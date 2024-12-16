Рекомендации по защите банковской карты от мошенников

В ленте новостей постоянно встречается информация о том, что с чьей-то банковской карты опять произошло хищение денег. А кроме хищения денег, на попавшего в поле зрения мошенников гражданина оформляется кредит. И ему приходится расплачиваться с банком за долг, к которому он не имеет никакого отношения.

Кредит, оформленный мошенниками, конечно, можно отменить в суде, но лучше предупреждать такие действия, чем бороться с их последствиями.

ЦБ постоянно в своих разъяснениях рассказывает, какие меры можно предпринять для защиты своих банковских счетов. Сегодня рассмотрим основные из них.

Ограничения для дистанционных переводов со своего счета

В свое время ЦБ рекомендовал всем кредитным организациям ввести для клиентов возможность определять лимиты для дистанционных операций по своим счетам. Любой гражданин может установить полный запрет на дистанционные переводы со своих счетов, или ограничить сумму перевода за определенный период времени.

Можно также ввести белый список получателей, в пользу которых можно осуществлять дистанционные переводы.

Скрыть из дистанционного доступа свои определенные счета

Гражданин может исключить дистанционный доступ к определенным или ко всем своим счетам. Счет не будет отображаться в личном кабинете онлайн-банка. Поэтому если мошенникам удастся получить к ним доступ, они не смогут похитить деньги.

Сервис «вторая рука»

У многих банков появилась такая услуга, как подключение помощника для управления банковским счетом гражданина.

Если гражданин в силу своего возраста или состояния здоровья опасается, что не сможет противодействовать мошенникам, если станет объектом их внимания, то он может дать указание банку, что все дистанционные переводы с его карты должны предварительно подтверждаться его доверенным лицом.

То есть банк, получив уведомление о дистанционном переводе со счета такого гражданина, сначала направит уведомление помощнику.

И если тот подтвердит перевод, то он будет осуществлен. Если не подтвердит, то перевод банк не сделает.

Конечно, кто-то скажет, что не нужно пользоваться банковскими картами совсем. Лучше при каждом поступлении денег на карту их сразу снимать и рассчитываться только наличными. Но в наше время совсем обойтись без безналичных расчетов очень сложно.

Поэтому если воспользоваться приведенными выше мерами защиты своих счетов, то это поможет вам сохранить свои деньги в целости и сохранности.