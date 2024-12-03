Порядок списания кредиторской задолженности. Практические примеры

Кредиторская задолженность — это фактически все долги организации. Как правильно учитывать НДС при списании кредиторской задолженности? Как правильно применять ПБУ 18/02? О порядке бухгалтерского и налогового учета кредиторской задолженности мы расскажем в статье.

Кредиторская задолженность — это фактически все долги организации.

Кредиторская задолженность возникает в двух случаях.

Первый случай — если организация не рассчитались с контрагентами (например, не возвращен заем учредителю, не погашен банковский кредит, не оплачены поставленные товары или материалы).

Второй случай — получена предоплата, но со своей стороны организация обязательства не выполнила. Например, не организация не отгрузила покупателю товары в счет перечисленных ранее средств.

Сроки списания кредиторской задолженности

И в бухгалтерском учете, и для целей налогообложения кредиторскую задолженность надо списать в следующие сроки (п. 78 положения по бухучету N 34н, п. 18 ст. 250 НК, Письма ФНС от 08.12.2014 N ГД-4-3/25307@, от 02.06.2011 N ЕД-4-3/8754 (комментарий к письму), от 14.02.2011 N КЕ-4-3/2303, Минфина от 12.09.2014 N 03-03-РЗ/45767, от 25.03.2013 N 03-03-06/1/9152, от 24.10.2011 N 03-11-11/264):

Основание списания Дата списания Истечение срока исковой давности (как правило, три года) дата истечения срока исковой давности Ликвидация организации-кредитора дата внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации организации-кредитора Исключение организации-кредитора из ЕГРЮЛ как недействующего юридического лица дата внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении организации-кредитора из ЕГРЮЛ Прощение долга кредитором или дата подписания соглашения о прощении долга;

или дата получения от кредитора документа, которым подтверждено прощение долга

Документальное оформление списания кредиторской задолженности

Суммы кредиторской задолженности, по которым срок исковой давности истек, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя организации (п. 78 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н).

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Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств (утв. приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49) определен порядок ее проведения. В ходе инвентаризации анализируются все расчеты с партнерами по бизнесу по состоянию на ближайшую отчетную дату (последнее число текущего календарного месяца), выявляются суммы кредиторской задолженности, числящиеся сверх сроков исковой давности. По результатам ее осуществления инвентаризационная комиссия оформляет акт инвентаризации расчетов с кредиторами.

С момента начала действия закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» формы применяемых первичных учетных документов определяются руководителем экономического субъекта по представлению должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета (п. 4 ст. 9 закона N 402-ФЗ).

При этом каждый первичный учетный документ должен содержать все обязательные реквизиты, установленные п. 2 ст. 9 Закона N 402-ФЗ.

Хотя с 1 января 2013 г. формы первичных учетных документов, содержащиеся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, не являются обязательными к применению, для оформления указанного акта можно воспользоваться унифицированной формой акта инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (форма N ИНВ-17, утв. постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 N 88).

В акте приводятся данные не только по просроченной кредиторской задолженности, но и по всей кредиторской задолженности.

При этом указываются:

наименование кредитора;

счета бухгалтерского учета, на которых числится задолженность;

суммы задолженности, согласованные и не согласованные с кредиторами;

суммы задолженности, по которым истек срок исковой давности.

Акт составляется на основании документально подтвержденных остатков сумм, числящихся на соответствующих счетах. Оформляется он в двух экземплярах и подписывается членами инвентаризационной комиссии. Один экземпляр акта передается в бухгалтерию, второй остается в комиссии.

К акту инвентаризации расчетов желательно приложить справку, которая является основанием для составления этого акта.

Такая справка составляется в разрезе синтетических счетов бухгалтерского учета.

Для ее составления используются данные регистров учета, а также иных документов, обосновывающих суммы задолженности, в том числе и двухсторонних актов сверки с контрагентами.

В справке следует привести реквизиты каждого кредитора, причину и дату возникновения задолженности, ее величину.

При использовании унифицированных форм первичных документов таковой может быть справка-приложение к форме N ИНВ-17.

Бухгалтерский учет списания кредиторской задолженности

В бухгалтерском учете списание кредиторской задолженности отражается проводкой:

Дебет 60 (62, 66, 76) — Кредит 91— Списана кредиторская задолженность.

Рассмотрим порядок отражения в бухгалтерском и налоговом учете операцию по списанию кредиторской задолженности в связи с истечением срока исковой давности.

Определение срока исковой давности

Кредиторскую задолженность можно списать, если истек срок ее исковой давности. Он составляет три года (ст. 196 ГК РФ).

Отсчитывать срок исковой давности также нужно по определенным правилам (п. 2 ст. 200 ГК РФ).

Для тех обязательств, дата погашения которых известна, срок считается со дня, следующего после окончания установленной даты платежа.

Например, согласно договору поставки организация должна была оплатить товары 11 мая 2016 г., но этого не сделала.

В таком случае срок исковой давности будет отсчитываться с 12 мая 2016 г. И если на протяжении трех лет задолженность не будет востребована, срок исковой давности истечет 11 мая 2019 г. И с этого момента можно списать «кредиторку».

Если же конкретный день погашения долга не определен, считать срок исковой давности следует с того момента, когда кредитор направил Организации требование об оплате задолженности.

А в случае, когда на возврат долга организации дали определенное время, - по окончании последнего дня этого срока.

При этом срок исковой давности может и прерываться. Это происходит, если кредитор подал иск в суд на взыскание с вас задолженности. Или же если Организация сама признала свой долг: частично погасила его, подала заявление на взаимозачет, попросила об отсрочке платежа, подписала акт сверки (постановление Пленума Верховного Суда от 12.11.2001 №15 и Пленума ВАС от 15.11.2001 №18).

Если подобные действия имели место, срок исковой давности прерывается и после отсчитывается заново. При этом время, которое прошло до перерыва, во внимание не принимается (ст. 203 ГК РФ).

Документальное оформление списания кредиторской задолженности

Если срок исковой давности кредиторской задолженности истек, ее следует списать.

А для этого следует подготовить следующие документы (п. 78 положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности, утвержденного приказом Минфина от 29.07.1998 N 34н) (далее — Положение):

1) акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами. Такой документ необходим, поскольку кредиторская задолженность выявляется именно в результате инвентаризации. Форма этого акта может быть как произвольная, так и унифицированная (форма №ИНВ-17, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 №88);

2) бухгалтерскую справку, в которой указываются все необходимые сведения о кредиторской задолженности и приводится обоснование причины ее списания.

На основании этих документов оформляется приказ руководителя о списании кредиторской задолженности.

Отражение списания кредиторской задолженность в бухгалтерском учете

Списанная кредиторская задолженность формирует доход, который в бухгалтерском учете отражается на счете 91, субсчете «Прочие доходы» (п. п. 7 и 10.4 ПБУ 9/99 «Доходы организации»). Проводка будет такой:

Дебет 60 (62, 66, 67, 70, 71, 76) Кредит 91, субсчет «Прочие доходы»,

списана сумма кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности.

Такая запись делается на дату утверждения результатов инвентаризации (ч. 4 ст. 11 закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 10.4 и абз. 4 п. 16 ПБУ 9/99).

Поскольку в п. 78 положения сказано, что кредиторская задолженность должна быть списана в том отчетном периоде, в котором срок исковой давности по ней истек, на основании данных инвентаризации, письменного обоснования причины списания и приказа.

Налоговый учет

В налоговом учете списанная задолженность включается во внереализационные доходы (п. 18 ст. 250 НК).

Не включается в доходы только списанная задолженность (пп. 3.4, 11, 21 п. 1 ст. 251 НК):

по уплате налогов, налоговых пеней и штрафов;

по уплате обязательных страховых взносов, пеней и штрафов во внебюджетные фонды;

перед участником, владеющим более чем 50% уставного капитала вашей организации (кроме долгов по уплате процентов по займам);

перед организацией, в уставном капитале которой доля участия вашей организации составляет более чем 50% (кроме долгов по уплате процентов по займам);

перед любым участником вашей организации, если в документе, подтверждающем прощение долга, сказано, что это сделано для увеличения чистых активов вашей фирмы (письмо Минфина от 16.07.2015 №03-03-06/2/40933);

перед участниками организации по невостребованным дивидендам.

Кроме того, при применении УСН:

НДС при списании кредиторской задолженности

Ситуация 1. Списывается задолженность по полученному от покупателя авансу, в счет которого так и не были отгружены товары (работы, услуги).

НДС, исчисленный с полученного аванса (письмо Минфина от 07.12.2012 №3-03-06/1/635):

в налоговом учете включается в доходы в составе списываемой кредиторской задолженности и в расходах не учитывается.

В соответствии с точкой зрения Минфина России НДС в сумме кредиторской задолженности включается в состав внереализационных доходов, а в расходах не учитывается, поскольку возможность учета в составе внереализационных расходов суммы НДС по полученной предоплате, списанной в связи с истечением срока исковой давности, прямо в гл. 25 НК РФ не предусмотрена (письма от 07.12.2012 N 03-03-06/1/635, от 10.02.2010 N 03-03-06/1/58).

Судебная практика складывается неоднозначно.

Существуют решения судов, которые поддерживают точку зрения, согласно которой сумма НДС, исчисленная с суммы предоплаты и перечисленная в бюджет, в сумме кредиторской задолженности включается в состав внереализационных доходов и может быть включена в состав расходов на основании пп. 20 п. 1 ст. 265 НК как прочий обоснованный расход (постановления ФАС Московского округа от 19.03.2012 по делу N А40-75954/11-115-241, ФАС Северо-Западного округа от 24.10.2011 по делу N А42-9052/2010).

В то же время существует решение суда, согласно которому сумма внереализационного дохода в виде списанной кредиторской задолженности учитывается без НДС на основании п. 1 ст. 248 НК.

То есть НДС, исчисленный с предоплаты, не учитывается ни в доходах, ни в расходах (Постановление ФАС Московского округа от 21.09.2009 N КА-А40/9764-09 по делу N А40-2059/09-4-8);

к вычету не принимается.

В бухучете проводки будут такими:

Проводка Операция Д 62 (76) - К 91.1 В доходы включена списанная кредиторская задолженность с учетом НДС Д 91.2 - К 62-НДС (76-НДС) НДС, исчисленный с полученного аванса, включен в расходы

Применение ПБУ 18/02

В связи с тем, что в бухгалтерском учете сумма НДС, исчисленного с полученной предоплаты, включается в состав расходов, а для целей налогообложения прибыли не учитывается, то возникают постоянная разница и соответствующее ей постоянное налоговое обязательство (ПНО) (п. п. 4, 7 Положения по бухгалтерскому учету«Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденного Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н).

Бухгалтерская запись по отражению ПНО- Дебет 99 Кредит 68/ПНО.

Ситуация 2. Списывается задолженность по полученным от поставщика, но не оплаченным товарам (работам, услугам).

НДС, предъявленный поставщиком, ранее принятый к вычету (письмо Минфина от 21.06.2013 N 03-07-11/23503):

в налоговом учете включается в доходы в составе списываемой кредиторской задолженности и в расходах не учитывается;

не восстанавливается.

В бухучете надо сделать проводку:

Проводка Операция Д 60 (76) - К 91 В доходы включена списанная кредиторская задолженность с учетом НДС

НДС, предъявленный поставщиком, но не принятый к вычету в налоговом учете включается во внереализационные расходы (пп. 14 п. 1 ст. 265 НК).

В бухучете проводки будут такими:

Проводка Операция Д 60 (76) - К 91.1 В доходы включена списанная кредиторская задолженность с учетом НДС Д 91.2 - К 19 НДС, предъявленный поставщиком, но не принятый к вычету, включен в расходы

Пример номер один

Кредиторская задолженность организации за полученный товар, не оплаченный в установленный договором срок, составила 354 000 руб. (в т.ч. НДС-54 000 руб.).

НДС был принят к вычету.

На основании проведенной инвентаризации расчетов и приказа руководителя указанная кредиторская задолженность списана в отчетном периоде, когда истек срок исковой давности.

Организация применяет метод начисления в налоговом учете.

В учете организации списание кредиторской задолженности за полученный по договору купли-продажи товар в связи с истечением срока исковой давности следует отразить следующим образом:

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ Списана кредиторская задолженность перед продавцом товара в связи с истечением срока исковой давности 60 91-1 354 000 Акт инвентаризации расчетов, Письменное обоснование, Приказ руководителя организации

Пример номер два

По договору купли-продажи товара организацией получен аванс в размере 118 000 руб. (в том числе НДС 18 000 руб.). В установленный договором срок организация свои обязательства по передаче товара покупателю не выполнила.

На основании проведенной инвентаризации расчетов и приказа руководителя указанная кредиторская задолженность списана в связи с истечением срока исковой давности.

Организация применяет метод начисления в налоговом учете.

В бухгалтерском учете организации списание кредиторской задолженности по полученной по договору купли-продажи предоплате в связи с истечением срока исковой давности следует отразить следующим образом:

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ На дату получения предоплаты Получена предоплата по договору купли-продажи 51 62-ав 118 000 Выписка банка по расчетному счету Начислен НДС с полученной предоплаты (118 000 x 18/118) 62/НДС- ав 68-НДС 18 000 Счет-фактура На дату списания кредиторской задолженности в связи с истечением срока исковой давности Списана кредиторская задолженность в связи с истечением срока исковой давности 62-ав 91-1 118 000 Акт инвентаризации расчетов, Приказ руководителя организации Сумма НДС, исчисленного с полученной предоплаты, признана прочим расходом 91-2 62-НДС- ав 18 000 Бухгалтерская справка Отражено ПНО (18 000 x 20%) 99 68/ПНО 3 600 Бухгалтерская справка-расчет

Пример номер три

Организация приобрела товары договорной стоимостью 354 000 руб. (в том числе НДС 54 000 руб.).

В срок, установленный договором, организация не оплатила приобретенные товары.

Стороны заключили соглашение о прощении долга, согласно которому если организация в течение 30 дней погасит задолженность в размере 254 000 руб., то поставщик прощает долг в оставшейся сумме (100 000 руб.).

В указанный срок организация погасила кредиторскую задолженность перед поставщиком в размере 283 200 руб.

В бухгалтерском учете организации-должника прощение ей кредитором-поставщиком части долга за приобретенные товары следует отразить следующим образом:

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ В месяце приобретения товара Принят к учету товар (354 000 - 54 000) 41 60 300 000 Отгрузочные документы поставщика, Акт о приемке товаров Отражена сумма НДС, предъявленная поставщиком 19 60 54 000 Счет-фактура Принята к вычету сумма НДС, предъявленная поставщиком 68/НДС 19 54 000 Счет-фактура На дату осуществления расчетов и прощения долга Перечислена поставщику частичная плата за товар 60 51 254 000 Соглашение о прощении долга, Выписка банка по расчетному счету Сумма прощенного долга признана в составе прочих доходов 60 91-1 100 000 Соглашение о прощении долга

Налоговый учет при УСН

В налоговом учете при УСН независимо от объекта налогообложения, списанная кредиторская задолженность включается во внереализационные доходы (п. 1 ст. 346.15 и п. 18 ст. 250 НК РФ).

При УСН "кредиторка" с истекшим сроком исковой давности включается в доходы при "упрощенке" в тот отчетный (налоговый) период, когда истек срок ее исковой давности (Постановление Президиума ВАС РФ от 08.06.2010 N 17462/09).

При этом конкретная дата принципиального значения не имеет.

Это может быть как день истечения срока исковой давности, так и последний день отчетного (налогового) периода (Письма Минфина России от 23.03.2007 N 03-11-04/2/66, 27.12.2007 N 03-03-06/1/894).

При этом списанный долг по уплате налогов, налоговый пеней и штрафов, а также обязательных страховых взносов, пеней и штрафов во внебюджетные фонды включать в доходы при УСН не нужно (пп. 1 п. 1.1 ст. 346.15 и пп. 21 п. 1 ст. 251 НК).

Кроме того, при применении УСН не включаются в доходы списанные авансы, в счет которых не были поставлены товары (работы, услуги), поскольку авансы были учтены в доходах при их получении (п. 1 ст. 346.17 НК РФ).

Пример

ООО, применяющее «упрощенку» с объектом «доходы минус расходы», в июне 2013 г. получило от торговой компании товары на сумму 70 800 руб. (в том числе НДС – 10 800 руб.).

По договору поставки их нужно было оплатить до 25 июня 2013 г. В установленный срок ООО не рассчиталось.

В течение трех лет торговая компания не предпринимала никаких попыток взыскать с ООО сумму кредиторской задолженности. 25 июня 2016 г. срок ее исковой давности истек.

Руководитель ООО принял решение списать кредиторскую задолженность в связи с истекшим сроком исковой давности.

Для этого 25 июня 2016 г. на основании акта инвентаризации расчетов и бухгалтерской справки он издал приказ о списании кредиторской задолженности.

В бухучете ООО будут сделаны следующие записи:

в июне 2013 г.

Дебет 41 Кредит 60

- 70 800 руб. - отражено поступление товаров;

в июне 2016 г.

Дебет 60 Кредит 91, субсчет «Прочие доходы»,

- 70 800 руб. - списана сумма кредиторской задолженности за неоплаченные товары с истекшим сроком исковой давности.

В налоговом учете при УСН бухгалтер списанную кредиторскую задолженность в сумме 70 800 руб. включил во внереализационные доходы на дату истечения срока исковой давности - 25 июня 2016 г.

В этот же день сделал соответствующую запись в книге учета доходов и расходов

В этой ситуации, когда кредиторская задолженность возникла в связи с покупкой товаров и включает в себя сумму «входного» НДС, на внереализационные доходы относится всю сумма «кредиторки» вместе с НДС.

При этом списать на расходы при «упрощенке» стоимость самого неоплаченного товара Организация не сможет. Даже если товар будет реализован. Поскольку Организация не рассчиталась за него.

Так как, при упрощенной системе разрешено учесть расходы на закупку товара только в том случае, если выполнено сразу два условия: товар отгружен конечному покупателю и фирма расплатилась за него с поставщиком (пп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК). Аналогичный вывод содержится в Письме Минфина России от 07.08.2013 N 03-11-06/2/31883.

Таким образом, расходов же при списании невостребованной кредиторской задолженности у Организации не будет, поскольку расходы учитываются в налоговой базе при упрощенной системе налогообложения лишь при наличии оплаты (п. 2 ст. 346.17 НК).

Исключение - ликвидация контрагента. В таком случае обязательства полностью прекращаются. Товары, работы и услуги, задолженность по которым списана из-за ликвидации контрагента, считаются оплаченными (ст. 419 ГК). И их можно отнести на расходы при «упрощенке».

Также считаются оплаченными товары (работы, услуги), долг по оплате которых прощен (gисьмо Минфина от 25.05.2012 N 03-11-11/169).

Пример

Организация, применяющая «упрощенку» с объектом «доходы минус расходы», получила аванс в сумме 60 000 руб.

До истечения срока исковой давности работы организацией выполнены не были. Срок исковой давности по кредиторской задолженности, возникшей у организации перед заказчиком, истекает в июне текущего года.

Операцию по списанию кредиторской задолженности следует отразить следующими записями:

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ Отражена кредиторская задолженность в сумме полученного аванса 51 62 60 000 Выписка банка по расчетному счету Списана кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности 62 91-1 60 000 Акт инвентаризации расчетов, Приказ руководителя предприятия

Поскольку организации, применяющие УСН, датой получения доходов признают день поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу организации, то полученная сумма аванса была признана доходом в периоде получения.

Следовательно, сумма кредиторской задолженности, возникшая в связи с получением аванса, после истечения срока исковой давности повторно в состав доходов не включается (п. 1 ст. 346.15, п. 1 ст. 346.17 Налогового кодекса, см. также Решение ВАС РФ от 20.01.2006 N 4294/05).

Пример

Организация приобрела сырье договорной стоимостью 236 000 руб. (в том числе НДС 36 000 руб.).

В месяце приобретения сырье отпущено в производство.

В срок, установленный договором, организация не оплатила приобретенное сырье. Стороны заключили соглашение о прощении долга, согласно которому если организация в течение 30 дней погасит задолженность в размере 200 000 руб., то поставщик прощает долг в оставшейся сумме (36 000 руб.).

В указанный срок организация погасила кредиторскую задолженность перед поставщиком в размере 200 000 руб.

В бухгалтерском учете организации (должника), применяющей УСН (объект налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов»), прощение ей кредитором-поставщиком части долга за приобретенное сырье следует отразить следующим образом:

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ В месяце приобретения сырья Оприходовано сырье 10-1 60 236 000 Отгрузочные документы поставщика, Приходный ордер Сырье отпущено в производство 20 10-1 236 000 Требование- накладная На дату осуществления расчетов и прощения долга Перечислена поставщику частичная плата за сырье 60 51 200 000 Соглашение о прощении долга, Выписка банка по расчетному счету Сумма прощенного долга признана в составе прочих доходов 60 91-1 36 000 Соглашение о прощении долга

При этом на дату прощения долга задолженность организации по оплате приобретенного сырья частично прекращается, т.е. стоимость сырья в сумме прощенного долга считается оплаченной.

Таким образом, на дату перечисления денежных средств поставщику и дату прощения им части долга организации выполняется условие, необходимое для признания в налоговом учете расходов на приобретение сырья и суммы «входного» НДС, относящегося к ним.