из своего дохода, с которого удержан НДФЛ и который вошел в налогооблагаемую базу по страховым взносам. Следовательно, не возникает и объекта налогообложения НДС для целей пп. 1 п. 1 ст. 146 НК.

Страховые взносы и НДФЛ

Обязательным условием получения физическим лицом доходов в том числе в натуральной форме, является его персонификация, позволяющая оценить экономическую выгоду каждого работника согласно ст. 207, 226, 230, п. 4 ст. 431 НК.

При отсутствии объективной возможности определить доход каждого физлица, и объект обложения НДФЛ страховыми взносами, невозможно установить величину страховых взносов согласно п. 1 ст. 39 НК.

Возможность установить доход возникает, например, когда работники используют персонифицированную карту при заказе или выборе питания в столовой. В остальных случаях определить доход затруднительно.