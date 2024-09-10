Как уплачивать налоги и сдавать отчетность по филиалу с отдельным балансом

Если у организации на ОСНО есть филиал с отдельным балансом, который самостоятельно перечисляет зарплату сотрудникам, то непонятно: куда сдавать отчетность по сотрудникам и налогам.

Порядок налогообложения организаций с филиалами такой же, как и у компаний с обособленными подразделениями. А значит, налог на прибыль (часть, которая идет в бюджет субъекта) и НДФЛ с доходов работников уплачивается в ИФНС по месту нахождения филиала, так же как и отчетность по этим платежам.

Страховые взносы перечисляются в бюджет субъекта в случае, если у филиала есть отдельный расчетный счет и он самостоятельно начисляет выплаты физическим лицам. В этом случае отчетность по сотрудникам производится тоже по месту нахождения филиала.

Большинство налоговых платежей перечисляются в качестве единого налогового платежа в соответствии с п. 1 ст. 45 и п. 1 ст. 58 НК. НДС и налог на имущество уплачиваются в общем порядке.

Организация должна уведомить ФНС об исчисленных суммах НДФЛ, страховых взносов (исключение — взносы на травматизм), ряда других платежей. Уведомление подается в налоговый орган по месту учета организации. С помощью этого документа инспекция распределит средства ЕНП на уплату исчисленных сум налогов согласно пп. 5 п. 5 ст. 11.3 и п. 9 ст. 58 НК.

Декларация по НДС подается по месту нахождения головной организации согласно п. 5 ст. 174 НК.

А вот декларация по налогу на имущество подается по месту нахождения недвижимости, облагаемой по среднегодовой стоимости в соответствии с п. 1 ст. 386 НК.

Российские организации не включают в эту декларацию сведения о недвижимости, которая облагается налогом по кадастровой стоимости. В случае, если в налоговом периоде были только такие объекты налогообложения, то декларация не подается согласно п. 6 ст. 386 НК.

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