ПСН могут применять не все предприниматели. Закон устанавливает конкретные виды деятельности, которые попадают под применение патентной системы. Рассказываем, можно ли отнести продажу и установку кондиционеров к патенту.

Ситуация: ИП занимается продажей и установкой кондиционеров. Можно ли отнести к патенту услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ?

Установка кондиционера подпадает под патент согласно пп. 13 п. 2 ст. 346.43 НК. А вот кондиционер нужно будет отнести к продаже.

Соответственно ИП необходимо два патента:

один на розничную торговлю;

второй — на монтажные услуги.

ИП на ПСН не применяют ККТ только при ведении определенных видов деятельности. В их число как раз входят монтажные, электромонтажные, санитарно-технические и сварочные работы, разработка ПО, оказание услуг в труднодоступных местах.

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