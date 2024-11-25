Бизнес-планирование

Как составить бизнес-план

Рассказываем, как устроена структура бизнес-плана, зачем он нужен, какие виды этого документа бывают, по каким стандартам его оформляют и как написать бизнес-план самостоятельно.
Как составить бизнес-план
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Бизнес-план — это документ с четкой структурой, в котором поэтапно изложены идеи, цели и задачи предприятия, а также план по их реализации. Бизнес-план всегда рассчитывается на какой-то срок. Он нужен для того, чтобы вести деятельность продуктивно и эффективно, видеть риски и вовремя их предотвращать.

Кроме того, бизнес-план помогает спрогнозировать результаты коммерческой деятельности и сформулировать стратегию развития. Чем более точно сформирован бизнес-план, тем проще управлять операционной деятельностью компании.

Что такое бизнес-план

Бизнес-план — это план осуществления предпринимательской деятельности, документ, в котором раскрывается порядок развития предприятия или проекта и перечисляются основные риски.

В бизнес-плане содержится:

  • Информация о предприятии или проекте.

  • Данные о производстве и реализации продукции, оказании услуг.

  • Анализ рынков сбыта.

  • Экономические расчеты ведения предпринимательской деятельности (основных операций предприятия, маркетинга).

  • Дополнительные материалы — приложения, детализирующие расчеты (графики, схемы, фотографии и т. д.).

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Зачем нужен бизнес-план

Бизнес-план позволяет объективно оценить возможности бизнеса, эффективно выстроить его работу. Благодаря бизнес-плану можно понять окупаемость проекта, заранее спланировать основные вызовы и риски.

Бизнес-план также поможет в случае необходимости найти кредиторов и инвесторов. Они, как правило, финансируют те проекты, которые имеют понятные параметры и структуру. Поэтому в бизнес-плане важно наличие цифр и аналитики.

Основные виды бизнес-планов

К основным видам бизнес-планов относятся:

Внутренний бизнес-план

Он предназначен исключительно для внутреннего пользования и необходим для оценки и понимания перспектив и рисков проекта. Как правило, такой бизнес-план составляется в произвольной форме.

Бизнес-план для инвесторов

Его составляют для поиска наиболее выгодных условий финансирования и привлечения внешних средств для реализации проекта.

Бизнес-план для получения банковского кредита

Такой бизнес-план должен обязательно содержать информацию об объеме необходимых инвестиций, конкурентных преимущества проекта, его рентабельности и сроках окупаемости (сроках возврата вложенных средств).

Требования к бизнес-плану для получения банковского кредита могут меняться в зависимости от условий определенных банков. Для обращения одновременно к нескольким кредиторам целесообразнее применять международные стандарты, например, UNIDO, так как большинство банковских требований основаны на них.

При этом работа по привлечению кредита может потребовать неоднократной корректировки бизнес-плана, а именно сроков реализации проекта, ценовых параметров, объемов затрат и ожидаемых кредитных средств.

Бизнес-план для получения господдержки

Он может отличаться в зависимости от конкретной программы господдержки. Всегда нужно учитывать и отражать в таком бизнес-плане условия программы господдержки, так как от них может напрямую зависеть возможность привлечения субсидий.

Антикризисный бизнес-план

Такой документ необходим для предприятия, которое находится в непростом финансовом положении, например, если компании грозит недружественное поглощение, судебная тяжба или банкротство. Цель такого бизнес-плана — показать все возможные варианты выхода бизнеса из кризиса.

Из чего состоит бизнес-план

В любом бизнес-плане можно выделить такие разделы:

  • Резюме.

  • Информация о компании.

  • Анализ рынка.

  • Организация и менеджмент.

  • Финансовые параметры.

  • Описание продукта (услуги).

  • Маркетинг и продажи.

  • Финансирование.

  • Прогнозы.

  • Приложения.

Резюме

Резюме является одной из основных частей бизнес-плана, где кратко изложена информация о компании или проекте и описано обоснование успешности бизнес-идеи.

Для нового бизнеса необходима информация о потребностях рынка и перспективных решениях. Для существующего бизнеса в резюме включаются основные цели проекта, точки роста предприятия, сведения о его финансовом положении и планах будущей деятельности.

Важно помнить, что информация в резюме подается в краткой форме. Поэтому этот раздел лучше писать в последнюю очередь после анализа детальной информации из других разделов бизнес-плана.

Информация о компании

Раздел включает детальное описание деятельности компании, ее миссию и принципы. В нем содержатся данные о местоположении организации, направлении текущей деятельности, стратегии и перспективах развития, а также конкурентных преимуществах.

Анализ рынка

Анализ рынка предусматривает детальное описание отрасли, в которой работает или собирается работать бизнес. Здесь необходимо отразить информацию об объеме рынка, его особенностях и тенденциях развития.

При анализе, в частности, важно определить потенциальную долю компании на рынке, механизмы ценообразования и, как следствие, доходность бизнеса.

Также важно провести конкурентный анализ, то есть выявить основных конкурентов бизнеса.

Организация и менеджмент

В данном разделе содержится информация о юридической и организационной структуре компании, ее собственниках и корпоративном управлении.

Здесь детально излагаются такие данные, как форма собственности, состав участников (акционеров) и руководства (менеджеров), количество сотрудников, банковские реквизиты.

Финансовые параметры

Здесь нужно представить основные финансовые расчеты: себестоимость, издержки, смету расходов на проект. Также в этом разделе можно привести таблицу расходов и доходов бизнеса и описать затраты подготовительного и основного периодов проекта.

При возможности стоит добавить отчет о прибыли и убытках, данные по налоговым платежам, затраты, связанные с обслуживанием долговой нагрузки.

Необходимо описать основные финансовые расчеты и издержки, провести калькуляцию себестоимости и описать смету расходов на проект. Также описать источники финансовых средств, привести таблицу расходов и доходов и описать движение наличности.

Описание продукта (услуги)

Здесь нужно уделить внимание описанию нового продукта, включая информацию об авторских правах, патентах, проведенных или планируемых научно-исследовательских работах, критериях отнесения данных к коммерческой тайне.

В этой части бизнес-плана особенно важно рассказать о преимуществах нового продукта и его привлекательности для будущих покупателей.

При возможности можно прикрепить фотографию или образец продукта или услуги.

Маркетинг и продажи

В данном разделе приводится:

  • стратегия проникновения бизнеса на рынок;

  • стратегия развития, в том числе:

    • внутреннее развитие — увеличение объемов бизнеса, численности персонала, развитие франшизы;

    • горизонтальная интеграция — приобретение другой компании того же направления;

    • вертикальная интеграция — расширение сфер деятельности за счет приобретения новых активов;

  • сбытовая стратегия;

  • PR-стратегия.

Финансирование

Этот раздел необходим, если инициатор проекта ищет финансирование для своего бизнеса. Сюда включаются имеющиеся и потенциальные потребности в капитале, планы по использованию привлеченных средств и предполагаемые способы их возврата.

Прогнозы

В раздел включаются финансовые показатели компании за предыдущие годы, финансовые прогнозы в будущих периодах. Также для наглядности в раздел следует включить анализ финансовой информации с графическими приложениями и таблицами.

Приложения

Приложения в бизнес-плане нужны для его большей репрезентативности. Сюда можно включить исследования рынка, экспертные публикации, юридические документы, лицензии, инфографики и фотографии.

Юрист корпоративной практики Key Consulting Group Ангелина Севостьянова отмечает, что в бизнес-план в качестве отдельного блока стоит включить дорожную карту (road map), где следует прописать возможные сроки пересмотра и дополнения бизнес-плана.

Стандарты планирования бизнеса

Существует несколько наиболее известных и распространенных стандартов создания бизнес-плана. Среди них:

Стандарты UNIDO

Это наиболее популярные в России международные стандарты. Они разработаны подразделением ООН по промышленному развитию (UNIDO).

Помимо базовых разделов стандарты UNIDO предусматривают такие важные блоки, как «Оценка эффективности проекта» и «Гарантии и риски компании».

В разделе об эффективности указываются рентабельность бизнеса, расчеты достижения точки безубыточности, сроки окупаемости и чистый доход.

В разделе «Гарантии и риски» излагается информация о том, как компания намерена гарантировать возврат привлеченного финансирования, а также пункты об основных рисках и возможных форс-мажорных ситуациях.

Стандарты ЕБРР

Эти стандарты разработал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Они актуальны для предпринимателей, желающих получить кредит для своего бизнес-проекта.

Но требования подходят только для среднего и крупного бизнеса, так как минимальная сумма кредита в ЕБРР составляет от 5 млн евро.

Стандарты BFM Group

Данные стандарты разработала компания BFM Group, которая расширила требования UNIDO, сделав акцент на анализе текущего положения организации на рынке и предлагаемого продукта (услуги).

Стандарты предусматривают расчет максимально возможного количества финансовых показателей, детальную оценку влияния изменения параметров проекта на прибыль и помесячный прогноз затрат в течение всего времени реализации проекта.

Стандарты KPMG

Эти стандарты разработаны консалтинговой компанией KPMG. Акцент в них сделан на детальном описании маркетинговых показателей и финансовой информации.

Производственной и технической части бизнес-плана уделяется меньше внимания. В России эти стандарты наименее популярны.

Стандарты TACIS

Стандарты разработаны в рамках TACIS, это программа Евросоюза по поддержке рыночных реформ в странах СНГ. Они во многом соответствуют требованиям UNIDO.

Для наглядности требования различных стандартов по структуре бизнес-плана представлены в виде таблицы.

UNIDO

ЕБРР

BFM Group

KPMG

TACIS

Резюме

Правила конфиденциальности

Правила конфиденциальности

Резюме

Резюме

Описание отрасли и компании

Резюме

Резюме

Описание услуги или товара

Общая стратегия бизнеса

Описание услуги или товара

Общее описание компании

Общее описание компании и проекта

Анализ сегмента рынка

Маркетинговая стратегия

Продажи и маркетинг

Идея

Маркетинг

Ценообразование

Производственный план

Производственный план

Финансы

Управление и менеджмент

Маркетинговая стратегия

Управление и менеджмент

Управление и менеджмент

Инвестиции

Управление и менеджмент

Финансы

Финансовый план

Производственный план

Финансы

Оценка и факторы риска

Оценка эффективности

Финансовый план

Гарантии и риски

Оценка риска

Можно ли самостоятельно составить бизнес-план

Сооснователь Encry Foundation Роман Некрасов отмечает, что самостоятельное составление бизнес-плана — широко распространенное явление в США.

В России только в последние годы вузы и компании стали обучать студентов и сотрудников презентовать свои идеи и продукты и составлять грамотные бизнес-планы.

Сейчас есть более 100 методик создания бизнес-планов, говорит Севостьянова. По ее словам, при подготовке бизнес-плана главное — это качественный диалог со своей командой и проведение профессионального исследования рынка.

Поэтому методика составления должна предусматривать следующие этапы:

  • Интервью с командой.

  • Стратегическое исследование рынка (оценка рынка, анализ конкурентов и т.д.).

  • Составление расчетов.

  • Предоставление чернового варианта бизнес-плана команде для обсуждения.

  • Внесение необходимых изменений и утверждение бизнес-плана.

Генеральный директор «КРОС» Екатерина Мовсесян указывает, что при анализе рынка можно использовать стандартный SWOT-анализ и P&L (profits & losts).

Для формирования финансовой модели можно использовать Excel или обратиться к более продвинутым специализированным программам, уточняет она.

Генеральный директор бухгалтерской компании «Профисио» Татьяна Пересыпкина предупреждает, что для самостоятельного составления бизнес-плана нужно обладать обширными знаниями в сфере экономики, бухгалтерии и маркетинга.

Мовсесян добавляет, что подготовленный план желательно показать эксперту, чтобы избежать ошибок.

Некрасов, напротив, считает, что заказать у специалистов стоит только дизайн самой презентации бизнес-плана. «Хотя и тут можно обойтись своими силами — в сети достаточно конструкторов», — замечает он.

При этом важно корректировать и расставлять акценты в бизнес-плане в соответствии с аудиторией, которая будет с ним знакомиться (инвесторы, партнеры, юристы).

Подготовка перед составлением бизнес-плана

Перед составлением бизнес-плана необходимо построить финансовую модель проекта: посчитать предполагаемую выручку, постоянные и переменные расходы, чистую прибыль, оборотный капитал и движение денежных средств.

Финансовую модель можно определить самостоятельно. Но если речь идет о сложных проектах или продуктах, требующих большого бюджета, эксперты советуют доверить составление финансового плана профессиональным аналитикам и экономистам.

Как составить свою схему бизнес-плана

Разработку бизнес-плана можно разделить на четыре основных этапа:

  • анализ рынка;

  • сбор исходных данных;

  • создание финансовой модели;

  • написание самого бизнес-плана.

На первом этапе необходимо провести исследование рынка или приобрести готовое у исследовательской компании. Но если речь идет о новом или узком рынке, анализировать рынок, скорее всего, придется самостоятельно.

В рамках этой работы следует изучить деятельность конкурентов и их методики работы, а также понять запросы целевой аудитории бизнеса. В случае недостатка информации можно использовать данные экспертов в СМИ, а также госведомств.

Сбор исходных данных подразумевает агрегацию массива всей актуальной информации о будущем бизнесе. Необходимо определить налоговые условия, в которых работает компания, перечень инвестиционных расходов и прочих затрат, собрать данные об источниках финансирования, определить объемы производства и продаж, расценки, численность персонала, размер оплаты его труда.

При сборе данных можно опираться на структуру стандартных исследований, которые содержат:

  1. Емкость рынка и динамику изменений за последние 3–5 лет.

  2. Прогноз динамики рынка на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

  3. Специфические условия функционирования рынка.

  4. Перечень конкурентов и анализ их деятельности.

  5. Перечень лидеров рынка, анализ их финансовых показателей и бизнес-моделей.

  6. SWOT-анализ.

  7. Выводы и рекомендации.

Для подготовки финансовой модели лучше использовать специальные программы и сервисы, которые помогают детально просчитать параметры бизнес-проекта.

Для этого можно использовать онлайн-конструкторы. Но в этом случае автор бизнес-плана ограничен возможностями конкретного сервиса. Для расчетов параметров сложного проекта онлайн-конструктор, скорее всего, не подойдет.

Можно также использовать программы на базе Microsoft Excel или специализированные платные программы.

Как превратить бизнес-план из формальности в инструкцию

Для удобства презентации бизнес-план можно адаптировать в пошаговую инструкцию. Для этого эксперты советуют определить исходную точку вашей идеи или бизнеса, а затем сформулировать цель.

Затем нужно прописать этапы ее реализации. Для простоты восприятия можно поставить несколько промежуточных задач, исходя из параметров плана и желаемых результатов.

Для большей эффективности обратите внимание на эти пункты:

  • Добавьте графики

Зачастую визуально воспринимать числовую информацию проще, чем в виде выгрузки или перечисления данных. Также графики выглядят более репрезентативно.

  • Акцентируйте внимание на важных цифрах

Выделите самые главные цифры, например, прогнозный показатель выручки или количество новых нанятых сотрудников. Измеримость деятельности позволяет оценивать ее эффективность.

  • Разделите план на этапы

Если вы пишете бизнес-план на долгосрочный период, например, три года, больше внимания уделите первому году. Сделайте более детальный прогноз, уделите больше внимания возможным рискам.

  • Ставьте достижимые цели

Ориентируйтесь на амбициозные показатели, однако учитывайте реальную внешнюю ситуацию на рынке, а также внутреннюю ситуацию в своей компании.

Типичные ошибки при составлении бизнес-плана

Есть ошибки, которые достаточно часто допускают авторы бизнес-планов:

  • Неправильное оформление (если бизнес-план готовится для внешнего использования).

  • Слишком большой объем (бизнес-план не должен превышать 40 страниц).

  • Сомнительные данные (событийная и цифровая информация в бизнес-плане должна быть достоверной и точной).

  • Необоснованные целевые показатели.

  • Недостаточный анализ конкурентов.

Генеральный директор «Санлайт девелопмент» Дмитрий Пентин в качестве примера типичной ошибки называет отсутствие должного анализа рынка.

Также, по его словам, при расчете финансовой модели часто учитываются не все возможные затраты, игнорируется прогнозная инфляция и не применяется процедура дисконтирования денежных потоков.

Некрасов называет распространенными ошибками недостаточный анализ целевой аудитории продукта и отсутствие структуры управления компанией.

Севостьянова добавляет к этому шаблонность документа и отсутствие командной работы.

Мовсесян обращает внимание, что часто составители планов не учитывают несколько сценариев: реалистичный, оптимистичный и пессимистичный.

Стоит ли брать готовый бизнес-план или заказывать его у сторонних исполнителей

Готовые бизнес-планы можно использовать в качестве шаблонов при создании своего, а также для изучения сферы деятельности, в которой планирует работать компания.

Тем не менее всегда необходимо наполнять документ уникальными данными, которые позволят выделить проект и заинтересуют инвесторов.

Обратиться к специализированным компаниям для составления бизнес-плана можно, если он нужен для банков или госорганов, у которых есть особые требования к формату.

Пентин отмечает, что приобрести готовый бизнес-план можно для типового бизнеса (кафе, парикмахерская, небольшая торговая точка), а затем скорректировать его финансовую модель под свои параметры.

По мнению Пересыпкиной, взять готовый план можно, если он нужен для галочки, например, для получения кредита в банке. Для работы и развития предприятия нужен уникальный бизнес-план, добавляет она.

Мовсесян добавляет, что при составлении бизнес-плана стоит посоветоваться с более опытными предпринимателями и самому быть погруженным в детали проекта.

Некрасов добавляет, что в любом случае изначально готовить бизнес-план лучше самостоятельно, чтобы суметь отразить уникальные характеристики проекта.

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