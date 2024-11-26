Доходы по патенту ИП: какой датой учитывать поступления на расчетный счет

Разберем, как верно учитывать доходы в книге доходов по патенту, поступающие на расчетный счет: по дате поступления на счет или по дате пробития чека.

Согласно подп. 1 п. 2 ст. 346.53 НК дата получения дохода определяется как день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц, —при получении дохода в денежной форме.

То есть если речь об оплате через эквайринг, то запись в книге учета доходов делается в день оформления чека прихода на ККТ (день оплаты).

Если оплачивает покупатель на расчетный счет по счету (при этом чек формируется не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денег на счет компании), то запись в книге учета доходов делается в день поступления денег на расчетный счет.

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