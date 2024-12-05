Налоговые проверки: кого будут проверять в 2024 году

Хотя в 2024 году продолжит действие мораторий на проверки малого бизнеса, это не ограничит работу налоговых органов. Рассказываем, кого будет проверять налоговая.

Кого не будет проверять налоговая инспекция в 2024 году

Налоговики не смогут включить в список выездных проверок аккредитованные IT-компании.

Налоговая выездная проверка не возможна к мобилизованному ИП по причине его отсутствия.

В отношении остальных предприятий и ИП налоговики проводят все контрольные мероприятия в полном объеме. В том числе ФНС проводит камеральные и выездные проверки, мониторинг применения ККТ.

Кого затронут тематические налоговые проверки

Есть очевидные признаки и предпосылки, что увеличится число «тематических» выездных проверок, назначаемых после «разговоров» с руководителем о «добровольном» уточнении налоговых обязательств компании из-за проблемного контрагента.

В отличие от комплексных проверок в рамках «тематики» проверяют небольшой период и один налог. Чаще всего им является НДС.

Какие есть критерии для оценки налоговых рисков

Налоговые контролеры обязаны следовать риск-ориентированному подходу, выбирая налогоплательщиков с самым высоким уровнем риска. Поэтому в числе первых проверка коснется компаний, которые не проводят профилактику налоговых рисков.

У налоговой есть 12 причин, чтобы осуществить выезд в офис компании (критерии для оценки рисков в приказе ФНС № ММ-3-06/333@):