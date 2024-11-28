Статус предпенсионера в 2025 году

В 2024 году предпенсионером по-прежнему является работник, которому до достижения пенсионного возраста осталось пять лет. Это правило распространяется и на выходящих на пенсию досрочно (ч. 3 ст. 185.1 ТК). Какие льготы и гарантии дает получение статуса предпенсионера, в какие сроки, каких госорганах и как оформить статус предпенсионера, расскажем в статье.

Несмотря на то что понятие «предпенсионер» в нормативных актах не закреплено и в законодательстве используется термин «работник предпенсионного возраста», чаще, даже в письмах налоговых органов, можно услышать именно «предпенсионер», как более емкое и удобное в употреблении.

Примечательно, что разные нормативные акты, к примеру, Уголовный и Трудовой кодексы содержат разные, хотя и одинаковые по сути, формулировки понятия «работник предпенсионного возраста».

Возраст для статуса предпенсионера

Для женщин в 2025 году предпенсионный возраст наступает в отношении тех, кто родился в период с 1966 по 1970 год, с 55 лет и до 59 лет соответственно.

Для мужчин в 2025 году предпенсионный возраст наступает для тех, кто родился в период с 1961 по 1965 год, с 60 лет и до 64 лет соответственно. Это правило действует в отношении всех работников, достигших возраста, дающего право на назначение пенсии по старости (письмо Минтруда от 18.12.2018 № 21-2/10/П-9349).

Социальный фонд России (СФР) выделяет еще несколько категорий лиц, которым может быть присвоен статус предпенсионера:

1. Работники, при назначении пенсии которым учитываются одновременно достижение определенного возраста и наличие стажа необходимой продолжительности.

Например, женщины, работающие в текстильной промышленности на работах с повышенной интенсивностью и тяжестью, могут получить статус предпенсионера не в 55 лет, как основная масса работников, а в 45 лет, при условии, что им исполнилось 50 лет и страховой стаж составляет 20 лет.

К этой же категории работников относятся рабочие (мужчины и женщины) на лесозаготовках и лесосплаве; водители автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах (мужчины и женщины) и другие (информация СФР «Что нужно знать о пенсионной системе»).

2. Работники, у которых не изменился возраст выхода на пенсию. Право на такие пенсии имеют лица, работавшие в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, существующих в таких отраслях, как подземные и открытые горные работы, управление полетами воздушных судов, инженерные работы (по обслуживанию самолетов) и подобные.

3. Работники, имеющие право на назначение пенсии ранее общеустановленного пенсионного возраста в качестве социальной гарантии и по состоянию здоровья. К этой категории относятся инвалиды вследствие военной травмы, инвалиды I группы по зрению, женщины, родившие 5 и более детей и другие.

4. Работники, пенсия которым назначается в связи с радиационными или техногенными катастрофами.

Все эти категории на различных основаниях имеют право досрочного выхода на пенсию и, соответственно, право досрочно получить статус предпенсионера.

Как получить статус предпенсионера

Получить статус предпенсионера можно, достигнув определенного законом возраста, о которым мы говорили выше или выработав стаж необходимой продолжительности, обратившись в территориальное отделение СФР (услуга бесплатная).

Обратиться за получением статуса можно как лично, так и через представителя, оформив его полномочия соответствующим образом. Доверенности, выдаваемые физическим лицом физлицу, подлежат нотариальному удостоверению.

Помимо доверенности, если лицо обращается через своего представителя, в СФР нужно будет предоставить запрос по форме, установленной постановлением Правления ПФ от 04.04.2019 № 206п, и паспорт.

Предоставление иных документов, особенно тех, которые СФР может запросить в соответствующих госорганах, административным регламентом, утвержденном постановлением Правления ПФ от 04.04.2019 № 206п, не только не регламентировано, но и запрещено.

Статус предпенсионера определяется на основании сведений, которыми располагает СФР на дату обращения, Поэтому важно, чтобы работодатель точно и своевременно подавал необходимые сведения персонифицированного учета в государственные органы.

Подать запрос на получение справки предпенсионера помимо территориального отделения СФР можно, обратившись МФЦ через портал госуслуг или личный кабинет застрахованного лица на сайте СФР либо по почте. Все способы подачи запроса признаются равными, отличие состоит только в сроке предоставления информации.

Срок оказания государственной услуги составляет три дня со дня регистрации запроса, если направить его по почте, либо привезти нарочным, и в режиме реального времени, если запрос подан с использованием системы Интернет.

В оказании государственной услуги может быть отказано, но перечень возможных оснований очень краток. Отказать в приеме документов могут в случае неустановления личности лица, обратившегося за услугой, либо при неподтверждении личности представителя.

Отказ в иных случаях не допускается.

Отказать в выдаче справки можно только в том случае, если в распоряжении СФР отсутствуют какие-либо сведения об индивидуальном лицевом счете застрахованного лица.

Если все же обратившееся за услугой лицо получило отказ, его можно обжаловать. Подать жалобу можно как на бумажном носителе, так и электронно в отношении должностного лица того органа, куда подавался запрос.

Обжаловать можно как действие, так и бездействие. Если в досудебном порядке положительного результата достичь не удалось, то дальнейшее решение вопроса может быть перенесено в суд.

Справка о статусе предпенсионера

Документом, подтверждающим статус, является «Сведения об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста» (приложение № 1 к постановлению Правления ПФ от 04.04.2019 № 206п), который называется справка об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста.

Выдача сведения об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста производится в бумажном или цифровом виде. Выбрав последний способ, при подаче запроса необходимо указать электронную почту.

О получении статуса лица предпенсионного возраста рекомендуем уведомить работодателя — так вы обезопасите себя от возможного незаконного увольнения, а работодателя от потенциальных штрафов за это.

Что дает статус предпенсионера

Лицам, получившим статус предпенсионера, предоставляется ряд гарантий и льгот, в различных сферах жизни.

1. Земельный налог: льготы предоставляют путем уменьшения налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 кв. метров площади в отношении одного земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, на арендаторов льгота не распространяется (пп.9 п.5 ст. 391 НК).

Для получения льготы не позднее 31 декабря текущего года необходимо подать уведомление с указанием земельного участка, в отношении которого лицо решило применить вычет.

2. Налог на имущество: льготы предоставляют путем освобождения от уплаты налога на имущество в отношении одного из объектов каждого вида (квартира, комната, жилой дом, машино-место, помещение, хозяйственное строение или сооружение) (пп. 10 п. 1, п. п. 3, 4 ст. 407 НК).

Для получения льготы необходимо подать заявление об освобождении от налога на имущество с приложенными к нему документами, подтверждающими право на освобождение — справку о статусе предпенсионера.

3. Пособие по безработице: период выплаты пособия по безработице безработным гражданам предпенсионного возраста по сравнению с лицами, не обладающими подобным статусом, значительно увеличен и составляет не более 12 месяцев в суммарном исчислении в течение 18 месяцев, основание увольнения может быть любым.

Если предпенсионер имеет страховой стаж продолжительностью не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно либо выработал указанный страховой стаж и необходимый стаж работы на соответствующих видах работ, дающих право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, то период выплаты пособия по безработице увеличивается сверх установленных 12 месяцев на две недели за каждый год страхового стажа, превышающего страховой стаж указанной продолжительности, но не может превышать 24 месяца в суммарном исчислении в течение 36 месяцев.

Для указанных категорий предпенсионеров при условии, что в период, предшествующий безработице, они состояли в трудовых отношениях не менее 26 недель, размер пособия определяется следующим образом:

в первые три месяца — в размере 75 процентов среднего заработка;

в следующие четыре месяца — в размере 60 процентов среднего заработка;

в дальнейшем — в размере 45 процентов среднего заработка.

В случае если указанное условие о продолжительности нахождении в трудовых отношениях не соблюдается, пособие по безработице назначается в размере минимальной величины пособия по безработице (ст. 48 закона от 12.12.2023 № 565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации»).

4. Досрочное назначение пенсии: в случае если у предпенсионера отсутствует возможность для трудоустройства и продолжительность страхового стажа составляет не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, то по предложению государственного учреждения службы занятости такому предпенсионеру может быть назначена пенсия досрочно, но не ранее чем за два года до наступления соответствующего возраста (ч. 1 ст. 51 закона от 12.12.2023 № 565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации»).

5. Алименты: ряд статей Семейного кодекса устанавливает обязанность детей, бывших супругов, внуков и других родственников содержать нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, бывших супругов, бабушек и дедушек, соответственно (ст. 87—97 СК). С восемнадцатого марта 2019 года эти правила в полной мере распространяются на лиц предпенсионного возраста (закон от 18.03.2019 № 35-ФЗ).

6. Обязательная доля в наследстве: нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля) (п. 1 ст. 1149 ГК). К указанным лицам относятся и лица предпенсионного возраста (п. 8.2 закона от 26.11.2001 № 147-ФЗ).

7. Право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением места работы (должности) и среднего заработка для прохождения диспансеризации (ч. 3 ст. 185.1 ТК), при этом в Трудовом кодексе не сказано, как именно должны быть предоставлены эти дни — подряд или в разное время.

По мнению государственной инспекции труда, дни для прохождения диспансеризации могут быть предоставлены как подряд, так и с перерывом между ними, по согласованию между работником и работодателем.

8. Запрет на необоснованное увольнение — еще одна гарантия для лиц предпенсионного возраста. Справедливо отметить, что необоснованное увольнение запрещено в отношении любых работников, независимо от возраста, пола, стажа и иных характеристик, но в отношении увольнения предпенсионеров установлена уголовная ответственность (ст. 144.1 УК).

Эта же степень ответственности установлена и за необоснованный отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста: штраф в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательные работы на срок до 360 часов.