Сроки подачи уведомлений по НДФЛ в 2025 году

В данном справочно материале — обобщим новые сроки подачи уведомлений по НДФЛ в составе ЕНП.

Правила подачи уведомлений в 2025 году

В 2025 году уведомление об исчисленных суммах представляют по налогам и взносам, по которым срок уплаты раньше, чем срок сдачи отчетности в ИФНС (п. 9 ст. 58 НК).

Это ежемесячные платежи по НДФЛ и страховым взносам, авансовые платежи по налогу на имущество, транспортному и земельному налогам, по ЕСХН и налогу по УСН. По НДС и налогу на прибыль налогоплательщики такие уведомления не сдают.

Если нет начислений по налогу или взносам , нулевое уведомление подавать не надо. Если при УСН аванс за отчетный период меньше аванса за предыдущий, можно подать уведомление с отрицательной суммой к уплате, тогда переплата увеличит сальдо ЕНС (ст. 58 НК).

Подать в ИФНС уведомление можно через личный кабинет, по ТКС или при среднесписочной численности за прошлый год до 100 чел. — на бумаге.

ОКТМО в уведомлении укажите по месту уплаты налога или взносов — адресу организации, ОП или недвижимости. Узнать ОКТМО можно на сайте ФНС.

КБК в уведомлении — КБК конкретного налога или взносов.

Сроки подачи уведомлений в 2025 году: таблица

Скачать таблицу со сроками подачи уведомлений в 2025 году

Период удержания НДФЛ Срок подачи НДФЛ исчислен и удержан в период с 01.01.2025 по 22.01.2025 27.01.2025 (25 января — суббота) НДФЛ исчислен и удержан в период с 23.01.2025 по 31.01.2025 03.02.2025 НДФЛ исчислен и удержан в период с 01.02.2025 по 22.02.2025 25.02.2025 НДФЛ исчислен и удержан в период с 23.02.2025 по 28.02.2025 03.03.2025 НДФЛ исчислен и удержан в период с 01.03.2025 по 22.03.2025 25.03.2025 НДФЛ исчислен и удержан в период с 23.03.2025 по 31.03.2025 03.04.2025 НДФЛ исчислен и удержан в период с 01.04.2025 по 22.04.2025 25.04.2025 НДФЛ исчислен и удержан в период с 23.04.2025 по 30.04.2025 05.05.2025 (3 мая — суббота) НДФЛ исчислен и удержан в период с 01.05.2025 по 22.05.2025 26.05.2025 (25 мая — воскресенье) НДФЛ исчислен и удержан в период с 23.05.2025 по 31.01.2025 03.06.2025 НДФЛ исчислен и удержан в период с 01.06.2025 по 22.06.2025 25.06.2025 НДФЛ исчислен и удержан в период с 23.06.2025 по 30.06.2025 03.07.2025 НДФЛ исчислен и удержан в период с 01.07.2025 по 22.07.2025 25.07.2025 НДФЛ исчислен и удержан в период с 23.07.2025 по 31.07.2025 04.08.2025 (3 августа — воскресенье) НДФЛ исчислен и удержан в период с 01.08.2025 по 22.08.2025 25.08.2025 НДФЛ исчислен и удержан в период с 23.08.2025 по 31.08.2025 03.09.2025 НДФЛ исчислен и удержан в период с 01.09.2025 по 22.09.2025 25.09.2025 НДФЛ исчислен и удержан в период с 23.09.2025 по 30.09.2025 03.10.2025 НДФЛ исчислен и удержан в период с 01.10.2025 по 22.10.2025 27.10.2025 (25 октября — суббота) НДФЛ исчислен и удержан в период с 23.10.2025 по 31.10.2025 05.11.2025 НДФЛ исчислен и удержан в период с 01.11.2025 по 22.11.2025 25.11.2025 НДФЛ исчислен и удержан в период с 23.11.2025 по 30.11.2025 03.12.2025 НДФЛ исчислен и удержан в период с 01.12.2025 по 22.12.2025 25.12.2025 НДФЛ исчислен и удержан в период с 23.12.2025 по 31.12.2025 30.12.2025

Источник: https://buhguru.com/ndfl/sroki-podachi-uvedomlenij-2025.html#