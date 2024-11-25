Как составить бизнес-план

Рассказываем, как устроена структура бизнес-плана, зачем он нужен, какие виды этого документа бывают, по каким стандартам его оформляют и как написать бизнес-план самостоятельно.

Бизнес-план — это документ с четкой структурой, в котором поэтапно изложены идеи, цели и задачи предприятия, а также план по их реализации. Бизнес-план всегда рассчитывается на какой-то срок. Он нужен для того, чтобы вести деятельность продуктивно и эффективно, видеть риски и вовремя их предотвращать.

Кроме того, бизнес-план помогает спрогнозировать результаты коммерческой деятельности и сформулировать стратегию развития. Чем более точно сформирован бизнес-план, тем проще управлять операционной деятельностью компании.

Что такое бизнес-план

Бизнес-план — это план осуществления предпринимательской деятельности, документ, в котором раскрывается порядок развития предприятия или проекта и перечисляются основные риски.



В бизнес-плане содержится:

Информация о предприятии или проекте.

Данные о производстве и реализации продукции, оказании услуг.

Анализ рынков сбыта.

Экономические расчеты ведения предпринимательской деятельности (основных операций предприятия, маркетинга).

Дополнительные материалы — приложения, детализирующие расчеты (графики, схемы, фотографии и т. д.).

Стать финансовым директором, который умеет грамотно распоряжаться деньгами бизнеса, поможет курс профпереподготовки «Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя». После обучения вы сможете строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения. Получите диплом профпереподготовки на 256 ак. часов. Сейчас курс продается со скидкой 72% за 9 899 рублей.

Зачем нужен бизнес-план

Бизнес-план позволяет объективно оценить возможности бизнеса, эффективно выстроить его работу. Благодаря бизнес-плану можно понять окупаемость проекта, заранее спланировать основные вызовы и риски.

Бизнес-план также поможет в случае необходимости найти кредиторов и инвесторов. Они, как правило, финансируют те проекты, которые имеют понятные параметры и структуру. Поэтому в бизнес-плане важно наличие цифр и аналитики.

Основные виды бизнес-планов

К основным видам бизнес-планов относятся:

Внутренний бизнес-план

Он предназначен исключительно для внутреннего пользования и необходим для оценки и понимания перспектив и рисков проекта. Как правило, такой бизнес-план составляется в произвольной форме.

Бизнес-план для инвесторов

Его составляют для поиска наиболее выгодных условий финансирования и привлечения внешних средств для реализации проекта.

Бизнес-план для получения банковского кредита

Такой бизнес-план должен обязательно содержать информацию об объеме необходимых инвестиций, конкурентных преимущества проекта, его рентабельности и сроках окупаемости (сроках возврата вложенных средств).

Требования к бизнес-плану для получения банковского кредита могут меняться в зависимости от условий определенных банков. Для обращения одновременно к нескольким кредиторам целесообразнее применять международные стандарты, например, UNIDO, так как большинство банковских требований основаны на них.

При этом работа по привлечению кредита может потребовать неоднократной корректировки бизнес-плана, а именно сроков реализации проекта, ценовых параметров, объемов затрат и ожидаемых кредитных средств.

Бизнес-план для получения господдержки

Он может отличаться в зависимости от конкретной программы господдержки. Всегда нужно учитывать и отражать в таком бизнес-плане условия программы господдержки, так как от них может напрямую зависеть возможность привлечения субсидий.

Антикризисный бизнес-план

Такой документ необходим для предприятия, которое находится в непростом финансовом положении, например, если компании грозит недружественное поглощение, судебная тяжба или банкротство. Цель такого бизнес-плана — показать все возможные варианты выхода бизнеса из кризиса.

Из чего состоит бизнес-план

В любом бизнес-плане можно выделить такие разделы:

Резюме.

Информация о компании.

Анализ рынка.

Организация и менеджмент.

Финансовые параметры.

Описание продукта (услуги).

Маркетинг и продажи.

Финансирование.

Прогнозы.

Приложения.

Резюме

Резюме является одной из основных частей бизнес-плана, где кратко изложена информация о компании или проекте и описано обоснование успешности бизнес-идеи.

Для нового бизнеса необходима информация о потребностях рынка и перспективных решениях. Для существующего бизнеса в резюме включаются основные цели проекта, точки роста предприятия, сведения о его финансовом положении и планах будущей деятельности.

Важно помнить, что информация в резюме подается в краткой форме. Поэтому этот раздел лучше писать в последнюю очередь после анализа детальной информации из других разделов бизнес-плана.

Информация о компании

Раздел включает детальное описание деятельности компании, ее миссию и принципы. В нем содержатся данные о местоположении организации, направлении текущей деятельности, стратегии и перспективах развития, а также конкурентных преимуществах.

Анализ рынка

Анализ рынка предусматривает детальное описание отрасли, в которой работает или собирается работать бизнес. Здесь необходимо отразить информацию об объеме рынка, его особенностях и тенденциях развития.

При анализе, в частности, важно определить потенциальную долю компании на рынке, механизмы ценообразования и, как следствие, доходность бизнеса.

Также важно провести конкурентный анализ, то есть выявить основных конкурентов бизнеса.

Организация и менеджмент

В данном разделе содержится информация о юридической и организационной структуре компании, ее собственниках и корпоративном управлении.

Здесь детально излагаются такие данные, как форма собственности, состав участников (акционеров) и руководства (менеджеров), количество сотрудников, банковские реквизиты.

Финансовые параметры

Здесь нужно представить основные финансовые расчеты: себестоимость, издержки, смету расходов на проект. Также в этом разделе можно привести таблицу расходов и доходов бизнеса и описать затраты подготовительного и основного периодов проекта.

При возможности стоит добавить отчет о прибыли и убытках, данные по налоговым платежам, затраты, связанные с обслуживанием долговой нагрузки.

Необходимо описать основные финансовые расчеты и издержки, провести калькуляцию себестоимости и описать смету расходов на проект. Также описать источники финансовых средств, привести таблицу расходов и доходов и описать движение наличности.

Описание продукта (услуги)

Здесь нужно уделить внимание описанию нового продукта, включая информацию об авторских правах, патентах, проведенных или планируемых научно-исследовательских работах, критериях отнесения данных к коммерческой тайне.

В этой части бизнес-плана особенно важно рассказать о преимуществах нового продукта и его привлекательности для будущих покупателей.

При возможности можно прикрепить фотографию или образец продукта или услуги.

Маркетинг и продажи

В данном разделе приводится:

стратегия проникновения бизнеса на рынок;

стратегия развития, в том числе: внутреннее развитие — увеличение объемов бизнеса, численности персонала, развитие франшизы; горизонтальная интеграция — приобретение другой компании того же направления; вертикальная интеграция — расширение сфер деятельности за счет приобретения новых активов;

сбытовая стратегия;

PR-стратегия.

Финансирование

Этот раздел необходим, если инициатор проекта ищет финансирование для своего бизнеса. Сюда включаются имеющиеся и потенциальные потребности в капитале, планы по использованию привлеченных средств и предполагаемые способы их возврата.

Прогнозы

В раздел включаются финансовые показатели компании за предыдущие годы, финансовые прогнозы в будущих периодах. Также для наглядности в раздел следует включить анализ финансовой информации с графическими приложениями и таблицами.

Приложения

Приложения в бизнес-плане нужны для его большей репрезентативности. Сюда можно включить исследования рынка, экспертные публикации, юридические документы, лицензии, инфографики и фотографии.

Юрист корпоративной практики Key Consulting Group Ангелина Севостьянова отмечает, что в бизнес-план в качестве отдельного блока стоит включить дорожную карту (road map), где следует прописать возможные сроки пересмотра и дополнения бизнес-плана.

Стандарты планирования бизнеса

Существует несколько наиболее известных и распространенных стандартов создания бизнес-плана. Среди них:

Стандарты UNIDO

Это наиболее популярные в России международные стандарты. Они разработаны подразделением ООН по промышленному развитию (UNIDO).

Помимо базовых разделов стандарты UNIDO предусматривают такие важные блоки, как «Оценка эффективности проекта» и «Гарантии и риски компании».

В разделе об эффективности указываются рентабельность бизнеса, расчеты достижения точки безубыточности, сроки окупаемости и чистый доход.

В разделе «Гарантии и риски» излагается информация о том, как компания намерена гарантировать возврат привлеченного финансирования, а также пункты об основных рисках и возможных форс-мажорных ситуациях.

Стандарты ЕБРР

Эти стандарты разработал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Они актуальны для предпринимателей, желающих получить кредит для своего бизнес-проекта.

Но требования подходят только для среднего и крупного бизнеса, так как минимальная сумма кредита в ЕБРР составляет от 5 млн евро.

Стандарты BFM Group

Данные стандарты разработала компания BFM Group, которая расширила требования UNIDO, сделав акцент на анализе текущего положения организации на рынке и предлагаемого продукта (услуги).

Стандарты предусматривают расчет максимально возможного количества финансовых показателей, детальную оценку влияния изменения параметров проекта на прибыль и помесячный прогноз затрат в течение всего времени реализации проекта.

Стандарты KPMG

Эти стандарты разработаны консалтинговой компанией KPMG. Акцент в них сделан на детальном описании маркетинговых показателей и финансовой информации.

Производственной и технической части бизнес-плана уделяется меньше внимания. В России эти стандарты наименее популярны.

Стандарты TACIS

Стандарты разработаны в рамках TACIS, это программа Евросоюза по поддержке рыночных реформ в странах СНГ. Они во многом соответствуют требованиям UNIDO.

Для наглядности требования различных стандартов по структуре бизнес-плана представлены в виде таблицы.

UNIDO ЕБРР BFM Group KPMG TACIS Резюме Правила конфиденциальности Правила конфиденциальности Резюме Резюме Описание отрасли и компании Резюме Резюме Описание услуги или товара Общая стратегия бизнеса Описание услуги или товара Общее описание компании Общее описание компании и проекта Анализ сегмента рынка Маркетинговая стратегия Продажи и маркетинг Идея Маркетинг Ценообразование Производственный план Производственный план Финансы Управление и менеджмент Маркетинговая стратегия Управление и менеджмент Управление и менеджмент Инвестиции Управление и менеджмент Финансы Финансовый план Производственный план Финансы Оценка и факторы риска Оценка эффективности Финансовый план Гарантии и риски Оценка риска

Можно ли самостоятельно составить бизнес-план

Сооснователь Encry Foundation Роман Некрасов отмечает, что самостоятельное составление бизнес-плана — широко распространенное явление в США.

В России только в последние годы вузы и компании стали обучать студентов и сотрудников презентовать свои идеи и продукты и составлять грамотные бизнес-планы.

Сейчас есть более 100 методик создания бизнес-планов, говорит Севостьянова. По ее словам, при подготовке бизнес-плана главное — это качественный диалог со своей командой и проведение профессионального исследования рынка.

Поэтому методика составления должна предусматривать следующие этапы:

Интервью с командой.

Стратегическое исследование рынка (оценка рынка, анализ конкурентов и т.д.).

Составление расчетов .

Предоставление чернового варианта бизнес-плана команде для обсуждения.

Внесение необходимых изменений и утверждение бизнес-плана.

Генеральный директор «КРОС» Екатерина Мовсесян указывает, что при анализе рынка можно использовать стандартный SWOT-анализ и P&L (profits & losts).

Для формирования финансовой модели можно использовать Excel или обратиться к более продвинутым специализированным программам, уточняет она.

Генеральный директор бухгалтерской компании «Профисио» Татьяна Пересыпкина предупреждает, что для самостоятельного составления бизнес-плана нужно обладать обширными знаниями в сфере экономики, бухгалтерии и маркетинга.

Мовсесян добавляет, что подготовленный план желательно показать эксперту, чтобы избежать ошибок.

Некрасов, напротив, считает, что заказать у специалистов стоит только дизайн самой презентации бизнес-плана. «Хотя и тут можно обойтись своими силами — в сети достаточно конструкторов», — замечает он.

При этом важно корректировать и расставлять акценты в бизнес-плане в соответствии с аудиторией, которая будет с ним знакомиться (инвесторы, партнеры, юристы).

Подготовка перед составлением бизнес-плана

Перед составлением бизнес-плана необходимо построить финансовую модель проекта: посчитать предполагаемую выручку, постоянные и переменные расходы, чистую прибыль, оборотный капитал и движение денежных средств.

Финансовую модель можно определить самостоятельно. Но если речь идет о сложных проектах или продуктах, требующих большого бюджета, эксперты советуют доверить составление финансового плана профессиональным аналитикам и экономистам.

Как составить свою схему бизнес-плана

Разработку бизнес-плана можно разделить на четыре основных этапа:

анализ рынка;

сбор исходных данных;

создание финансовой модели;

написание самого бизнес-плана.

На первом этапе необходимо провести исследование рынка или приобрести готовое у исследовательской компании. Но если речь идет о новом или узком рынке, анализировать рынок, скорее всего, придется самостоятельно.

В рамках этой работы следует изучить деятельность конкурентов и их методики работы, а также понять запросы целевой аудитории бизнеса. В случае недостатка информации можно использовать данные экспертов в СМИ, а также госведомств.

Сбор исходных данных подразумевает агрегацию массива всей актуальной информации о будущем бизнесе. Необходимо определить налоговые условия, в которых работает компания, перечень инвестиционных расходов и прочих затрат, собрать данные об источниках финансирования, определить объемы производства и продаж, расценки, численность персонала, размер оплаты его труда.

При сборе данных можно опираться на структуру стандартных исследований, которые содержат:

Емкость рынка и динамику изменений за последние 3–5 лет. Прогноз динамики рынка на краткосрочную и долгосрочную перспективу. Специфические условия функционирования рынка. Перечень конкурентов и анализ их деятельности. Перечень лидеров рынка, анализ их финансовых показателей и бизнес-моделей. SWOT-анализ. Выводы и рекомендации.

Для подготовки финансовой модели лучше использовать специальные программы и сервисы, которые помогают детально просчитать параметры бизнес-проекта.

Для этого можно использовать онлайн-конструкторы. Но в этом случае автор бизнес-плана ограничен возможностями конкретного сервиса. Для расчетов параметров сложного проекта онлайн-конструктор, скорее всего, не подойдет.

Можно также использовать программы на базе Microsoft Excel или специализированные платные программы.

Как превратить бизнес-план из формальности в инструкцию

Для удобства презентации бизнес-план можно адаптировать в пошаговую инструкцию. Для этого эксперты советуют определить исходную точку вашей идеи или бизнеса, а затем сформулировать цель.

Затем нужно прописать этапы ее реализации. Для простоты восприятия можно поставить несколько промежуточных задач, исходя из параметров плана и желаемых результатов.

Для большей эффективности обратите внимание на эти пункты:

Добавьте графики

Зачастую визуально воспринимать числовую информацию проще, чем в виде выгрузки или перечисления данных. Также графики выглядят более репрезентативно.

Акцентируйте внимание на важных цифрах

Выделите самые главные цифры, например, прогнозный показатель выручки или количество новых нанятых сотрудников. Измеримость деятельности позволяет оценивать ее эффективность.

Разделите план на этапы

Если вы пишете бизнес-план на долгосрочный период, например, три года, больше внимания уделите первому году. Сделайте более детальный прогноз, уделите больше внимания возможным рискам.

Ставьте достижимые цели

Ориентируйтесь на амбициозные показатели, однако учитывайте реальную внешнюю ситуацию на рынке, а также внутреннюю ситуацию в своей компании.

Типичные ошибки при составлении бизнес-плана

Есть ошибки, которые достаточно часто допускают авторы бизнес-планов:

Неправильное оформление (если бизнес-план готовится для внешнего использования).

Слишком большой объем (бизнес-план не должен превышать 40 страниц).

Сомнительные данные (событийная и цифровая информация в бизнес-плане должна быть достоверной и точной).

Необоснованные целевые показатели.

Недостаточный анализ конкурентов.

Генеральный директор «Санлайт девелопмент» Дмитрий Пентин в качестве примера типичной ошибки называет отсутствие должного анализа рынка.

Также, по его словам, при расчете финансовой модели часто учитываются не все возможные затраты, игнорируется прогнозная инфляция и не применяется процедура дисконтирования денежных потоков.

Некрасов называет распространенными ошибками недостаточный анализ целевой аудитории продукта и отсутствие структуры управления компанией.

Севостьянова добавляет к этому шаблонность документа и отсутствие командной работы.

Мовсесян обращает внимание, что часто составители планов не учитывают несколько сценариев: реалистичный, оптимистичный и пессимистичный.

Стоит ли брать готовый бизнес-план или заказывать его у сторонних исполнителей

Готовые бизнес-планы можно использовать в качестве шаблонов при создании своего, а также для изучения сферы деятельности, в которой планирует работать компания.

Тем не менее всегда необходимо наполнять документ уникальными данными, которые позволят выделить проект и заинтересуют инвесторов.

Обратиться к специализированным компаниям для составления бизнес-плана можно, если он нужен для банков или госорганов, у которых есть особые требования к формату.

Пентин отмечает, что приобрести готовый бизнес-план можно для типового бизнеса (кафе, парикмахерская, небольшая торговая точка), а затем скорректировать его финансовую модель под свои параметры.

По мнению Пересыпкиной, взять готовый план можно, если он нужен для галочки, например, для получения кредита в банке. Для работы и развития предприятия нужен уникальный бизнес-план, добавляет она.



Мовсесян добавляет, что при составлении бизнес-плана стоит посоветоваться с более опытными предпринимателями и самому быть погруженным в детали проекта.

Некрасов добавляет, что в любом случае изначально готовить бизнес-план лучше самостоятельно, чтобы суметь отразить уникальные характеристики проекта.