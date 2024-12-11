Квота на иностранных работников на 2025 года увеличена в 1,5 раза

Источник: Бухгалтерия.ру
Если компания привлекает на работу визовых иностранцев, у нее должно быть разрешение на их привлечение, а у мигрантов — разрешение на работу.
Разрешение на работу иностранец может предъявить работодателю после заключения трудового договора, если такой трудовой договор необходим для получения разрешения на работу.
В 2024 году квоты на иностранных работников были утверждены постановлением Правительства 16 сентября 2023 г. № 1511. Количество приглашений на въезд и разрешений на работу составляло 155 929.
В 2025 году квота на «визовых» иностранных работников выросла до 234 958, это в 1,5 раза больше (постановление Правительства от 03.12.2024 № 1707).
Есть определенные категории мигрантов, которым разрешение на работу не требуется. Это безвизовые иностранцы— граждане тех государств, с которыми у РФ заключены международные соглашения. Граждане республик Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан могут работать в РФ без получения разрешения на работу или патента.
Разрешение на работу не нужно иностранцам, которые:
постоянно или временно проживают в России на основании ВНЖ;
признаны беженцами на территории РФ (до утраты или лишения статуса беженца);
являются высококвалифицированным специалистами.
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