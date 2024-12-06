Нужно ли оформлять онлайн-кассу для расчетов по СБП

Онлайн-кассу нужно применять при безналичном расчете. Рассказываем, нужно ли юрлицу или ИП оформлять онлайн-кассу для расчетов по СБП.

Ситуация: компания проводит расчеты по своим услугам с физлицами с помощью СБП. Нужно ли оформлять онлайн-кассу?

Оформлять онлайн-кассу нужно как при оплате через СБП, так и по карте. Это безналичный расчет, поэтому для приема платежей от физлиц потребуется применять онлайн-кассу в соответствии с ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

Кроме этого необходимо формировать чек и передавать его покупателю — в электронном виде на email, в назначении платежа или в смс.

При этом нужно учитывать, что получение безналичной оплаты от физлиц, не являющихся ИП, предполагает использование ККТ при любых расчетах: с использованием электронных средств платежа и без них.

Однако из этого правила есть исключения. В п. 2 ст. 2 ФЗ от 22.05.2003 №54-ФЗ указано, кто вправе работать без применения ККТ. В общем случае, работать без онлайн-кассы могут:

предприниматели, оказывающие услуги по уборке жилых помещений, приготовлению и доставке блюд на мероприятия и др.;

граждане, которые являются плательщиками НПД;

предприниматели, которые занимаются торговлей мороженым в киосках, розливом безалкогольных напитков, ремонтом и окраской обуви, изготовлением галантереи и др.

предприниматели, которые ведут деятельность в отдаленных и труднодоступных районах.

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