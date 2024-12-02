Как благодаря одному заявлению женщине удалось вернуть пенсию за семь лет

Большинство людей трудится всю жизнь не покладая рук и, естественно, рассчитывают в старости на достойную пенсию. Но при виде суммы назначенной пенсии испытывают полное разочарование.

Однако суды все чаще стали принимать решения, направленные на защиту интересов пенсионеров, а СФР все чаще признавать виновными в занижении пенсии и обязывая последних сделать перерасчет за прошлое время, со дня ее первоначального назначения.

Вот один из таких примеров

Женщина вышла на пенсию по старости в 2014 году. Ее пенсия не отличалась особо высоким размером, поэтому женщине пришлось дополнительно подрабатывать.

И только в 2021 году она обратилась с заявлением в ПФР с просьбой разъяснить расчет ее пенсии. Получив ответ, женщина поняла, что причиной ее небольшой пенсии является зарплатный коэффициент.

При расчете пенсии ей был учтен заработок за 1978-1983 годы. По этим данным ее коэффициент составил 0,937, что ниже его максимального значения 1,2.

Чтобы увеличить зарплатный коэффициент, ПФР порекомендовал представить справку о зарплате за другой период до 2002 года.

На основании обращения женщины ПФР сделал запрос в архив и получил справку о зарплате за период с 1989 по 1993 год. Коэффициент зарплаты увеличился уже до 1,197, что очень близко к максимальному значению.

После перерасчета пенсии по этой справке, ее размер сразу увеличился на 5 тыс. руб. Но доплату за прошлое время, с 2014 года, ПФР отказался выплатить, так как документы для перерасчета были представлены только в 2021 году.

Женщина обратилась в суд. Во всех трех инстанциях признали, что пенсию в заниженном размере женщина получала по вине пенсионного органа.

Суд отметил, что закон возлагает на ПФР обязанность обеспечивать разъяснительную работу среди населения по пенсионным вопросам.

При обращении за назначением пенсии женщина имела право получить полную информацию о своих правах, в частности о более выгодном варианте расчета пенсии.

Но, так как ПФР не разъяснил женщине, что для повышения пенсии ей необходимо представить справку о зарплате за другой период до 2002 года, то она и не предпринимала никаких действий для запроса нужных документов.

Поэтому иск пенсионерки был удовлетворен и ПФР пришлось пересчитать пенсию за все семь лет, со дня ее назначения. В кассации решение устояло.

Законодательство: закон от 14.07.2022 № 236-ФЗ, определение Первого КСОЮ от 4 марта 2024 г. по делу № 8Г-1725/2024.