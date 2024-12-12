Как ИП на ПСН уменьшить налог на взносы за себя и сотрудников

Если ИП уменьшал сумму налога по патенту на взносы по работникам в 2023 году, но при этом образовался остаток средств, то непонятно: можно ли использовать его для уменьшения в 2024 году. Рассказываем, на что ИП вправе уменьшить налог.

Ситуация: ИП в 2023 году уменьшал налог по патенту на сумму взносов. Но налоговая уменьшила налог не полностью, образовался остаток в виде 5 тыс. руб. Может ли в 2024 году ИП подать уведомление об уменьшении налога по патенту за 2024 год с учетом этой разницы в 5 тыс. руб.?

Нужно учитывать, что патент в 2023 году ИП с сотрудниками мог уменьшить не более чем на 50% по:

оплаченные взносы за сотрудников;

3 дня больничных, оплаченных ИП;

оплаченные в 2023 фиксированные взносы за 2022;

оплаченные в 2023 г. взносы 1% с доходов за 2022;

подлежащие уплате фиксированные взносы за 2023;

подлежащие уплате взносы 1% с доходов за 2023.

Из этого списка ИП вправе перенести на уменьшение патента в 2024 году только взносы 1% с доходов за 2023 год, если их не использовали в том же году.

Если остаток составляют взносы 1% с доходов за 2023 год, то ИП может уменьшить на них патент в 2024 году.

Если это другие взносы, которые можно использовать для уменьшения патента в 2023 году, то ИП вправе подать еще одно уведомление на уменьшение патента на взносы, в котором учтет 5 тыс. руб. в уменьшении налога по патенту за 2023 год.

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