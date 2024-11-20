Как построить график в «Эксель»: пошаговая инструкция с примерами

Вместо Excel мы пользуемся сервисом Google Sheets, потому что он бесплатный и работает онлайне: можно пользоваться с компьютера и телефона. Если Excel привычнее, никаких проблем — в нем те же функции.

Шаг 1. Введем данные в таблицу

График строится на основе каких-либо данных, поэтому сначала нужно решить, что именно мы хотим отобразить на графике. Обычно график полезен, когда нужно отследить показатели в динамике. В личном финансовом учете это может быть, например, размер дохода.

Предположим, вы работаете на фрилансе и регулярно повышаете свой средний чек, но из-за увеличения цены часть клиентов больше не могут себе позволить ваши услуги. Чтобы узнать, как все это отражается на доходе, можно посмотреть, как он меняется со временем.