Материальная помощь работнику: нужно ли включать в РСВ, ПСФЛ, 6-НДФЛ

Работодатель оказал единовременную матпомощь сотруднику в связи со смертью близкого родственника. Если матпомощь не облагается НДФЛ и страховыми взносами, нужно ли ее отражать в отчетности?

ПСФЛ

В соответствии с порядком заполнения персонифицированных сведений (п. 3.7 Порядка, утв. приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) по строке 070 указывается сумма выплат и иных вознаграждений, которые начислены организацией в пользу физического лица за период, за который представляются сведения.

Соответственно, в персонифицированные сведения о физических лицах включаются персональные данные каждого физического лица, в отношении которых страхователь осуществлял выплаты, при этом по строке 070 указываются любые суммы выплат, начисленных ему за истекший месяц, как облагаемых, так и не облагаемых взносами.

6-НДФЛ

Суммы единовременной материальной помощи, выплачиваемые работодателем в связи со смертью близких родственников, не облагаются НДФЛ и потому в расчете по форме 6-НДФЛ не отражаются.

РСВ

Так же материальная помощь работнику в связи со смертью его родственника не облагается страховыми взносами (подп. 3 п. 1 ст. 422 НК). В соответствии с Порядком заполнения РСВ (приказ ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@), выплаты, не облагаемые страховыми взносами, отражаются: