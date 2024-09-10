Как уплачивать налоги и сдавать отчетность по филиалу с отдельным балансом

Порядок налогообложения организаций с филиалами такой же, как и у компаний с обособленными подразделениями. А значит, налог на прибыль (часть, которая идет в бюджет субъекта) и НДФЛ с доходов работников уплачивается в ИФНС по месту нахождения филиала, так же как и отчетность по этим платежам.
Страховые взносы перечисляются в бюджет субъекта в случае, если у филиала есть отдельный расчетный счет и он самостоятельно начисляет выплаты физическим лицам. В этом случае отчетность по сотрудникам производится тоже по месту нахождения филиала.
Большинство налоговых платежей перечисляются в качестве единого налогового платежа в соответствии с п. 1 ст. 45 и п. 1 ст. 58 НК. НДС и налог на имущество уплачиваются в общем порядке.
Организация должна уведомить ФНС об исчисленных суммах НДФЛ, страховых взносов (исключение — взносы на травматизм), ряда других платежей. Уведомление подается в налоговый орган по месту учета организации. С помощью этого документа инспекция распределит средства ЕНП на уплату исчисленных сум налогов согласно пп. 5 п. 5 ст. 11.3 и п. 9 ст. 58 НК.
Декларация по НДС подается по месту нахождения головной организации согласно п. 5 ст. 174 НК.
А вот декларация по налогу на имущество подается по месту нахождения недвижимости, облагаемой по среднегодовой стоимости в соответствии с п. 1 ст. 386 НК.
Российские организации не включают в эту декларацию сведения о недвижимости, которая облагается налогом по кадастровой стоимости. В случае, если в налоговом периоде были только такие объекты налогообложения, то декларация не подается согласно п. 6 ст. 386 НК.
Другие полезные материалы для организации на ОСНО:
Как сдавать отчетность ООО на ОСНО с обособленными подразделениями
Как компании на ОСНО списать расходы на ненормируемую рекламу
Руководитель хочет передать ООО грузовой автомобиль и погрузчик: какие налоги платить
Начать дискуссию