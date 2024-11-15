Чью сторону выбрать: Минфина или судов? Противоположные мнения о предквалификации

При участии в закупках с НМЦК свыше 20 млн руб. в случае отсутствия дополнительных требований участники должны пройти универсальную предквалификацию. Они предоставляют исполненный договор с ценой не менее 20 процентов НМЦК объявленной закупки. Сделано это для большей безопасности закупочной процедуры и надежности определения поставщика.

Что такое совместная закупка

Совместная закупка — это закупка, в которой несколько заказчиков приобретают для себя один и тот же товар. Это могут быть яблоки, шины, перчатки.

Процесс практически идентичен — закупочная процедура объявляется на суммарную НМЦК, а контракт заключается с каждым заказчиком в отдельности. Поставщик по всем контрактам будет один и тот же. Можно ли использовать такие контракты для подтверждения предквалификации?

Что говорят суды

Участник подал заявку, в которой предоставил несколько договоров, заключенных по итогам совместного тендера. Ценовой критерий был соблюден — общая цена превышала 20 процентов НМЦК.

Заказчик отклонил заявку, так как посчитал, что поставщик должен приложить один контракт на нужную сумму.

Три инстанции решили, что в данном случае заказчик ограничил конкуренцию. В постановлении о доптребованиях сказано, что для оценки опыта можно использовать договоры и контракты, заключенные по итогам совместных закупок. Оно не запрещает применять его для универсальной предквалификации.

Поставщик выиграл тендер на поставку одних и тех же товаров — предмет договора был тождественен. Договоры заключены по итогам одной совместной закупки, и общей цены хватало для подтверждения соответствия требованию.

Что говорит Минфин

Со своей стороны, Минфин допускает использование «совместных» договоров, но только в качестве подтверждения соответствия дополнительным требованиям, установленных в постановлении № 2571.

Вся проблема в трактовке — суды не видят запрета, Минфин не видит разрешения. Отсюда и противоположные мнения.

Чью сторону выбрать

Для того чтобы решить, чьей точки зрения придерживаться, подготовили для вас сравнительную таблицу со всеми плюсами и минусами. Зеленым отмечены плюсы, красным — минусы.

Таблица. Плюсы и минусы для поставщиков

Минфин Суды Актуальность Январь 2023 года

Письмо от 18.01.2023 № 24-06-06/3195 Сентябрь 2024 года

Определение Верховного суда от 16.09.2024 № 306-ЭС24-5576 Лояльность к поставщику Опирается на текст НПА. Выводы делаются на основе теории Опираются на сложившуюся практику. При вынесении решений опираются на логику и на теорию Правомочность давать разъяснения Не является уполномоченным органом для дачи разъяснений. Высказывает свое мнение по поступившим вопросам Вообще не дает разъяснений Стабильность Дает ответы и не меняет свое мнение до тех пор, пока уполномоченный орган его не опровергнет Отсутствие единообразной практики. Суды разных регионов высказывают противоположное мнение по одинаковым вопросам

По итогам упорной борьбы мы фиксируем ничью — 2:2. Победила дружба. Это значит, что единого алгоритма действий нет, необходимо быть немного флюгером и выбирать для каждой ситуации более подходящую схему.