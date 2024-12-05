Налоговые проверки

Налоговые проверки: кого будут проверять в 2024 году

Хотя в 2024 году продолжит действие мораторий на проверки малого бизнеса, это не ограничит работу налоговых органов. Рассказываем, кого будет проверять налоговая.
Налоговые проверки: кого будут проверять в 2024 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Кого не будет проверять налоговая инспекция в 2024 году

Налоговики не смогут включить в список выездных проверок аккредитованные IT-компании.

Налоговая выездная проверка не возможна к мобилизованному ИП по причине его отсутствия.

В отношении остальных предприятий и ИП налоговики проводят все контрольные мероприятия в полном объеме. В том числе ФНС проводит камеральные и выездные проверки, мониторинг применения ККТ.

Кого затронут тематические налоговые проверки

Есть очевидные признаки и предпосылки, что увеличится число «тематических» выездных проверок, назначаемых после «разговоров» с руководителем о «добровольном» уточнении налоговых обязательств компании из-за проблемного контрагента.

В отличие от комплексных проверок в рамках «тематики» проверяют небольшой период и один налог. Чаще всего им является НДС.

Какие есть критерии для оценки налоговых рисков

Налоговые контролеры обязаны следовать риск-ориентированному подходу, выбирая налогоплательщиков с самым высоким уровнем риска. Поэтому в числе первых проверка коснется компаний, которые не проводят профилактику налоговых рисков.

У налоговой есть 12 причин, чтобы осуществить выезд в офис компании (критерии для оценки рисков в приказе ФНС № ММ-3-06/333@):

  1. Налоги ниже, чем в среднем по отрасли

  2. Компания или ИП несет убытки более двух лет.

  3. Доля налоговых вычетов намного выше, чем в среднем по отрасли

  4. Расходы растут и превышают прибыль.

  5. Расходы за год практически равны доходам.

  6. Зарплата сотрудников ниже, чем в среднем по отрасли.

  7. Компания или ИП приближаются к лимиту доходов, после которого спецрежим применять нельзя.

  8. Имеет длинную цепочку из посредников для перепродажи.

  9. Не предоставление подтверждающих документов о доходах или расходах,

  10. Частая миграция в другие налоговые и регионы.

  11. Рентабельность бизнеса значительно отклоняется от показателей рентабельности в отрасли.

  12. Несоблюдение условий должной осмотрительности.

Начать дискуссию