Налоговая амнистия: кому простят дробление в 2025 году

Дробление незаконно — если налоговая выявляет факт правонарушения, то последствия для бизнеса могут быть катастрофическими: например, доначисление налогов, штрафов и пени порядка 50% от суммы доходов за три года. Однако некоторые организации могут рассчитывать на амнистию в 2025 году. Рассказываем, какие организации могут воспользоваться амнистией.

Что такое дробление бизнеса

Согласно поправкам в НК дробление бизнеса определяется как разделение единой предпринимательской деятельности между несколькими формально самостоятельными лицами, которых контролируют одни и те же лица, направленное на занижение сумм налогов с помощью использования специальных налоговых режимов с превышением пределов осуществления прав по исчислению налоговой базы и сумм налогов в соответствии со ст. 54.1 НК.

Также поправки определяют и добровольный отказ от дробления — исчисление и уплата налогов лицами, использующими дробление бизнеса, в размере, который определен в результате консолидации по всей группе лиц доходов и других показателей, соблюдение которых необходимо для применения спецрежимов.

Кто имеет право на амнистию

Некоторые компании могут рассчитывать на амнистию (прекращение обязанности по уплате налогов, пеней и штрафов по дроблению бизнеса). Для этого нужно соблюсти несколько условий:

Дробление произошло в 2022-2024 годах, и этот факт был зафиксирован на налоговой проверке. В 2025-2026 годах налогоплательщик совершил добровольный отказ от дробления.

Также закон предусматривает ряд случаев, при которых бизнес не вправе рассчитывать на амнистию по дроблению:

дробление бизнеса было проведено без использования специальных режимов налогообложения ;

в 2022-2024 годах у организации не было налоговых проверок , а значит и дробление бизнеса не было выявлено;

решение по итогам налоговых проверок за 2022-2024 годы вступило в силу раньше, чем вступил в силу закон о налоговой амнистии.

Важно учитывать, что амнистия распространяется только на доначисленные налоги, пени и штрафы в соответствии со ст. 119 (непредставление налоговой декларации), 120 (грубое нарушение правил по учету доходов и расходов для исчисления налоговой базы), а также ст. 122 НК (неуплата или неполная уплата налогов).

Даже если к организации применят амнистию, все равно нужно будет заплатить штраф по ст. 123 НК за невыполнение обязанностей налогового агента, которое было совершено в рамках дробления бизнеса.

Порядок осуществления амнистии

Для проведения амнистии, решение по налоговой проверке за 2022-2024 годы должно вступить в силу с 12.07.2024. Тогда решение может быть приостановлено, но только в части, касающейся дробления. Его можно обжаловать — амнистия не прерывает такой срок.

В документах по проверке сотрудники налоговой инспекции должны разделить нарушения по дроблению и другим основаниям. Расчет недоимки также должен быть раздельным.

В случае приостановления решений (их части) по дроблению, ФНС не будет направлять материалы проверок в следственные органы до момента, пока приостановленные решения не вступят в силу.

Все материалы по проверке не направят в следственные органы, если без доначислений по дроблению недоимка по другим основаниям не будет достигать размера, который предусматривает уголовную ответственность:

В случае списания налоговых долгов в рамках амнистии, материалы проверок также не будут направлены в МВД.

Дальнейший порядок действий

Развитие событий зависит от того, будет ли проведена ли выездная проверка за 2025-2026 годы и каковы будут ее результаты.

Кейс 1: проверка была, дробление не выявили.

Что будет: доначисленные суммы по приостановленному решению простятся со дня, когда вступит решение по проверке за 2025-2026 годы.

Если было проведено несколько проверок, то доначисления за дробление списываются на наиболее позднюю из дат вступления в силу решений по результатам проверок.

Кейс 2: проверка была, опять выявили дробление.

Что будет: помимо доначисления сумм за 2025-2026, за 2022-2024 придется также заплатить доначисления. Так как приостановленное решение по дроблению снова вступит в силу, ФНС нужно будет направить материалы проверки в следственные органы, если недоимка превышает размер наступления уголовной ответственности.

Что нужно сделать: уплатить доначисления за 2022-2024 и 2025-2026 года.

А если по итогам проверок за 2025-2026 был установлен факт частичного добровольного отказа, то можно претендовать на амнистию по части доначислений за 2022-2024 годы.

Кейс 3: проверки не было.

Что будет: налоговая амнистия применится, но с 1 января 2030 года.

Кейс 4: налогоплательщик отказался от дробления после вынесения решения о проверке за 2025-2026 годы.

Что будет: можно претендовать на списание доначислений за дробление в 2022-2023 годах, если налогоплательщик отказался от дробления за 2024 до вступления в силу решения по результатом проверки.

До вступления решения в силу нужно подать уточненную отчетность за 2024 год с показателями без дробления. ФНС в этом случае может потребовать информацию и документы, которые подтвердят добровольный отказ от дробления.

Если за 2025-2026 годы проводится несколько проверок, то претендовать на списание долгов за 2022-2023 годы можно только при условии подачи уточненной отчетности за 2024 до наиболее ранней даты из дат вступления в силу решений по результатам проверок.

Кейс 5: у компании есть приостановленное решение по проверке за 2022-2024 годы по дроблению, но бизнес закрывается (ликвидация, исключение из ЕГРЮЛ, банкротство).

Что будет: амнистия состоится. Однако если проверка за 2025-2026 годы установит продолжение дробление в составе другой группы лиц, которая будет контролироваться теми же лицами, что и ликвидированный налогоплательщик, то нужно будет заплатить доначисления ликвидированного юрлица за 2022-2024 годы.