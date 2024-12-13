Ходатайство в налоговую о снижении штрафа

Так, за ошибки или недостоверные сведения в расчете по форме 6-НДФЛ с компании фискалы могут взыскать штраф в размере 500 рублей (п. 1 ст. 126.1 НК). В то же время налоговики вправе снизить эту сумму, если ошибки не привели к уменьшению величины НДФЛ, которую нужно уплатить в бюджет, или к нарушению прав граждан (пп. 3 п. 1, п. 4 ст. 112 НК, письма ФНС от 14.07.2021 № БС-4-11/9883@, от 09.08.2016 № ГД-4-11/14515 (п. 3)).

К ходатайству прикладывают бумаги, которые подтверждают смягчающие обстоятельства.

В ходатайстве об уменьшении налогового штрафа нужно указать:

подпись руководителя компании , физлица или уполномоченного представителя. Если ходатайство подписано представителем, к нему прикладывают оригинал доверенности на право подписи или ее заверенную копию ( п. 3 ст. 29 НК , п. 4 ст. 185.1 ГК );

просьбу о снижении штрафа. Она может быть выражена, к примеру, так: «Прошу снизить штраф в два раза»;

если есть решения судов по ситуации, аналогичной данной , можно дополнительно привести ссылки на них;

смягчающие обстоятельства , которые может учесть инспекция. Данных обстоятельств желательно заявить как можно больше. Так повысятся шансы на уменьшение величины штрафа;

кратко информацию о нарушении , за которое фискалы привлекают лицо к ответственности;

реквизиты обращающегося субъекта. Для компании это название, ИНН, КПП, адрес, телефон. Для физлица — фамилия, имя, отчество, данные паспорта, ИНН, адрес, телефон;

название налоговой инспекции, ее адрес. Можно также прописать фамилию и инициалы ее руководителя. Узнать адрес и другие реквизиты налоговой можно на официальном сайте ФНС России;

Ходатайство можно подать лично, через представителя или отправить почтой. Если документ сдают налоговикам лично, нужно подготовить два экземпляра, чтобы на одном из них сотрудник инспекции поставил отметку о приеме.

Почтой отправлять ходатайство нежелательно, поскольку к моменту рассмотрения акта оно может еще не дойти до адресата. Тогда фискалы его не учтут. Если же заявитель остановится на этом варианте, отправлять документ нужно ценным письмом с описью вложения и с запасом в 6—10 рабочих дней до даты рассмотрения акта.

Таким образом можно будет отследить доставку письма и при необходимости предъявить доказательство, что было направлено именно ходатайство, а не другой документ.

Конкретного срока для подачи ходатайства нет. Но важно подать его заранее до того дня, когда инспекция начнет рассматривать акт, в котором зафиксировано нарушение. Об этой дате налогоплательщика должны известить (п. 2 ст. 101, п. 7 ст. 101.4 НК).

Если инспекция не учтет направленное ходатайство или учтет его не полностью, есть возможность обратиться с жалобой в вышестоящий налоговый орган — УФНС по конкретному региону, и попросить учесть смягчающие обстоятельства (ст. 137, п. 1 ст. 138 НК).

Отдельным документом ходатайство можно не оформлять, просто включить просьбу о снижении штрафа в текст жалобы и перечислить в ней смягчающие обстоятельства (информация ФНС от 09.02.2011).

Также можно обратиться в суд, если инспекция и УФНС не учли смягчающие обстоятельства (п. 2 ст. 138 НК).

В суде налогоплательщик или налоговый агент вправе заявить:

Однако до нуля снизить штраф не удастся (п. 30 обзора судебной практики ВС № 2 (2019), утвержденного Президиумом ВС 17.07.2019, определение ВС от 05.02.2019 № 309-КГ18-14683).

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