Налоговые проверки: кого будут проверять в 2024 году

Кого не будет проверять налоговая инспекция в 2024 году
Налоговики не смогут включить в список выездных проверок аккредитованные IT-компании.
Налоговая выездная проверка не возможна к мобилизованному ИП по причине его отсутствия.
В отношении остальных предприятий и ИП налоговики проводят все контрольные мероприятия в полном объеме. В том числе ФНС проводит камеральные и выездные проверки, мониторинг применения ККТ.
Кого затронут тематические налоговые проверки
Есть очевидные признаки и предпосылки, что увеличится число «тематических» выездных проверок, назначаемых после «разговоров» с руководителем о «добровольном» уточнении налоговых обязательств компании из-за проблемного контрагента.
В отличие от комплексных проверок в рамках «тематики» проверяют небольшой период и один налог. Чаще всего им является НДС.
Какие есть критерии для оценки налоговых рисков
Налоговые контролеры обязаны следовать риск-ориентированному подходу, выбирая налогоплательщиков с самым высоким уровнем риска. Поэтому в числе первых проверка коснется компаний, которые не проводят профилактику налоговых рисков.
У налоговой есть 12 причин, чтобы осуществить выезд в офис компании (критерии для оценки рисков в приказе ФНС № ММ-3-06/333@):
Налоги ниже, чем в среднем по отрасли
Компания или ИП несет убытки более двух лет.
Доля налоговых вычетов намного выше, чем в среднем по отрасли
Расходы растут и превышают прибыль.
Расходы за год практически равны доходам.
Зарплата сотрудников ниже, чем в среднем по отрасли.
Компания или ИП приближаются к лимиту доходов, после которого спецрежим применять нельзя.
Имеет длинную цепочку из посредников для перепродажи.
Не предоставление подтверждающих документов о доходах или расходах,
Частая миграция в другие налоговые и регионы.
Рентабельность бизнеса значительно отклоняется от показателей рентабельности в отрасли.
Несоблюдение условий должной осмотрительности.
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