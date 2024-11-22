Может ли пенсионер получить налоговый вычет

Налоговые вычеты дают возможность возвратить часть денег, потраченных на медицинские услуги или покупку недвижимости. Могут ли претендовать на их получение пенсионеры? Выясним, как человеку, вышедшему на заслуженный отдых, получить вычет за протезирование зубов или в случае приобретения квартиры. Рассмотрим, имеет ли на это право неработающий пенсионер.

Налоговый вычет работающим пенсионерам

Налоговые вычеты предоставляются гражданину, если он признается российским налоговым резидентом.

Работающие пенсионеры имеют облагаемые НДФЛ доходы. Поэтому им положен ряд процедур, уменьшающих налогооблагаемый доход. Так, трудящиеся пенсионеры могут получить социальные вычеты по затратам на оплату:

медицинских услуг;

физкультурно-оздоровительных услуг;

взносов, сделанных по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и добровольного пенсионного страхования.

Трудящиеся пенсионеры вправе претендовать также на имущественный вычет по затратам на покупку или строительство жилья, оплату ипотечных процентов. Налог можно вернуть за три года, которые предшествуют году приобретения жилья.

Пенсионеры, работающие по трудовому договору или договору гражданско-правового характера, вправе заявить вычет за счет НДФЛ, который был перечислен в бюджет с их доходов. Это подтверждает и информация, размещенная на официальном сайте ФНС по адресу https://www.nalog.gov.ru.

Вычеты за лечение пенсионерам

Вычет на лечение относится к социальным. На него можно сократить доходы, относящиеся к основной налоговой базе, а если их недостаточно — доходы от продажи имуществ или доли в нем, доходы в виде стоимости имущества, полученного в порядке дарения, а также подлежащие налогообложению доходы в виде страховых выплат по договорам страхования и выплат по пенсионному обеспечению.

Это правило не относится к доходам от продажи или получения в дар ценных бумаг (пп. 9 п. 2.1, пп. 3, 6 ст. 210, пп. 3 п. 1 ст. 219, пп. 1, 1.1 ст. 224 НК).

Если у пенсионера есть доход, который облагается НДФЛ по ставке 13 процентов, он вправе получить вычет за лечение, в том числе за зубы при их лечении или протезировании, и вернуть уплаченный НДФЛ (пп. 1, 2, 9 п. 2.1, пп. 3, 6 ст. 210 НК).

Притом социальный вычет в отношении расходов на лечение неработающего пенсионера могут получить являющиеся налоговыми резидентами его муж или жена, а также дети.

Но в этом случае они должны оплатить такие расходы и иметь соответствующие доходы, облагаемые НДФЛ (пп. 9 п. 2.1, п. п. 3, 6 ст. 210, пп. 3 п. 1 ст. 219, пп. 1, 1.1 ст. 224 НК).

Начиная с расходов, понесенных в 2024 году, можно воспользоваться уменьшением затрат на лечение в величине фактических издержек, но в рамках 150 тыс. рублей за календарный год.

В отношении расходов, понесенных до 2024 года, такой вычет предоставляется в размере не больше 120 тыс. рублей за календарный год.

Причем эти суммы являются общими для всех видов соцвычетов, кроме вычетов на обучение детей и на дорогостоящее лечение (ст. 216, абз. 5 пп. 3 п. 1, абз. 8 п. 2 ст. 219 НК, пп. «б» п. 1 ст. 1, ч. 2 ст. 2 закона от 28.04.2023 № 159-ФЗ).

По дорогостоящим видам лечения сумма налогового вычета принимается в величине фактически произведенных расходов. Так, расходы на имплантацию зубных протезов, как правило, можно заявить к вычету в полной сумме, но не больше величины полученных доходов, которые учитываются в целях предоставления вычета (абз. 6 пп. 3 п. 1 ст. 219 НК, п. 1 перечня, утвержденного постановлением Правительства от 08.04.2020 № 458).

Вычет на покупку квартиры пенсионерам

Чтобы пенсионеру оформить имущественный налоговый вычет на приобретение жилья, он должен иметь доходы, облагаемые НДФЛ. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению и социальные доплаты к ним подоходным налогом не облагаются.

Поэтому неработающий пенсионер, получающий только перечисленные выплаты, не вправе претендовать на получение вычета из уплаченных налогов (п. 2 ст. 217 НК). Однако даже в этой ситуации можно:

уменьшить налогооблагаемый доход в будущих налоговых периодах, когда такой доход возникнет;

перенести имущественный вычет на миновавшие периоды, но не больше чем на три года, предшествующих году, в котором образовался переносимый остаток (пп. 1, 2, 9, 10 ст. 220 НК).

Приведем пример переноса остатка имущественного вычета на прежние периоды. Допустим, что пенсионер Соколов А. в 2023 году купил квартиру. Тогда он работал по трудовому договору и получал налогооблагаемые доходы.

С начала 2024 года Соколов А. перестал получать такие доходы. В данном случае он может получить имущественный налоговый вычет за 2023 год, а остаток вычета перенести на 2020, 2021 и 2022 годы, поскольку в эти периоды у него были налогооблагаемые доходы.

Отметим, что изначально льготный порядок уменьшения налогооблагаемого дохода при покупке пенсионерами жилья, позволяющий выбирать прошлые периоды, был введен в НК с 2012 года при отсутствии у человека доходов, облагаемых НДФЛ по ставке 13 процентов.

Поэтому прежде работающие пенсионеры воспользоваться этим порядком не могли. Но уже с 2014 года указанное условие из НК убрали, после чего переносить вычет на предшествующие годы получили возможность и работающие граждане старшего поколения (п. 10 ст. 220 НК, ст. 1 закона от 23.07.2013 № 212-ФЗ, письмо Минфина от 24.12.2014 № 03-04-05/66776).

В настоящее время каких-либо ограничений на применение льготного порядка получения имущественного вычета для работающих пенсионеров нет.

Сейчас трудящийся человек пенсионного возраста может воспользоваться как вычетом в обычном порядке, так и в пенсионном. В частности, если работающий пенсионер получил акт приема-передачи квартиры в строящемся доме в 2023 году, то в 2024 году он может представить фискалам декларации за 2023, 2022, 2021 и 2020 годы.

Если же доходов за приведенные годы не хватит, чтобы получить вычеты на покупку жилья и на уплату ипотечных процентов в полной величине, человек сможет использовать право на получение остатка в дальнейшем, в частности, по доходам 2024 года (письма ФНС от 31.01.2023 № БС-3-11/1179@, от 06.07.2017 № БС-19-11/167@).

Имущественный вычет по расходам на покупку квартиры предоставляется в сумме не больше 2 млн рублей (пп. 3 п. 1, пп. 1 п. 3 ст. 220 НК). При погашении процентов по целевым займам или кредитам он предоставляется в сумме фактически произведенных налогоплательщиком затрат на уплату процентов в соответствии с договором займа или кредита, но не больше 3 млн рублей.

Указанный имущественный налоговый вычет может быть предоставлен в отношении лишь одного объекта недвижимого имущества (п. 4 ст. 220 НК).

Если целевые займы или кредиты были взяты до 01.01.2014, имущественный налоговый вычет предоставляют без учета ограничения размера, предусмотренного п. 4 ст. 220 НК (ст. 2 закона от 23.07.2013 № 212-ФЗ).

Как получить налоговый вычет пенсионеру

Получить налоговый вычет можно у работодателя или в налоговом органе — работающий пенсионер вправе выбрать любой из перечисленных вариантов. Человек, который уже не работает, но имеет право на уменьшение произведенных затрат, может обратиться непосредственно к фискалам.

При этом для подтверждения права на уменьшение налогооблагаемого дохода потребуется собрать установленные законом документы. Так, если работающий пенсионер оформляет вычет на лечение у своего работодателя, потребуются следующие бумаги (п. 2 ст. 219 НК):

письменное заявление работающего пенсионера на вычет;

уведомление от инспекторов о подтверждении права на вычет. Такое уведомление работодателю направит налоговая не позже 30 календарных дней со дня представления ей налогоплательщиком заявления и документов, подтверждающих его расходы на лечение (п. 2 ст. 219 НК).

Чтобы пенсионеру получить налоговый вычет через ФНС, он должен сдать в инспекцию по месту своего жительства налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, а также подтверждающие документы.

Помимо этого, начиная с расходов за 2024 год в отношении отдельных видов социальных вычетов предусмотрен упрощенный порядок их получения.

Среди них вычет на лечение, за исключением вычета на покупку лекарств. Чтобы получить его в упрощенном порядке, пенсионер должен обратиться в компанию или к частному коммерсанту, где ему были оказаны соответствующие услуги, с письменным заявлением установленной формы.

На основании такого заявления юрлицо или ИП при наличии технической возможности представит фискалам сведения о фактических расходах налогоплательщика. После этого человека через его личный кабинет проинформируют о возможности получения вычета в упрощенном порядке.

Тогда пенсионер для его получения должен будет также через свой личный кабинет представить заявление налоговикам (пп. 1, 2, 3.1, 3.2, 4 ст. 221.1 НК, ч. 26 ст. 13 закона от 31.07.2023 № 389-ФЗ).

Вычеты неработающим пенсионерам

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению и социальные доплаты к ним НДФЛ не облагаются. Поэтому неработающие пенсионеры, которые получают только указанные выплаты, не могут претендовать на получение налогового вычета.

Вместе с тем даже у неработающего пенсионера может быть доход, который облагается НДФЛ по ставке 13 процентов.

Человек может зарабатывать, сдавая внаем квартиру или продавая имущество. Тогда он вправе получить налоговый вычет и вернуть уплаченный им НДФЛ (пп. 1, 2, 9 п. 2.1, пп. 3, 6 ст. 210 НК).

Поэтому пенсионеры, у которых имеются облагаемые доходы, могут воспользоваться социальными вычетами, в том числе по затратам на медицинские услуги. Также они могут обратиться и за имущественными вычетами по издержкам на приобретение или строительство жилья, оплату процентов по ипотеке.

В частности, правом на возврат НДФЛ может воспользоваться человек, сдающий жилплощадь в аренду, не применяя при этом налоговый режим НПД, и представляющий ежегодно фискалам декларацию по форме 3-НДФЛ.