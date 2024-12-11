Квота на иностранных работников на 2025 года увеличена в 1,5 раза

В 2025 году визовые центры РФ смогут выдать трудовым мигрантам 234 958 разрешений на работу. Такую квоту на трудоустройство иностранцев в РФ установило Правительство.

Источник: Бухгалтерия.ру

Если компания привлекает на работу визовых иностранцев, у нее должно быть разрешение на их привлечение, а у мигрантов — разрешение на работу.

Разрешение на работу иностранец может предъявить работодателю после заключения трудового договора, если такой трудовой договор необходим для получения разрешения на работу.

В 2024 году квоты на иностранных работников были утверждены постановлением Правительства 16 сентября 2023 г. № 1511. Количество приглашений на въезд и разрешений на работу составляло 155 929.

В 2025 году квота на «визовых» иностранных работников выросла до 234 958, это в 1,5 раза больше (постановление Правительства от 03.12.2024 № 1707).

Есть определенные категории мигрантов, которым разрешение на работу не требуется. Это безвизовые иностранцы— граждане тех государств, с которыми у РФ заключены международные соглашения. Граждане республик Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан могут работать в РФ без получения разрешения на работу или патента.

Разрешение на работу не нужно иностранцам, которые: