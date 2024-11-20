Должностная инструкция менеджера по маркетплейсам — 2025

С развитием интернет-торговли менеджеры по работе с электронными площадками становятся более востребованными. При этом они должны обладать специфическими навыками для ведения деятельности на маркетплейсах. Каковы обязанности такого специалиста и как составить должностную инструкцию, узнаете из нашей статьи.

Должностная инструкция менеджера по маркетплейсам: обязанности работника

Менеджер маркетплейсов управляет торговлей через электронные площадки. Он продвигает товары и налаживает продажи. Обычно работа ведется с такими платформами, как Wildberries, Ozon, Lamoda, «Яндекс Маркет» и другими.

Изначально должность менеджера маркетплейсов сформировалась из специализации менеджера по оптовым продажам по мере развития электронной торговли.

Тогда работодатели еще самостоятельно готовили себе актуальные кадры. Однако сегодня данной профессии даже обучают в некоторых вузах.

Перечень обязанностей менеджера по работе с электронной площадкой может быть достаточно обширным. Основные представлены в таблице.

Обязанность Описание Анализ рынка и конкурентов определение стратегий для продвижения товаров;

исследование рынка, конкуренции и трендов Оформление и ведение интернет-магазина на платформе регистрация учетной записи и внесение данных о компании;

ведение карточек на товар. Управление ассортиментом составление номенклатуры;

ценообразование;

контроль запасов на складе и их своевременное пополнение. Продвижение товаров реализация рекламных кампаний;

предоставление скидок для роста продаж и привлечения новых клиентов Взаимодействие с производителями и поставщиками налаживание контактов и ведение переговоров для своевременных поставок;

взаимодействие с логистическими компаниями Поддержка покупателей обработка заказов;

ответы на отзывы и вопросы;

решение прочих проблем потребителей Контроль контента размещение фотографий товара, текстов и описание в карточках;

SEO-анализ карточек Составление аналитических отчетов анализ результатов работы;

формирование отчета торговой площадки Координация работы проекта поиск специалистов: копирайтеров, фотографов и других

организация взаимодействия дизайнеров, программистов и иных участников проекта

Конкретный функционал менеджера электронной площадки зависит от опыта сотрудника и размера компании.

Так, начинающему специалисту обычно поручают создание аккаунта, заполнение карточек и общение с клиентами. Опытный менеджер занимается аналитической работой, формирует ассортимент, а также обучает начинающих продавцов.

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Должностная инструкция менеджера по маркетплейсам: как составить

Чтобы четко определить права и обязанности потенциального специалиста по интернет-продажам, необходимо разработать должностную инструкцию. Ее оформляют как самостоятельный документ или как приложение к трудовому договору.

Законом не определен порядок разработки должностной инструкции, поэтому компания определяет его самостоятельно. Обычно документ составляют на основании квалификационных требований, который содержится в справочниках или профессиональных стандартах.

Если конкретная должность в таких справочниках отсутствует, следует опираться на профессиональные характеристики смежных должностей.

К примеру, для позиции менеджера по маркетплейсам можно воспользоваться профстандартом 06.043 «Специалист по интернет-маркетингу».

Должностная инструкция, как правило, включает четыре раздела. В разделе «Общие положения» прописывают:

наименование должности в соответствии со штатным расписанием;

требования к квалификации сотрудника;

непосредственного руководителя , например, менеджер по маркетплейсам подчиняется начальнику отдела продаж;

порядок назначения и освобождения от должности;

подчиненных (при наличии) и их состав;

сотрудника, который заменяет специалиста на время его отсутствия;

перечень локальных нормативных актов, которым менеджер следует в процессе своей работы.

В части «Должностные обязанности» перечисляют функции, которые возлагают на сотрудника. Для составления раздела можно применять Общероссийский классификатор занятий ОК 010-2014 (МСКЗ-08), квалификационный справочник, утвержденный постановлением Минтруда от 21.08.1998 № 37 и другие профессиональные стандарты.

В разделе «Права сотрудника» перечисляются полномочия, которыми менеджер обладает в пределах своей компетенции в рамках исполнения трудовых обязанностей.

Последняя часть — «Ответственность». В ней предусматривают все виды ответственности в зависимости от возложенных обязанностей.

Когда должностная инструкция оформлена в качестве отдельного документа, ее нужно утвердить приказом руководителя и ознакомить сотрудника под подпись (ч.3 ст. 68 ТК).

Если инструкция является приложением к трудовому договору, ее составляют в двух экземплярах. Один работодатель оставляет у себя, а второй отдает работнику (ч. 1 ст. 67 ТК).

Должностная инструкция менеджера по маркетплейсам: образец 2025 года

В шапке документа указывают наименование, номер, дату, место составления. В верхнем правом углу руководитель утверждает инструкцию своей подписью.

В вводной части прописывают общие характеристики должности менеджера по работе с маркетплейсами. Здесь детализируют, кем сотрудник назначается на должность, кому подчиняется и какими документами руководствуется в работе.

Также в данном разделе приводят основные навыки и квалификации специалиста.

Далее в инструкции отражают обязанности и права менеджера. Например, сотрудник по работе с торговыми площадками заполняет карточки на товары, обрабатывает отзывы клиентов и составляет отчеты о продажах.

В процессе работы он вправе запрашивать документы у работников других подразделений и вносить предложения руководителю по улучшению своей трудовой деятельности.

В последней части ЛНА перечисляют санкции, которые грозят менеджеру за нарушение порядка работы. В конце документа начальник структурного подразделения и работник проставляют подписи.

Образец должностной инструкции менеджера по маркетплейсам