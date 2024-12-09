Новые КБК на 2025 год

С 2025 года вводится новый КБК для туристического налога: 182 1 03 03000 01 0000 110.

Введены новые КБК по акцизам в связи с расширением перечня подакцизных товаров, включая никотиновое сырье и фармацевтические субстанции. Ниже приведены новые коды.

Акциз на бестабачную никотинсодержащую смесь для нагревания, ввозимую на территорию России

Акциз на бестабачную никотинсодержащую смесь для нагревания, производимую на территории России

Корректировки по НДПИ

Код КБК для НДПИ на алмазы остался прежним (№182 1 07 01050 01 1000 110), однако его назначение уточнено: теперь он применяется для налога на добычу природных алмазов.

Эти изменения в КБК направлены на корректировку действующих ставок и учет новых налоговых обязательств, таких как туристический налог и прогрессивная шкала НДФЛ.

Источник: https://buhguru.com/spravochniki/novye-kbk-na-2025-god.html