Аренда автомобиля у директора

Руководители компаний нередко используют личные автомобили в служебных целях. Такие отношения могут быть оформлены путем заключения договора аренды транспортного средства. В статье расскажем, как составить такой договор и учесть траты, понесенные организацией, в частности, арендную плату, выплачиваемую директору.

Как оформить аренду автомобиля директора без экипажа

В договоре аренды автомобиля директора без экипажа необходимо закрепить следующие условия.

1. Сведения о сторонах договора — арендодателе и арендаторе.

2. Объект аренды. Необходимо подробно прописать характеристики транспортного средства (ТС), позволяющие его идентифицировать (идентификационный номер (VIN), цвет и номер кузова, данные регистрационных документов). При отсутствии таких сведений условие об объекте арендного договора считается несогласованным, а договор — незаключенным (п. 1 ст. 432, п. 3 ст. 607 ГК).

3. Права и обязанности сторон. Арендодатель обязан (пп. 1, 2 ст. 611 ГК) предоставить авто со всей документацией и принадлежностями. Выполнение указанной обязанности может подтверждаться актом приема-передачи, подписываемым обеими сторонами.

Арендатор обязан (п. 1 ст. 614, ст. 644—646 ГК):

своевременно вносить арендную плату;

поддерживать надлежащее состояние арендованного авто, включая текущий и капитальный ремонт;

своими силами осуществлять управление арендованным ТС и его эксплуатацию, как коммерческую, так и техническую;

нести расходы на содержание ТС, его страхование, включая страхование своей ответственности, а также расходы, возникающие в связи с его эксплуатацией, если иное не предусмотрено договором.

Если договором не предусмотрено иное, арендатор вправе без согласия арендодателя сдавать ТС в субаренду на условиях договора аренды, заключать с третьими лицами договоры перевозки и другие допустимые договоры (ст. 647 ГК).

4. Ответственность сторон. За вред, причиненный автомобилем третьим лицам, ответственность в установленном порядке несет арендатор (ст. 648 ГК). Также можно предусмотреть ответственность сторон за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по договору аренды, например, за просрочку передачи ТС и документов к нему.

5. Арендная плата. Рекомендуем прописать в договоре размер арендной платы и порядок ее внесения (ст. 614 ГК). Как правило, ее устанавливают в твердой сумме.

По общему правилу, закрепленному в п. 3 ст. 614 ГК, размер платежа может меняться не чаще одного раза в год. Другое правило стороны должны согласовать в договоре.

6. Срок договора аренды. Если срок аренды в договоре не определен, договор аренды считается заключенным на неопределенный срок. В этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону за месяц.

Договором может быть установлен иной срок для предупреждения о прекращении договора аренды, заключенного на неопределенный срок (п. 2 ст. 610 ГК). Договором аренды можно закрепить условия его продления и (или) досрочного прекращения.

7. Иные условия. Договор может содержать другие условия, установленные сторонами, например, цели использования авто.

Директор при заключении договора аренды ТС с организацией должен действовать в ее интересах добросовестно и разумно (п. 3 ст. 53 ГК). Это подразумевает, в частности, заключение договора аренды на выгодных для организации рыночных условиях (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 16.06.2020 № Ф04-1808/2020 по делу № А27-27196/2017).

Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, в частности, единоличного исполнительного органа общества (п. 1 ст. 45 закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ, п. 1 ст. 81 закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ).

Директор может быть признан заинтересованным в совершении сделки, если он является стороной сделки (п. 1 ст. 45 закона № 14-ФЗ, п. 1 ст. 81 закона № 208-ФЗ).

В некоторых случаях для совершения сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, может потребоваться решение о согласии на ее совершение, принятое советом директоров (наблюдательным советом), общим собранием акционеров либо общим собранием участников ООО (пп. 4, 7—9 ст. 45 закона № 14-ФЗ, п. 2 ст. 81, 83 закона № 208-ФЗ).

Образец бланка договора аренды автомобиля у руководителя без экипажа

По ссылке можно скачать образец бланка договора аренды автомобиля у руководителя без экипажа.

Как оформить аренду автомобиля директора с экипажем

В договоре аренды автомобиля директора с экипажем необходимо прописать следующие условия:

сведения о сторонах,

объект аренды,

права и обязанности сторон.

Арендодатель обязан (пп. 1, 2 ст. 611, ст. 632, 634, п. 2 ст. 635, ст. 637 ГК):

предоставить машину со всей документацией и принадлежностями ;

оказывать услуги по управлению автомобилем и его технической эксплуатации самостоятельно либо, если иное не предусмотрено договором, нести расходы на оплату услуг членов экипажа и на их содержание;

поддерживать надлежащее состояние автомобиля , осуществлять его текущий и капитальный ремонт, предоставлять необходимые принадлежности;

нести расходы на страхование.

Арендатор обязан (п. 1 ст. 614, ст. 636 ГК):

нести расходы , возникающие в связи с коммерческой эксплуатацией ТС, в том числе затраты на оплату топлива, других, расходуемых в процессе эксплуатации материалов и на оплату сборов, если иное не предусмотрено договором;

своевременно вносить арендную плату.

Если договором не предусмотрено иное, арендатор вправе без согласия арендодателя сдавать машину в субаренду (п. 1 ст. 638 ГК).

4. Ответственность сторон. В случае гибели или повреждения автомобиля арендатор обязан возместить арендодателю причиненные убытки, если последний докажет, что это произошло по обстоятельствам, за которые отвечает арендатор (ст. 639 ГК).

Ответственность за вред, причиненный третьим лицам арендованным авто, в установленном порядке несет арендодатель. Он вправе предъявить к арендатору регрессное требование о возмещении сумм, выплаченных третьим лицам, если докажет, что вред возник по вине арендатора (ст. 640 ГК).

5. Арендная плата. Смысл такого договора заключается в том, что по одному и тому же договору руководитель получает доход и от сдачи в аренду имущества, и от оказания услуг по управлению и эксплуатации автомобиля. Поэтому целесообразно в договоре отдельно прописать арендную плату и стоимость оказываемых услуг.

Дело в том, что страховыми взносами будет облагаться только та часть вознаграждения, которая относится к оказанию услуг. Та часть, которая относится к аренде ТС, взносами не облагается.

6. Срок договора аренды.

7. Иные условия, к примеру, режим работы водителя.

Образец бланка договора аренды автомобиля у руководителя с экипажем

По ссылке можно посмотреть образец бланка договора аренды автомобиля у руководителя с экипажем.

Как рассчитать арендную плату за автомобиль

Порядок расчета арендной платы определяется договором. Плата может быть указана в виде твердой или расчетной величины. Стороны также могут предусмотреть сочетание различных способов определения величины платы за аренду машины.

Твердая величина арендной платы — это точная денежная сумма, выплачиваемая арендатором арендодателю в сроки, установленные договором, в наличном или безналичном порядке. В этом случае вне зависимости от факта пользования автомобилем арендатор в установленные сроки уплачивает арендодателю одну и ту же денежную сумму.

Арендная плата может быть установлена в виде твердой величины за единицу времени или расстояния. Например, 1 тыс. рублей за 1 час или 5 тыс. рублей за 1 тыс. км.

В этом случае для расчета платы потребуются документы, подтверждающие время нахождения ТС в эксплуатации или пройденное им расстояние (например, путевые листы).

Арендная плата может состоять из двух частей:

первая — фиксированная : твердая величина платы за пользование автомобилем;

вторая — переменная, определяемая расчетным путем, равная сумме расходов арендодателя, связанных с эксплуатацией и обслуживанием арендованного ТС за период.

В переменную часть арендной платы, как правило, включают расходы на оплату ГСМ, техническое обслуживание и ремонт, на мойку, парковку и другие расходы.

В этом случае размер арендной платы будет различен в каждом периоде оплаты, поскольку различен будет объем понесенных расходов арендодателя, связанных с эксплуатацией и обслуживанием авто.

Указанное изменение не является нарушением п. 3 ст. 614 ГК, который запрещает изменять арендную плату чаще одного раза в год, ведь договором установлены и неизменны в течение года и постоянная часть арендной платы, и алгоритм расчета.

Порядок исчисления размера арендной платы может быть указан в договоре в виде формулы. Можно использовать такие показатели, как коэффициенты амортизации за период эксплуатации автомобиля, коэффициент доходности (рентабельности), сезонные коэффициенты и ставки, показатели инфляции, индекс потребительских цен, твердые величины (например, рыночная (балансовая) стоимость ТС, базовая ставка аренды) и так далее.

Для надлежащего согласования данного условия сторонам необходимо определить значение всех показателей, включенных в формулу расчета арендной платы, и указать формулу.

Как облагать налогами и взносами арендную плату автомобиля директора

Налог на прибыль

Плату за аренду автомобиля, используемого в предпринимательской деятельности компании, в общем случае учитывают в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией (пп. 10 п. 1 ст. 264 НК).

Для документального подтверждения затрат в виде арендной платы необходимы заключенный договор аренды и акт приемки-передачи автомобиля.

По договору аренды ТС с экипажем арендная плата состоит из двух частей: платы за пользование имуществом и платы за управление и техническую эксплуатацию автомобиля.

Для учета второй части в расходах потребуется акт или иной документ, подтверждающий оказание услуг (письма Минфина от 01.12.2009 № 03-03-06/1/780, УФНС по городу Москве от 30.04.2008 № 20-12/041966.1). По мнению Минфина, при аренде автомобиля у сотрудника компании плату за управление и техническую эксплуатацию нужно учитывать в качестве прочих расходов, связанных с производством и реализацией (пп. 49 п. 1 ст. 264 НК, письмо Минфина от 21.09.2012 № 03-03-06/1/495). Расход признают на последнее число месяца (пп. 3 п. 7 ст. 272 НК).

Расходы на содержание и эксплуатацию автомобиля, такие как затраты на приобретение ГСМ, мойку, шиномонтаж, можно учесть, только если в договоре аренды отсутствует условие о том, что такие расходы несет арендодатель (п. 1 ст. 252 НК, ст. 636, 646 ГК).

Затраты на техническое обслуживание учитываются только при аренде автомобиля без экипажа (п. 1 ст. 252 НК, ст. 644 ГК). В ином случае обязанность по поддержанию надлежащего технического состояния возложена на арендодателя, и расходы на эти цели не будут признаны экономически обоснованными (п. 1 ст. 635, ст. 634 ГК).

Безошибочно вести бухгалтерский и налоговый учет научим на онлайн-курсе «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». В программе собраны все изменения налоговой реформы-2025, с которыми должен уметь работать каждый бухгалтер. Вы получите базовые знания по всем участкам и отработаете навыки на реальных задачах. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 53%.

Расходы на ГСМ нормировать не надо. Однако для их обоснованности можно учитывать методические рекомендации «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте» (письмо Минфина от 22.03.2019 № 03-03-07/19283).

Расходы на содержание и эксплуатацию автомобиля учитывают либо в качестве прочих расходов, связанных с производством и реализацией, либо в качестве материальных (п. 4 ст. 252, пп. 11 п. 1 ст. 264, пп. 2 п. 1 ст. 254 НК). Расходы признают:

Расходы на текущий и капитальный ремонт при расчете налога на прибыль учитывают только в случае аренды автомобиля без экипажа (п. 1 ст. 252 НК, ст. 644 ГК).

При аренде автомобиля с экипажем ремонт лежит на арендодателе, и расходы компании на эти цели нельзя признать экономически обоснованными (ст. 634 ГК).

При наличии в налоговом учете резерва под предстоящие ремонты ОС расходы на ремонт арендованного автомобиля списываются за счет резерва (пп. 2, 3 ст. 260, п. 2 ст. 324 НК, письмо Минфина от 29.12.2007 № 03-03-06/1/901).

НДФЛ

При выплате арендной платы у компании возникают обязанности налогового агента. Она должна начислить, удержать и перечислить в бюджет НДФЛ с платы, включающей в себя (пп. 4, 6 п. 1 ст. 208, пп. 4, 6 ст. 226 НК):

аренду транспортного средства;

услуги физлица по управлению и эксплуатации ТС (по договору транспортного средства с экипажем).

Страховые взносы

При аренде автомобиля с экипажем со стоимости услуг по управлению ТС нужно начислить страховые взносы:

Если в договоре не разграничены арендная плата и стоимость оказываемых услуг, то при проверке контролирующие органы могут обложить страховыми взносами всю сумму по договору аренды, а судьи их поддержат (постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 17.06.2019 № Ф08-4325/2019 по делу № А32-37747/2018, определение Верховного Суда от 30.10.2017 № 308-КГ17-15395 по делу № А53-27263/2016).

При аренде машины без экипажа страховые взносы начислять не надо (письмо Минфина от 01.11.2017 № 03-15-06/71986).

Учет операций по аренде автомобиля у директора

Автомобиль, полученный от арендодателя, учитывают за балансом, если договором не предусмотрены ни переход права собственности на автомобиль, ни возможность его выкупа, и компания не предполагает передавать его в субаренду (п. 12 ФСБУ 25/2018). При этом арендованный автомобиль можно учесть за балансом в любом из случаев, указанных в п. 11 ФСБУ 25/2018.

В расходах по обычным видам деятельности по автомобилю, используемому в целях производства и продажи товаров (работ, услуг), признают (пп. 5, 7 ПБУ 10/99 «Расходы организации»):

арендную плату, включая плату за управление автомобилем и его техническую эксплуатацию, если заключен договор аренды ТС с экипажем;

затраты на содержание и эксплуатацию авто (приобретение ГСМ, мойку, проведение техобслуживания и так далее);

расходы на ремонт;

затраты на страхование автомобиля и гражданской ответственности его владельца.

Издержки на капитальный ремонт арендованного автомобиля в общем случае включаются в капитальные вложения.

Бухгалтерские записи будут следующие.

Операция Дебет Кредит Начислена арендная плата (включая плату за управление автомобилем и его техническую эксплуатацию, если заключен договор аренды транспортного средства с экипажем) 20 (26, 44) 73 Удержан НДФЛ с суммы арендной платы 73 68 Начислены страховые взносы на сумму вознаграждения за услуги по управлению и технической эксплуатации автомобиля 20 (26, 44) 69 Выплачена арендная плата 73 51 (50)

Проводки по учету затрат на содержание автомобиля.

Операция Дебет Кредит Отражены затраты на ГСМ и запасные части 20 (26, 44) 10 Отражены затраты на мойку и техобслуживание автомобиля 20 (26, 44) 60 (71) Отражен НДС, предъявленный подрядчиками (исполнителями) работ и услуг, приобретенных в целях содержания и эксплуатации автомобиля 19 60 Принят к вычету НДС, предъявленный подрядчиками (исполнителями) 68 19 Отражена оплата подрядчикам (исполнителям) 60 51

Бухгалтерские записи по учету затрат на текущий ремонт.