Ходатайство в налоговую о снижении штрафа

В статье разберем, когда можно подать в налоговое ведомство ходатайство о снижении штрафа. Поговорим о том, как составить и подать в ИФНС такой документ. Рассмотрим, какие обстоятельства поспособствуют принятию положительного решения на этот счет.
Как написать ходатайство о снижении штрафа
Санкции штрафного характера должны быть справедливыми и соразмерными совершенному нарушению. Это касается как санкций СФР или ГИТ, так и мер ответственности, определенных налоговиками. Правовая ответственность зависит от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, степени вины правонарушителя и других обстоятельств.
Налоговые правонарушения часто совершаются без умысла. А действующее налоговое законодательство предусматривает возможность уменьшения штрафных санкций. Для этого налогоплательщику или налоговому агенту нужно составить соответствующее ходатайство и подать его в налоговую инспекцию.
Поскольку форма этого документа нормативно не утверждена, подготовить его можно в произвольном виде. В нем обязательно нужно прописать обстоятельства, которые могут смягчить ответственность за проступок. Учтя их, фискалы вправе уменьшить штраф (пп. 4 п. 5 ст. 101, пп. 4 п. 7 ст. 101.4, п. п. 1, 4 ст. 112, п. 3 ст. 114 НК).
Согласно статье 112 НК смягчить ответственность за налоговое правонарушение могут:
стечение тяжелых личных или семейных обстоятельств;
влияние угрозы или принуждения, а также материальная, служебная или другая зависимость;
тяжелое финансовое положение гражданина, привлекаемого к ответственности за совершенный проступок;
другие обстоятельства, признанные судом или фискалами смягчающими ответственность.
Перечень смягчающих обстоятельств открытый. Это означает, что к данной группе могут быть отнесены самые разные причины, если они будут признаны таковыми.
Так, за ошибки или недостоверные сведения в расчете по форме 6-НДФЛ с компании фискалы могут взыскать штраф в размере 500 рублей (п. 1 ст. 126.1 НК). В то же время налоговики вправе снизить эту сумму, если ошибки не привели к уменьшению величины НДФЛ, которую нужно уплатить в бюджет, или к нарушению прав граждан (пп. 3 п. 1, п. 4 ст. 112 НК, письма ФНС от 14.07.2021 № БС-4-11/9883@, от 09.08.2016 № ГД-4-11/14515 (п. 3)).
К ходатайству прикладывают бумаги, которые подтверждают смягчающие обстоятельства.
В ходатайстве об уменьшении налогового штрафа нужно указать:
название налоговой инспекции, ее адрес. Можно также прописать фамилию и инициалы ее руководителя. Узнать адрес и другие реквизиты налоговой можно на официальном сайте ФНС России;
реквизиты обращающегося субъекта. Для компании это название, ИНН, КПП, адрес, телефон. Для физлица — фамилия, имя, отчество, данные паспорта, ИНН, адрес, телефон;
дату и номер акта налоговой инспекции, в котором зафиксировано нарушение;
кратко информацию о нарушении, за которое фискалы привлекают лицо к ответственности;
смягчающие обстоятельства, которые может учесть инспекция. Данных обстоятельств желательно заявить как можно больше. Так повысятся шансы на уменьшение величины штрафа;
ссылки на нормы НК, подтверждающие требования налогоплательщика или налогового агента. Так, если акт составлен по итогам выездной или камеральной проверки, то ссылаться нужно на пп. 4 п. 5 ст. 101, пп. 1, 4 ст. 112, п. 3 ст. 114 НК. В остальных случаях стоит указать пп. 4 п. 7 ст. 101.4, пп. 1, 4 ст. 112, п. 3 ст. 114 НК;
если есть решения судов по ситуации, аналогичной данной, можно дополнительно привести ссылки на них;
просьбу о снижении штрафа. Она может быть выражена, к примеру, так: «Прошу снизить штраф в два раза»;
подпись руководителя компании, физлица или уполномоченного представителя. Если ходатайство подписано представителем, к нему прикладывают оригинал доверенности на право подписи или ее заверенную копию (п. 3 ст. 29 НК, п. 4 ст. 185.1 ГК);
перечень документов, приложенных к ходатайству.
Ходатайство можно подать лично, через представителя или отправить почтой. Если документ сдают налоговикам лично, нужно подготовить два экземпляра, чтобы на одном из них сотрудник инспекции поставил отметку о приеме.
Почтой отправлять ходатайство нежелательно, поскольку к моменту рассмотрения акта оно может еще не дойти до адресата. Тогда фискалы его не учтут. Если же заявитель остановится на этом варианте, отправлять документ нужно ценным письмом с описью вложения и с запасом в 6—10 рабочих дней до даты рассмотрения акта.
Таким образом можно будет отследить доставку письма и при необходимости предъявить доказательство, что было направлено именно ходатайство, а не другой документ.
Конкретного срока для подачи ходатайства нет. Но важно подать его заранее до того дня, когда инспекция начнет рассматривать акт, в котором зафиксировано нарушение. Об этой дате налогоплательщика должны известить (п. 2 ст. 101, п. 7 ст. 101.4 НК).
Если инспекция не учтет направленное ходатайство или учтет его не полностью, есть возможность обратиться с жалобой в вышестоящий налоговый орган — УФНС по конкретному региону, и попросить учесть смягчающие обстоятельства (ст. 137, п. 1 ст. 138 НК).
Отдельным документом ходатайство можно не оформлять, просто включить просьбу о снижении штрафа в текст жалобы и перечислить в ней смягчающие обстоятельства (информация ФНС от 09.02.2011).
Также можно обратиться в суд, если инспекция и УФНС не учли смягчающие обстоятельства (п. 2 ст. 138 НК).
В суде налогоплательщик или налоговый агент вправе заявить:
Смягчающие обстоятельства, которые уже рассмотрели и учли налоговики. Суд может учесть их вторично и снизить штраф в большем размере, чем это сделали фискалы (письмо ФНС от 22.08.2014 № СА-4-7/16692, определение ВС от 05.02.2019 № 309-КГ18-14683, п. 16 постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 57).
Новые обстоятельства, которые фискалам заявлены не были (письмо ФНС от 22.08.2014 № СА-4-7/16692).
Однако до нуля снизить штраф не удастся (п. 30 обзора судебной практики ВС № 2 (2019), утвержденного Президиумом ВС 17.07.2019, определение ВС от 05.02.2019 № 309-КГ18-14683).
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Образец ходатайства о снижении штрафа
В данном разделе приведен пример ходатайства о снижении штрафа. За основу взята ситуация применения санкций к частной компании за декларацию по НДС, направленную с нарушением установленного срока.
Напомним, что за непредставление декларации по НДС или ее представление с несоблюдением срока фискалы вправе привлечь фирму за совершение налогового проступка к ответственности в виде штрафа по п. 1 ст. 119 НК. Также привлечь к ответственности за совершение административного правонарушения могут должностное лицо — в виде предупреждения или штрафа по ст. 15.5 КоАП.
В примере в качестве причины пропуска отведенного срока указана неисправность оборудования.
В инспекцию ФНС РФ № 22 по г. Москве
111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 14
От ООО «Легенда»
111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 7
ИНН 7722338765, тел. 8 (499) 222-44-88
Ходатайство
о снижении штрафа по акту от 19.05.2025 № 14-04/321
В акте от 19.05.2025 № 14-04/321 предложено привлечь ООО «Легенда» к ответственности за нарушение срока представления декларации по НДС за I квартал 2025 года по п. 1 ст. 119 НК РФ в виде штрафа 1 тыс. рублей.
При вынесении решения по акту просим учесть ряд смягчающих ответственность обстоятельств:
пропуск срока допущен неумышленно. Произошло это вследствие поломки компьютера в последний день срока сдачи декларации – в пятницу, 25.04.2025, в 14:45 . Из-за отсутствия необходимых комплектующих компьютер удалось починить только в понедельник, 28.04.2025. После восстановления работы компьютера 28.04.2025 была сдана декларация и перечислен НДС;
ООО «Легенда» впервые нарушило срок представления налоговой декларации;
допущенное ООО «Легенда» нарушение не повлекло за собой неблагоприятных последствий для бюджета.
На основании изложенного просим снизить штраф в 2 раза — до 500 рублей (п. 3 ст. 114 НК РФ, п. 16 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57).
Приложения:
Копия служебной записки главного бухгалтера о поломке компьютера от 25.04.2025.
Копия объяснительной записки системного администратора от 25.04.2025.
Копия товарной накладной от 28.04.2025 № 56 на приобретенные комплектующих для ремонта компьютера.
Копия подтверждения отправки декларации по НДС от 28.04.2025.
Генеральный директор Савельев А.В. Савельев
23.09.2025
Ходатайство физлица о снижении штрафа
Физлиц фискалы также могут привлечь к налоговой ответственности и наложить штраф. Так, за несвоевременную сдачу декларации 3-НДФЛ человеку может грозить штраф по п. 1 ст. 119 НК.
Величина штрафа составляет 5 процентов от неуплаченной суммы НДФЛ, которая подлежит уплате по декларации. Причем эта сумма берется за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее подачи.
Вместе с тем штраф не может быть меньше 1 тыс. рублей и не должен превышать 30-процентную сумму от невыплаченного налога.
Если срок представления декларации нарушен больше чем на 20 рабочих дней, могут приостановить операции по счетам в банке и переводы электронных денежных средств. Эта санкция применяется, только если человек имеет статус ИП на дату принятия решения о взыскании (п. 6 ст. 6.1, пп. 1 п. 3, пп. 2 п. 11 ст. 76 НК).
Чтобы уменьшить сумму штрафа, физлицо также может подать ходатайство фискалам. Основаниями для снижения штрафа по просьбе индивидуальных предпринимателей и физлиц без этого статуса могут быть следующие обстоятельства:
наличие на иждивении у налогоплательщика несовершеннолетних детей или родителей, а также других лиц;
тяжелое материальное положение;
наличие серьезного заболевания;
наличие государственных наград;
группа инвалидности;
участие налогоплательщика в ликвидации экологических катастроф, таких как Чернобыльская катастрофа, авария на производственном объединении «Маяк»;
участие налогоплательщика в боевых действиях.
Перечень обстоятельств, которые могут относиться к смягчающим, не является закрытым. Поэтому должностное лицо налогового органа, разбирающее конкретное дело и руководствуясь своим внутренним убеждением, вправе относить те или другие обстоятельства к числу смягчающих.
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