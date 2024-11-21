Смена объекта налогообложения на УСН после регистрации ООО или ИП

В момент подачи документов на госрегистрацию ООО было подано заявление о переходе на УСН «Доходы». Можно ли в течении 30 дней с момента госрегистрации перейти на УСН «Доходы-расходы»?

По мнению Минфина можно сменить объект (письмо от 08.09.2020 № 03-11-06/2/78707).

В соответствии с п. 2 ст. 346.13 НК вновь созданная организация и вновь зарегистрированный ИП вправе уведомить налоговую инспекцию о переходе на УСН не позднее 30 календарных дней с даты постановки на налоговый учет.

В этом случае организация и ИП признаются налогоплательщиками, применяющими УСН, с даты постановки их на учет, указанной в листе записи в ЕГРЮЛ (ЕГРИП).

Согласно п. 1 ст. 346.14 НК объектом налогообложения по УСН признаются доходы либо доходы, уменьшенные на величину расходов.

Выбор объекта налогообложения осуществляется самим налогоплательщиком, если он не является участником договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) или договора доверительного управления имуществом.

Выбранный объект налогообложения указывается в уведомлении о переходе на упрощенную систему налогообложения (п. 1 ст. 346.13 НК).

При этом гл. 26.2 НК не установлено ограничений в части возможности изменения объекта налогообложения по УСН, указанного в соответствующем уведомлении, направленном в налоговый орган в порядке, предусмотренном п. 2 ст. 346.13 НК.

Исходя из этого в случае, если уведомление о переходе на УСН подано вновь созданной организацией (ИП), но принято решение об изменении первоначально выбранного объекта налогообложения, то уточнение такого уведомления производится в срок, предусмотренный п. 2 ст. 346.13 НК, то есть не позднее 30 календарных дней с даты постановки такой организации (ИП) на учет в налоговом органе.