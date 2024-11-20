Сроки подачи уведомлений по НДФЛ в 2025 году

Правила подачи уведомлений в 2025 году
В 2025 году уведомление об исчисленных суммах представляют по налогам и взносам, по которым срок уплаты раньше, чем срок сдачи отчетности в ИФНС (п. 9 ст. 58 НК).
Это ежемесячные платежи по НДФЛ и страховым взносам, авансовые платежи по налогу на имущество, транспортному и земельному налогам, по ЕСХН и налогу по УСН. По НДС и налогу на прибыль налогоплательщики такие уведомления не сдают.
Если нет начислений по налогу или взносам, нулевое уведомление подавать не надо. Если при УСН аванс за отчетный период меньше аванса за предыдущий, можно подать уведомление с отрицательной суммой к уплате, тогда переплата увеличит сальдо ЕНС (ст. 58 НК).
Подать в ИФНС уведомление можно через личный кабинет, по ТКС или при среднесписочной численности за прошлый год до 100 чел. — на бумаге.
ОКТМО в уведомлении укажите по месту уплаты налога или взносов — адресу организации, ОП или недвижимости. Узнать ОКТМО можно на сайте ФНС.
КБК в уведомлении — КБК конкретного налога или взносов.
Сроки подачи уведомлений в 2025 году: таблица
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Период удержания НДФЛ
Срок подачи
НДФЛ исчислен и удержан в период с 01.01.2025 по 22.01.2025
27.01.2025 (25 января — суббота)
НДФЛ исчислен и удержан в период с 23.01.2025 по 31.01.2025
03.02.2025
НДФЛ исчислен и удержан в период с 01.02.2025 по 22.02.2025
25.02.2025
НДФЛ исчислен и удержан в период с 23.02.2025 по 28.02.2025
03.03.2025
НДФЛ исчислен и удержан в период с 01.03.2025 по 22.03.2025
25.03.2025
НДФЛ исчислен и удержан в период с 23.03.2025 по 31.03.2025
03.04.2025
НДФЛ исчислен и удержан в период с 01.04.2025 по 22.04.2025
25.04.2025
НДФЛ исчислен и удержан в период с 23.04.2025 по 30.04.2025
05.05.2025 (3 мая — суббота)
НДФЛ исчислен и удержан в период с 01.05.2025 по 22.05.2025
26.05.2025 (25 мая — воскресенье)
НДФЛ исчислен и удержан в период с 23.05.2025 по 31.01.2025
03.06.2025
НДФЛ исчислен и удержан в период с 01.06.2025 по 22.06.2025
25.06.2025
НДФЛ исчислен и удержан в период с 23.06.2025 по 30.06.2025
03.07.2025
НДФЛ исчислен и удержан в период с 01.07.2025 по 22.07.2025
25.07.2025
НДФЛ исчислен и удержан в период с 23.07.2025 по 31.07.2025
04.08.2025 (3 августа — воскресенье)
НДФЛ исчислен и удержан в период с 01.08.2025 по 22.08.2025
25.08.2025
НДФЛ исчислен и удержан в период с 23.08.2025 по 31.08.2025
03.09.2025
НДФЛ исчислен и удержан в период с 01.09.2025 по 22.09.2025
25.09.2025
НДФЛ исчислен и удержан в период с 23.09.2025 по 30.09.2025
03.10.2025
НДФЛ исчислен и удержан в период с 01.10.2025 по 22.10.2025
27.10.2025 (25 октября — суббота)
НДФЛ исчислен и удержан в период с 23.10.2025 по 31.10.2025
05.11.2025
НДФЛ исчислен и удержан в период с 01.11.2025 по 22.11.2025
25.11.2025
НДФЛ исчислен и удержан в период с 23.11.2025 по 30.11.2025
03.12.2025
НДФЛ исчислен и удержан в период с 01.12.2025 по 22.12.2025
25.12.2025
НДФЛ исчислен и удержан в период с 23.12.2025 по 31.12.2025
30.12.2025
Источник: https://buhguru.com/ndfl/sroki-podachi-uvedomlenij-2025.html#
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