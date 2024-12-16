Пошаговая инструкция смены генерального директора ООО в 2025 году

Ввиду решения учредителей или по причине окончания срока действия полномочий, компания должна своевременно и правильно поменять директора. Как это сделать, разбираем в статье.

Как принимается решение о смене директора в ООО

Если в организации лишь один учредитель, то для смены гендиректора необходимо только его письменное решение. Решение единственного учредителя о смене нынешнего генерального директора ООО и о выборе нового оформляется в письменном виде.

Если в обществе больше одного учредителя, то следует созвать общее собрание участников, итогом которого станет протокол.

Если директор откажется созывать собрание, то любой из участников, имеющих более 10% доли, может собрать всех учредителей самостоятельно.

Когда оформлять увольнение директора ООО

Если в уставе не закреплен способ принятия и подтверждения решений, то для удостоверения решения нужно обратиться к нотариусу, который удостоверит факт принятия решения единственным участником и выдаст соответствующее свидетельство.

Если решение учредителей (единственного учредителя) было оформлено в законном порядке, то далее можно приступить к оформлению кадровых документов об увольнении директора по п. 2 ч. 1 ст. 278 ТК и провести с ним окончательный расчет.

После нужно оформить принятие на работу нового директора и после оформления трудовых документов на него нужно зарегистрировать изменения в государственных органах.

Как внести в ЕГРЮЛ сведения о новом руководителе юридического лица

Для внесения в ЕГРЮЛ сведений о новом руководителе юридического лица предоставьте в ФНС не позднее 7 рабочих дней с момента принятия решения о смене директора заявление по форме № 13014.

Помимо титульного листа и листа П нужно заполнить лист И — сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юрлица.

Один лист И нужно заполнить в отношении директора, полномочия которого прекращаются, а второй — в отношении лица, на которого полномочия возлагаются.

Как подать заявление в ЕГРЮЛ

Заявление можно подать:

лично или через МФЦ заявителем или его представителем по нотариально удостоверенной доверенности с приложением такой доверенности или ее копии, верность которой засвидетельствована нотариально;

по почте с объявленной ценностью и описью вложения;

в электронном виде через интернет-сервис на сайте ФНС, через Госуслуги.

В случае успешной регистрации на руки новому директору или на электронную почту фирмы выдадут лист записи о внесении изменений в ЕГРЮЛ. Не забудьте уведомить об этом банки и своих контрагентов.