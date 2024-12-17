Справка о доходах: для чего нужна и как ее выдать

Источник: Бухгалтерия.ру
Что такое справка о доходах
Справка о доходах — это документ, который отражает, какие доходы получил работник за определенный период времени, например, за год. При этом все полученные доходы в такой справки разбиваются помесячно, т.е. указывается не только общая сумма, которая пополнила бюджет работника в определенном году, но и расписывается, сколько конкретно денег работник получал каждый месяц, а также виды дохода (например, зарплата или оплата по листку временной нетрудоспособности).
Кроме того, в справке о доходах должен быть отражен размер исчисленного и удержанного НДФЛ.
Для чего может понадобиться справка о доходах
Причин, по которым работник может попросить выдать ему справку о доходах, множество. Чаще всего такая справка требуется для оформления налогового вычета, а также она может понадобиться для получения туристической визы, заключения с банком кредитного договора, начисления некоторых видов пособий и в иных случаях, когда нужно подтвердить размер доходов работника и его платежеспособность.
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Форма справки о доходах
Справку о доходах выдает налоговый агент, который в течение определенного периода обеспечивал доход физического лица и платил за него НДФЛ. Другими словами, это работодатель.
В соответствии со ст. 62 ТК работник вправе по письменному запросу получать от работодателя документы, касающиеся его трудовой деятельности. Следовательно, основанием для выдачи справки о доходах является соответствующее заявление работника.
Как заполнить справку о доходах
В справке указываются:
виды доходов работника с указанием кода и суммы;
виды и суммы вычетов, которые были предоставлены налоговым агентом;
общая сумма полученных работником доходов за определенный период времени, например, за год;
сведения об уплате НДФЛ с доходов.
Кроме того, необходимо указать данные работника — его ФИО, ИНН, дату рождения и т.п.
Все суммы доходов и вычетов нужно указывать в рублях и копейках, а суммы налога необходимо округлять до целых чисел. Если копеек меньше 50, то они не учитыааются. Если больше, то они округляются до целого рубля.
Обычно справка оформляется в бумажном виде и выдается работнику лично или направляется ему по почте. Однако если в компании ведется электронный документооборот, справку можно выдать и в электронном виде.
В какой срок нужно выдать справку о доходах
Если работник продолжает работать в компании, справку ему нужно выдать в течение трех рабочих дней с момента получения соответствующего запроса.
Перед увольнением справка выдается в последний рабочий день.
Срок действия справки не ограничен, поскольку полученные за определенный период денежные суммы не могут быть изменены в будущем.
Что будет, если не выдать работнику справку о доходах
Работодатель несет административную ответственность за несвоевременную выдачу или отказ от выдачи справки о доходах. Такая ответственность может наступить как по ст. 5.27 КоАП, так и по ст. 5.39 КоАП.
К тому же, конкретное должностное лицо, виновное в нарушении порядка выдачи справки, может быть привлечено к дисциплинарной ответственности.
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