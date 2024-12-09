Новые КБК на 2025 год

НДФЛ
Введена пятиступенчатая прогрессивная шкала ставок по НДФЛ. Появятся пять новых КБК для налога, удерживаемого налоговыми агентами. Эти коды будут использоваться в уведомлениях по ЕНП, декларациях и расчетах 6-НДФЛ. В таблице ниже приведены новые КБК:
Размер дохода
Ставка НДФЛ
КБК
2,4 млн руб. и менее — за налоговые периоды с 1 января 2025 года
13%
182 1 01 02010 01 0000 110
От 2,4 млн руб. до 5 млн руб. включительно — за налоговые периоды с 1 января 2025 года
312 000 руб.
182 1 01 02080 01 0000 110
От 5 млн руб. до 20 млн руб. включительно
702 000 руб.
182 1 01 02150 01 0000 110
От 20 млн руб. до 50 млн руб. включительно
3 402 000 руб.
182 1 01 02160 01 0000 110
От 50 млн руб.
9 402 000 руб.
182 1 01 02170 01 0000 110
Скорректированы другие действующие КБК по НДФЛ. Сами коды и назначения не изменились, но добавлены уточнения по лимитам сумм налога. Ниже приведены основные КБК:
КБК
Новое значение
Старое значение
182 1 01 02020 01 0000 110
НДФЛ с доходов, полученных от деятельности ИП нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НК (в части суммы налога, не превышающей 650 тыс. руб. за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тыс. руб. за налоговые периоды после 1 января 2025 года)
НДФЛ с доходов, полученных от деятельности ИП нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НК
182 1 01 02030 01 0000 110
НДФЛ с доходов, полученных физлицами в соответствии со статьей 228 НК, за исключением дивидендов, полученных резидентом РФ (в части суммы налога, не превышающей 650 тыс. руб. за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тыс. руб. за налоговые периоды после 1 января 2025 года)
НДФЛ с доходов, полученных физлицами в соответствии со статьей 228 НК, за исключением дивидендов, полученных резидентом РФ
182 1 01 02040 01 0000 110
НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных иностранцами от трудовой деятельности на основании патента в соответствии со статьей 227.1 НК (в части суммы налога, не превышающей 650 тыс. руб. за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тыс. руб. за налоговые периоды после 1 января 2025 года)
НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных иностранцами от трудовой деятельности на основании патента в соответствии со статьей 227.1 НК
182 1 01 02050 01 0000 110
НДФЛ с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физлицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 тыс. руб. за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тыс. руб. за налоговые периоды после 1 января 2025 года)
НДФЛ с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физлицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган уведомления
182 1 01 02090 01 0000 110
НДФЛ с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физлицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, перешедшими на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 тыс. руб. за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тыс. руб. за налоговые периоды после 1 января 2025 года)
НДФЛ с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физлицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, перешедшими на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган уведомления
182 1 01 02100 01 0000 110
НДФЛ с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физлицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган уведомления (в части суммы налога, превышающей 650 тыс. руб. за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, превышающей 312 тыс. руб., но не более 702 тыс. руб. за налоговые периоды после 1 января 2025 года)
НДФЛ с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физлицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган уведомления (в части суммы налога, превышающей 650 тыс. руб.)
182 1 01 02110 01 0000 110
НДФЛ с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физлицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, перешедшими на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган уведомления (в части суммы налога, превышающей 650 тыс. руб. за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, превышающей 312 тыс. руб., но не более 702 тыс. руб. за налоговые периоды после 1 января 2025 года)
НДФЛ с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физлицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, перешедшими на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган уведомления (в части суммы налога, превышающей 650 тыс. руб.)
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Туристический налог
С 2025 года вводится новый КБК для туристического налога: 182 1 03 03000 01 0000 110.
Акцизы
Введены новые КБК по акцизам в связи с расширением перечня подакцизных товаров, включая никотиновое сырье и фармацевтические субстанции. Ниже приведены новые коды.
КБК
Назначение
182 1 03 02490 01 0000 110
Акциз на природный газ, полученный для производства аммиака
182 1 03 02500 01 0000 110
Акциз на фармацевтическую субстанцию спирта этилового, производимую на территории России
182 1 03 02510 01 0000 110
Акциз на никотиновое сырье, производимое на территории России
182 1 03 02520 01 0000 110
Акциз на бестабачную никотинсодержащую смесь для нагревания, производимую на территории России
182 1 04 02220 01 0000 110
Акциз на фармацевтическую субстанцию спирта этилового, ввозимую на территорию России
182 1 04 02230 01 0000 110
Акциз на никотиновое сырье, ввозимое на территорию России
182 1 04 02240 01 0000 110
Акциз на бестабачную никотинсодержащую смесь для нагревания, ввозимую на территорию России
Корректировки по НДПИ
Код КБК для НДПИ на алмазы остался прежним (№182 1 07 01050 01 1000 110), однако его назначение уточнено: теперь он применяется для налога на добычу природных алмазов.
Эти изменения в КБК направлены на корректировку действующих ставок и учет новых налоговых обязательств, таких как туристический налог и прогрессивная шкала НДФЛ.
Источник: https://buhguru.com/spravochniki/novye-kbk-na-2025-god.html
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