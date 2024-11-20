Как построить график в «Эксель»: пошаговая инструкция с примерами

Вместо Excel мы пользуемся сервисом Google Sheets, потому что он бесплатный и работает онлайне: можно пользоваться с компьютера и телефона. Если Excel привычнее, никаких проблем — в нем те же функции.
Шаг 1. Введем данные в таблицу
График строится на основе каких-либо данных, поэтому сначала нужно решить, что именно мы хотим отобразить на графике. Обычно график полезен, когда нужно отследить показатели в динамике. В личном финансовом учете это может быть, например, размер дохода.
Предположим, вы работаете на фрилансе и регулярно повышаете свой средний чек, но из-за увеличения цены часть клиентов больше не могут себе позволить ваши услуги. Чтобы узнать, как все это отражается на доходе, можно посмотреть, как он меняется со временем.
Составим таблицу доходов по месяцам:
Шаг 2. Построим график
Чтобы построить график, нужно выделить интересующие нас данные и нажать Вставка → Диаграмма. Выделим все ячейки с доходом:
Готово! На графике уже видна тенденция изменения дохода: заработок растет, хотя было и краткосрочное падение.
График как инструмент помогает быстро оценить тенденцию, когда у вас есть данные за несколько периодов, но давайте попробуем задействовать больше возможностей Google Sheets. Например, узнаем, поспевает ли доход за инфляцией.
Освойте Excel на уровне PRO, чтобы автоматизировать расчеты и сделать свою работу эффективнее, пройдите курс повышения квалификации «Excel и Google-таблицы с нуля до профи». Научитесь работать с функциями, без которых невозможен быстрый и комфортный управленческий, кадровый учет и финансовое планирование. Получите официальное удостоверение, внесем его в реестр ФИС ФРДО. Сейчас курс продается со скидкой 28% за 14 900 рублей.
Как сравнить два графика
Добавим еще один график к тому, который уже построили. Для начала введем дополнительные данные в таблицу — пусть это будут расходы за месяц. Вот как теперь выглядит табличка:
Теперь настроим график. Для этого дважды кликнем по нему мышкой и добавим еще один параметр — расход:
Теперь по графикам понятно, что расходы растут вместе с доходами. Причина может быть и в удорожании товаров, и в так называемой инфляции уровня жизни — когда с увеличением благосостояния появляются новые потребности.
Как еще можно использовать графики в финансовом учете
Графики удобны, когда нужно быстро оценить общую картину финансового здоровья. Например, если хотите сравнить, какие инвестиционные инструменты приносят вам больше всего денег, или узнать, как меняются ваши покупательские привычки с течением времени.
Аналогично графики можно применять для любых других задач, где есть цифры, например, если хотите отследить динамику веса своего тела или количество книг, которые успеваете прочитать за месяц.
Что нужно запомнить
График — инструмент быстрой визуализации ваших данных.
Чтобы построить график, сначала нужно внести данные в таблицу.
С графиком можно сравнить данные и увидеть общую тенденцию.
Комментарии1
Мне Гладкий график нравится😉Симпатичнее🚀