Как подать уведомление об открытии обособленного подразделения

Об открытии обособленного подразделения необходимо известить ИФНС с помощью сообщения по форме С-09-3-1 (утв. приказом ФНС от 04.09.2020 ЕД-7-14/632@). Сделать это нужно в течение месяца после создания ОП.

Сообщение направляется в налоговую по месту нахождения головной организации, а не созданного подразделения. При этом не нужно уведомлять инспекцию, на территории которой открылось обособленное подразделение.

В течение пяти рабочих дней после подачи сообщения, налоговая поставит подразделение на учет и выдаст уведомление по форме № 1-3-Учет. При этом у ИФНС нет оснований для отказа на постановки на учет, так как Налоговый кодекс их не предусматривает.

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