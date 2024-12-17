Какой штраф за неуплату НДФЛ в 2025 году

За неуплату или несвоевременную уплату НДФЛ виновнику начисляются финансовые санкции, включая штрафы и пени на образовавшуюся недоимку за каждый день просрочки. В зависимости от вида налогооблагаемых доходов обязанность по удержанию и перечислению налога в бюджет вменена как юридическим, так и физическим лицам с предпринимательским статусом и без него.

Санкции за неуплату или неполную уплату НДФЛ налоговым агентом

При выплате вознаграждения по заключенным трудовым или гражданско-правовым договорам с гражданами, не зарегистрированными ИП или самозанятыми, работодатель или заказчик обязан удержать НДФЛ.

За игнорирование требования в отношении удержания и перечисления в бюджет налога с налогового агента взыскивается штраф в размере 20% от суммы неисполненного обязательства.

Освобождение от ответственности предусмотрено при одновременном выполнении трех условий (ст. 123 НК):

своевременной подаче в подразделение ИФНС формы 6-НДФЛ;

отсутствия искажений в отчете , ведущих к занижению подлежащего уплате налога;

исполнения обязанности по перечислению НДФЛ до момента извещения хозяйствующего субъекта представителями ИФНС о выявлении просроченной уплаты или принятом решении о выездной проверке за отчетный период.

Объектом удержания НДФЛ является доход налогоплательщика в момент его выплаты. При невозможности удержать рассчитанную сумму налога в денежном выражении, например, при бартерной форме расчетов, работодатель обязан проинформировать налоговый орган (п. 4, 5 ст. 226 НК).

На основании полученной информации налоговики направляют налоговое уведомление налогоплательщику об обязанности уплатить указанную сумму в бюджет.

Информирование позволит избежать штрафа, поскольку правонарушение может признаваться, если налоговый агент имел возможность удержать НДФЛ из выплачиваемых налогоплательщику в денежной форме средств, но проигнорировал законодательное требование.

Помимо штрафа с нарушителя могут быть взысканы пени за просрочку платежа с момента, когда налог должен быть уплачен до срока фактического исполнения обязательств перед бюджетом (п. 2, 21 постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 года № 57).

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Санкции за просрочки или неуплату НДФЛ налогоплательщиком

Обязанность самостоятельной уплаты налога возложена на граждан без предпринимательского статуса при получении отдельных видов доходов (п. 1 ст. 228 НК):

вознаграждений от продажи , сдачи в аренду или наем физическим лицам принадлежащих имущественных ценностей;

выплат из зарубежных источников ;

прочих доходов, выплаченных без удержания налога.

Расчет осуществляется на основании декларации 3-НДФЛ, подаваемой налогоплательщиком в ИФНС до 30 апреля включительно следующего за отчетным года (п.1 ст. 229 НК).

Финансовые санкции начисляются за следующие нарушения:

1. Занижение базы налогообложения, возникающее, например, при неправомерном применении вычетов или указании дохода в меньшей сумме, чем полученная в реальности — штраф от неуплаченной суммы налога в размере (п. 1, 3 ст. 122 НК):

20 % — при отсутствии признаков налогового правонарушения;

40 % — при совершенных умышленно в целях уклонения от налогообложения деяниях.

2. Несвоевременную подачу декларации — штраф за каждый месяц задержки в размере 5 % — от декларируемой суммы налога, но не ниже 1000 рублей и не выше 30 % (п. 1 ст. 119 НК).

3. Просроченную уплату НДФЛ — пени за каждый день задержки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка России (п. 4 ст. 75 НК).

Представившему своевременно декларацию, но не рассчитавшемуся по налогу гражданину начисляются только пени, а задекларировавшему доход несвоевременно при отсутствии объекта налогообложения, например, за счет вычетов — только минимальный штраф.

Его размер может быть снижен по решению налогового органа при наличии «смягчающих обстоятельств» у гражданина.

При непредставлении в установленные сроки декларации параллельно с неуплатой налогового обязательства к налогоплательщику применяются все указанные санкции.

Санкции за нарушения по отчетности и уплате налога ИП

Для избравшего общую систему налогообложения предпринимателя НДФЛ — аналог налога на прибыль, уплачиваемого юридическими лицами. Окончательный расчет с бюджетом осуществляется по итогам отчетного периода до 15 июля включительно на основании представленной декларации.

На протяжении года предусмотрена уплата авансовых платежей, рассчитанных в долевом отношении к предполагаемому или полученному доходу за предыдущий год в сроки:

½ — за первое полугодие не позднее 15.07 ;

¼ — за третий квартал до 15.10 включительно ;

¼ — за четвертый квартал не позднее 15.01 года, следующего за отчетным периодом.

При значительном отклонении (порядка 50%) полученного дохода от прогнозной величины предприниматель обязан представить новую налоговую декларацию. Налоговики в течение пяти дней с момента получения декларации должны сделать перерасчет авансовых платежей и уведомить налогоплательщика (п. 6, 9, 10 ст. 227 НК).

Штрафы за неуплату или несвоевременную уплату авансовых платежей не взыскиваются, а начисляются только пени.

Финансовые санкции по НДФЛ в отношении собственных доходов от предпринимательской деятельности аналогичны физическим лицам без предпринимательского статуса, а при выплатах вознаграждения наемному персоналу — юридическим лицам, поскольку ИП выполняет функции налогового агента.

Источник: https://buhguru.com/ndfl/shtraf-za-neuplatu-ndfl.html#