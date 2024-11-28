Одна онлайн-касса на два адреса у ИП: можно или нет

ИП на патенте арендует места в двух салонах-парикмахерских по разным адресам. Можно ли использовать одну кассу, зарегистрированную по месту прописки предпринимателя?

Согласно п. 1 ст. 4.3 закона № 54-ФЗ онлайн-касса после ее регистрации в налоговом органе применяется на месте осуществления расчета с клиентом в момент осуществления расчета.

При регистрации онлайн-кассы согласно приложению № 5 приказа ФНС от 08.09.2021 № ЕД-7-20/799@ в Заявлении о регистрации / перерегистрации ККТ в строках 050 указываются данные адреса, соответствующие фактическому адресу установки (применения) контрольно-кассовой техники.

В случае изменения адреса установки (применения) контрольно-кассовой техники указывается новый адрес ее установки (применения).

В строке 060 в случае осуществления торговли через торговый объект указывается местонахождение этого торгового объекта.

В случае применения контрольно-кассовой техники для развозной торговли (оказания услуг, выполнения работ), при осуществлении деятельности такси либо иного вида деятельности указывается наименование и модель транспортного средства и его государственный регистрационный номер. В случае изменения места установки (применения) контрольно-кассовой техники указывается новое место ее установки (применения).

Аренда места в салонах не подпадает под развозную торговлю (оказание услуг, выполнение работ). Значит онлайн-ККТ должна быть зарегистрирована по месту применения кассы. Аппарат, зарегистрированный на адресе ИП, не подойет.

Допустимо ли использовать один кассовый аппарат, если салоны находятся по разным адресам? Допустимо, если каждый раз при работе в разных салонах производить перерегистрацию ККТ по месту применения кассы.

В противном случае надо зарегистрировать в каждом салоне отдельную онлайн-кассу.