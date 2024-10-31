Можно ли отнести продажу и установку кондиционеров к патенту

Ситуация: ИП занимается продажей и установкой кондиционеров. Можно ли отнести к патенту услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ?
Установка кондиционера подпадает под патент согласно пп. 13 п. 2 ст. 346.43 НК. А вот кондиционер нужно будет отнести к продаже.
Соответственно ИП необходимо два патента:
один на розничную торговлю;
второй — на монтажные услуги.
ИП на ПСН не применяют ККТ только при ведении определенных видов деятельности. В их число как раз входят монтажные, электромонтажные, санитарно-технические и сварочные работы, разработка ПО, оказание услуг в труднодоступных местах.
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