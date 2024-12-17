Обособленные подразделения, филиалы

Как подать уведомление об открытии обособленного подразделения

При открытии обособленного подразделения головная организация обязана известить ИФНС. Рассказываем, как это сделать.
Как подать уведомление об открытии обособленного подразделения
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Об открытии обособленного подразделения необходимо известить ИФНС с помощью сообщения по форме С-09-3-1 (утв. приказом ФНС от 04.09.2020 ЕД-7-14/632@). Сделать это нужно в течение месяца после создания ОП.

Сообщение направляется в налоговую по месту нахождения головной организации, а не созданного подразделения. При этом не нужно уведомлять инспекцию, на территории которой открылось обособленное подразделение.

В течение пяти рабочих дней после подачи сообщения, налоговая поставит подразделение на учет и выдаст уведомление по форме № 1-3-Учет. При этом у ИФНС нет оснований для отказа на постановки на учет, так как Налоговый кодекс их не предусматривает.

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