Как в 2025 году предоставлять стандартные налоговые вычеты на детей

Заключившим трудовые или гражданско-правовые договоры родителям и исполняющим родительские обязанности лицам положены «детские» льготы. Сущность заключается в уменьшения полученного дохода на определенную сумму, снижающую базу налогообложения НДФЛ.

С 01.01.2025 года заявление на налоговый вычет на детей подавать не нужно, а льгота будет предоставлена на основании имеющихся или вновь поданных документов. Размер зависит от совокупного годового дохода получателя, количества детей, их возраста, наличия инвалидности и студенческого статуса.

Изменения в предоставлении детских вычетов

Благодаря нововведениям упрощен порядок получения налоговых вычетов на детей в 2025 году, увеличен предельный доход, дающий право на льготу и ее размер на каждого ребенка, начиная со второго (ст. 218 НК в ред. закона № 176-ФЗ). Изменения представлены в таблице:

Измененные показатели для налогообложения НДФЛ Размер вычета, полученного дохода или условия предоставления Статус получателей 2024 2025 Порядок предоставления детской льготы Заявительный Беззаявительный Заключившие трудовой договор или соглашение ГПХ работники — резиденты РФ Сумма налогового вычета на ребенка (руб.): второго 1400 2800 Биологические родители и любые их заменяющие или исполняющие опекунские и попечительские обязанности лица, имеющие статус налогового резидента России. Нерезидентам, включая высококвалифицированных специалистов и беженцев, льгота не положена третьего и последующих 3000 6000 инвалида 1 и 2 группы (дополнительно к стандартному) 6000 12000 Предельная величина годового дохода для получения льготы (тыс. руб.) 350 450 Основное место работы или совместительство с передачей контрольной функции налоговикам

Льгота предоставляется до месяца достижения нового лимита включительно без его превышения. Например, работник с установленным должностным окладом 50 тыс. руб. может пользоваться детским вычетом 9 месяцев 2025 года вместо 7 месяцев 2024 года.

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Подтверждающие право на льготу документы

В связи с отменой заявлений основным документом, дающим право на налоговый вычет на ребенка в 2025 году, является свидетельство о рождении. В зависимости от статуса получателям нужно представить дополнительно:

Сотрудникам, не являющимся биологическими родителями:

усыновителям — судебный вердикт;

опекунам или попечителям — акт уполномоченного органа о назначении;

приемным родителям — договор о передаче несовершеннолетнего на воспитание, а их супругам подтверждение брачных уз и заявление о пребывании ребенка на совместном иждивении.

Претенденту на двойной налоговый вычет на детей в год — родителю:

одинокому — свидетельство с прочерком в соответствующей графе или справку о записи информации об отсутствующем родителе со слов числящегося в документах лица;

единственному — свидетельство о смерти, судебное решение о признании умершим либо безвестно отсутствующим с приложением копии паспорта о невступлении в брак повторно;

в чью пользу осуществлен отказ от вычета — справку с места трудоустройства второго родителя о неиспользовании льготы.

Кандидатам на получение льготы сверх стандартного налогового вычета на ребенка по срокам предоставления или размерам:

свидетельства о рождении достигших совершеннолетия детей — для отсчета «порядкового номера» ребенка для увеличения суммы льготы;

документы о присвоении 1 или 2 группы инвалидности — для получения дополнительного вычета к стандартному;

справки о прохождении дневной формы обучения — для продления льготы до 24 лет, если студенчество не закончится ранее;

документы о начисленном доходе у других работодателей при трудоустройстве не с начала календарного года — для контроля предельной величины дохода.

Работодатель освобожден от обязанности контролировать предоставленные вычеты другими субъектами предпринимательства, например, при параллельном исполнении должностных обязанностей по основному месту работы и внешнему совместительству.

Излишек работник обязан возвратить в бюджет на основании направленного уведомления налоговым органом (п. 4 ст. 218 НК).

Помимо стандартного работающие родители и заменяющие их лица могут претендовать на социальный налоговый вычет на обучение ребенка. Максимальный размер — 50 тыс. рублей в год на каждого обучаемого ребенка в лицензированном учебном заведении за счет собственных источников (п. 1 ст. 219 НК).

Место и сроки предоставления льготы в 2025 году

Чтобы воспользоваться льготой, необходимо учесть ограничения по показателям дохода и дополнительным обстоятельствам, связанным с взрослением детей.

Законодательно предусмотрен период предоставления детского вычета:

С января до месяца, в котором начисленные доходы нарастающим итогом не превышают установленного ограничения 450 тыс. рублей. Если сотруднику ежемесячно начисляется оклад без премиальных и компенсационных выплат в размере 100 тыс. рублей, то льгота будет предоставляться в период январь-апрель, поскольку с мая налоговый вычет на детей с зарплаты не положен из-за превышения лимита. С месяца рождения (установления опеки или попечительства) до конца года достижения 18 лет (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК). При достижении совершеннолетия, например, 20 июля 2025 года детский вычет будет предоставляться по декабрь 2025 года включительно. Исключение — признание недееспособности ребенка, служащей основанием для продления. С месяца зачисления совершеннолетнего на очную форму учебного заведения до месяца события, которое произойдет ранее — завершение обучения или конец года достижения возраста 24 лет (письмо Минфина от 18.05.2023 года № 03-04-05/45075). Например, если ребенок заканчивает обучение в ВУЗе в мае, то льгота прекращается с июня. Об отчислении или досрочном прекращении обучения работник обязан проинформировать работодателя. С месяца, следующего за месяцем, когда родитель стал единственным до месяца повторного бракосочетания включительно (письмо Минфина от 03.03.2021 года № 03-04-05/15271). Например, если отец признан судом безвестно отсутствующим в феврале, а мать повторно вступила в брак в ноябре 2025 года, то детская льгота предоставляется в период март-ноябрь.

Место предоставления льготы выбирает работник, так как получить налоговый вычет на детей можно через работодателя, исполняющего функции налогового агента или ИФНС после подачи декларации 3-НДФЛ по итогам года (п. 2 ст. 229 НК).

При выборе работодателя сотрудник получает выигрыш во времени за счет ежемесячного предоставления в течение года, не дожидаясь его завершения, подачи и проверки декларации налоговиками.

Льгота предоставляется к доходам, полученным за периоды работы, но не от предпринимательской или самозанятой деятельности (п. 2 ст. 226, п. 2 ст. 227 НК). Право на вычет возникает у ИП или плательщиков НПД при заключении трудового договора или соглашения ГПХ с хозяйствующим субъектом параллельно с ведением собственного бизнеса.

Право на детский вычет при отсутствии налогооблагаемого дохода

Вычеты на детей применяются в отношении облагаемых НДФЛ доходов — зарплаты и приравненных выплат. Если в отдельные месяцы у гражданина не было налогооблагаемых доходов, полученных в последующие месяцы отчетного года, то льгота предоставляется и за периоды отсутствия дохода (п. 1 ст. 224 НК).

Если начисление доходов прекращается и не возобновляется до завершения календарного года, то льгота не положена с момента прекращения выплат. Например, работница взяла декретный отпуск с 1 октября, то детские вычеты:

не предоставляются работодателем за октябрь-декабрь, если после ухода в декрет не выплачивались облагаемые НДФЛ доходы до завершения отчетного года;

предоставляются за полный период при начислении налогооблагаемых доходов, включая месяцы нахождения в декрете.

Если о «льготном» праве работника работодателю стало известно не в месяце его возникновения, но до завершения календарного года, то необходимо сделать перерасчет.

Пересчитать удержанный налог нужно с месяца появления льготы до месяца утраты права на нее, например, при достижении предельной величины.

Пример расчета НДФЛ с учетом льготы до и после нововведений

Имеющему двоих несовершеннолетних детей сотруднику ежемесячно начисляется зарплата в размере установленного оклада 80 тыс. рублей, а к выдаче на руки без вычета положено 69 600 (80 000 — 80 000 * 0,13). Какой налоговый вычет на детей, какая сумма чистой зарплаты до и после законодательных изменений, указано в таблице:

Сравниваемые величины Расчетные показатели (руб.) 2024 год 2025 год Стандартный вычет на двоих детей 2 800 (1 400 * 2) 4 200 (1 400 + 2 800) База налогообложения НДФЛ 77 200 (80 000 – 2 800) 75 800 (80 000 – 4 200) Подлежащий удержанию НДФЛ с учетом детского вычета 10 036 (77 200 * 0,13) 9 854 (75 800 * 0,13) Чистая зарплата за месяцы, в которых положена льгота 69 964 (80 000 – 10 036) 70 146 (80 000 – 9 854) Количество месяцев года предоставления вычета на детей 4, поскольку превышение предельной величины в мае 5, так как превышение лимита появится в июне Причитающаяся зарплата «на руки» за год 836 656 (69 964 4 мес. + 69 600 8 мес.) 837 930 (70 146 5 мес. + 69600 7 мес.)

Экономия по зарплате в режиме «нетто» достигнута за счет уменьшения суммы подлежащего уплате в бюджет НДФЛ. Причиной стали два фактора — увеличение предельного облагаемого дохода и повышение размера детских вычетов, что свидетельствует о позитивности нововведений для наемного персонала.

Источник: https://buhguru.com/ndfl/standartnye-nalogovye-vychety-na-detej-2025.html