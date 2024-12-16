Рейдерский захват: понятие и способы защиты бизнеса

Рейдерский захват — ситуация, при которой группа лиц незаконно приобретает контроль над акциями и другими активами бизнеса. Цель таких действий — управление компанией для получения финансовой выгоды. Рейдерство представляет серьезную опасность для ведения предпринимательской и иной экономической деятельности.

Автор: Вадим Егулемов, управляющий партнер Key Consulting Group.

Предусмотрена ли уголовная ответственность за рейдерство

Уголовное законодательство не содержит соответствующего состава преступления. Но это не означает, что действия, в совокупности составляющие сущность такого захвата, не влекут юридической ответственности.

Уголовный кодекс устанавливает наказание за деяния, являющиеся составными элементами анализируемого явления: мошенничество, вымогательство, регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом, принуждение к совершению сделки, преднамеренное и фиктивное банкротство и другие.

Суды при квалификации используют понятие «рейдерский захват», что подтверждает наличие уголовной ответственности за неправомерное завладение компанией.

Так, обвиняемый, используя выданную ему собственником бизнеса нотариальную доверенность с расширенным объемом полномочий, переоформил на себя договорные отношения с клиентами, похитил все имущество и документацию.

В приговоре правоприменителем было указано, что обвиняемый совершил мошенничество, то есть хищение имущества в виде рейдерского захвата бизнеса вопреки воли собственников в особо крупном размере (определение Волгоградского областного суда от 09.07.2024 по делу № 22-2627/2024).

Какими способами совершаются рейдерские захваты

Из приведенного решения суда следует, что один из способов насильственного захвата компании — обман или злоупотребление доверием собственника.

Кроме того, активно используется такой инструмент как подделка подписей при оформлении документов в целях придания им законного вида и введения в гражданский оборот.

Так, в целях рейдерского захвата градообразующего предприятия осужденный изготовил поддельные протоколы повторного годового общего собрания акционеров для завладения частью акций и чистой прибыли путем обмана (определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда от 21.10.2020 № 46-УД20-18).

Еще один способ совершения преступных действий — вымогательство как механизм влияния на собственника имущественного комплекса или предприятия.

Зачастую собственника бизнеса принуждают к совершению сделки вопреки его интересам.

Более того, порой совершение насильственного захвата сопровождается самоуправством и посягательством на жизнь сотрудников правоохранительных органов (именно по подозрению в совершении указанных деяний возбуждены уголовные дела в отношении участников нападения на офис «Вайлдберриз» в сентябре текущего года).

Существуют также следующие виды рейдерских захватов: силовой захват, банкротство, административные методы, скупка кредиторской задолженности, покупка акций.

Перечисленные проявления рейдерства подчеркивают многоаспектность и сложность борьбы с подобными явлениями.

Как защититься от рейдерского захвата

Особое внимание стоит обратить на подбор кадров. Органы управления должны состоять из ответственных и надежных специалистов.

Следует надлежащим образом организовать работу службы безопасности, ответственной за экономическую сохранность и защиту собственности и интересов компании. Необходимо разработать подробную систему организационных и технических мер, регламентирующих внутриобъектовый режим организации, контролировать их выполнение, а также осуществлять контроль за изготовлением, учетом, хранением, выдачей и использованием бланков пропусков, печатей, штампов.

На предприятии необходимо обеспечить соблюдения режима коммерческой тайны. Меры по охране конфиденциальности информации, принимаемые ее обладателем, должны включать в себя определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну и ограничение доступа к таким сведениям путем установления порядка обращения.

Важно вести учет лиц, которым такая информация была предоставлена или передана.

Отслеживайте все попытки получения третьими лицами информации о компании и ее недвижимости из ЕГРЮЛ, ЕГРП и государственного земельного кадастра.

Эффективной мерой безопасности является внесение в устав предприятия положений, затрудняющих захват, например, через обеспечение соответствующего баланса прав акционеров и совета директоров, через требования к голосованию.

Вывод

Рейдерские захваты в настоящее время представляют реальную и крайне серьезную угрозу экономической безопасности и стабильности бизнеса. Владельцам бизнеса необходимо предпринимать меры, предупреждающие совершение преступных деяний.