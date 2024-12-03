Правила для плательщиков УСН изменились. С 2025 года компании и ИП на упрощенке смогут в рамках спецрежима зарабатывать до 450 млн рублей в год, при этом у упрощенцев появилась обязанность платить НДС. Из статьи узнаете, кто может применять освобождение от НДС при УСН в 2025 году и как оформить льготу.

Освобождение от НДС при УСН: кто вправе не платить

На упрощенке компания или ИП не платят в 2025 году НДС на основании п. 1 ст. 145 (в редакции пп. «а» п. 1 ст. 2 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ), п. 2 ст. 146 либо ст. 149 НК.

Статья 145 НК

Упрощенец освобождается от обязанностей плательщика НДС по статье 145 НК автоматически при доходе не выше 60 млн рублей в год (п. 1 ст. 145 НК в редакции пп. «а» п. 1 ст. 2 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ).

Отказаться от освобождения по НДС на УСН нельзя (письмо Минфина от 02.10.2024 № 03-07-11/95245). Освобождение от НДС не касается случаев, когда упрощенец должен выступить налоговым агентом по НДС, а также уплатить НДС при ввозе товаров на территорию России как из стран ЕАЭС, так и из третьих стран (п. 1 приложения к письму ФНС от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@).

Утратить право на освобождение упрощенец может, если превысит лимит по доходам в размере 60 млн рублей. В этом случае он должен платить НДС с 1 числа следующего после нарушения месяца (п. 5 ст. 145 НК в редакции пп. «г» п. 1 ст. 2 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ, п. 3 приложения к письму ФНС от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@).

С этого момента нужно выбрать ставку 5,7 процента или 20 процентов (п. 8 ст. 161 НК в редакции пп. «б» п. 4 ст. 2 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ).

Если упрощенец в текущем году исчисляет НДС из-за превышения порогового значения по доходу за истекший календарный год, но по итогам текущего календарного года его годовой доход снизился и составил менее 60 млн рублей, с начала следующего календарного года упрощенец вновь обязан применять освобождение от НДС по п. 1 ст. 145 НК. Об этом сказано в письме ФНС от 22.08.2024 № СД-4-3/9631.

Независимо от выбранного объекта налогообложения на УСН («Доходы» или «Доходы минус расходы») сумму входного НДС упрощенец включает в стоимость товаров, работ, услуг или имущественных прав. Вычет входного НДС заявить нельзя.

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Статья 146 НК

Организации или ИП на упрощенке, выбравшие ставку НДС 5,7 процента или 20 процентов, не платят налог с операций, которые не признаются объектом обложения НДС по п. 2 ст. 146 НК. Это общее правило для всех плательщиков НДС (письмо Минфина от 08.10.2024 № 03-07-11/97283, п. 2 приложения к письму ФНС от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@).

Например, не подлежат налогообложению:

В отношении операций, которые перечислены в пункте 2 статьи 146 НК, нельзя отказаться от освобождения по НДС. Нормы главы 21 Налогового кодекса такую возможность не устанавливают.

Статья 149 НК

Организации или ИП на упрощенке, выбравшие ставку НДС 5,7 процента или 20 процентов, не платят налог с сумм операций, которые освобождены по ст. 149 НК. Это общее правило для всех плательщиков НДС (письмо Минфина от 08.10.2024 № 03-07-11/9728, п. 2 приложения к письму ФНС от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@).

В числе необлагаемых перечислены более 80 видов операций. Среди них:

В отношении операций, которые перечислены в пункте 3 статьи 149 НК, можно отказаться от освобождения по НДС. Для этого достаточно подать заявление в налоговую инспекцию. Срок отказа от освобождения — не менее одного года (п. 5 ст. 149 НК).

При отказе от освобождения (льгот) из пункта 3 статьи 149 НК надо исчислять НДС по выбранной ставке, оформлять счета-фактуры, вести книгу продаж и заполнять декларацию по НДС в общем порядке.

При этом упрощенцы, которые выбрали общие ставки НДС 20 (10) процентов, вправе применять вычеты НДС при выполнении общих условий.

Одно из таких условий — наличие правильно оформленного счета-фактуры от продавца (п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК).

Уведомление об освобождении от НДС на УСН

Обязанности сообщать контрагентам о выборе ставки НДС на УСН или об освобождении от этого налога кодекс не устанавливает. Но рекомендуем сообщить контрагентам о выбранной ставке НДС или освобождении от налога, чтобы не возникло недопонимания и контрагент также мог планировать свою налоговую нагрузку.

Уведомление можно составить в произвольной форме.

Автоматическое освобождение от НДС на УСН

Освобождение от НДС на УСН применяют автоматически, никаких уведомлений подавать не нужно независимо от основания.

Статья 145 НК

Упрощенец с доходами не выше 60 млн рублей в год не платит НДС на основании статьи 145 НК по умолчанию (п. 1 ст. 145 НК в редакции пп. «а» п. 1 ст. 2 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ). Уведомление подавать не требуется.

Если ИП применял одновременно УСН и ПСН, ОСН и ПСН, ЕСХН и ПСН, для освобождения от НДС учитывают общую сумму доходов за 2024 год по обоим применяемым режимам налогообложения. При этом в отношении расчета доходов по ПСН учитываются фактически полученные ИП доходы (п. 5 приложения к письму ФНС от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@).

Статья 146 НК

Отдельно освобождение от НДС по операциям, которые поименованы в п. 2 ст. 146 НК, получать не надо. Такие операции не облагаются НДС независимо от применяемого режима налогообложения.

Статья 149 НК

Отдельно освобождение от НДС по операциям, которые поименованы в ст. 149 НК, получать не надо. Такие операции освобождены от НДС независимо от применяемого режима налогообложения.