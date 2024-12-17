Как встроить бизнес-литературу в систему своего профессионального развития

Татьяна Фролова, преподаватель Русской Школы Управления (РШУ), Executive коуч (ICF), сертифицированный карьерный консультант (National Career Development Association (USA), эксперт по оценке, развитию и обучению.
Наше развитие в профессии, развитие наших карьер — это динамический процесс. Особенно сейчас, в контексте быстро сменяющихся парадигм, насыщенных событий и явлений вокруг нас.
И все-таки про бизнес-литературу. Про чтение книг и бизнес литературы в том числе, немного перефразируя классика, можно предположить, что мы «…все читаем понемногу, что-нибудь и как-нибудь». Но в действительности мы все читаем по-разному. То, как мы читаем и воспринимаем информацию, зависит от наших ментальных установок.
Секрет заключается в том, что книги — это источник не только получения и обработки информации, но и, если пойти еще дальше и глубже, — то, что помогает нам в итоге принимать решения, делать выборы разного порядка.
В этой статье мы попробуем рассмотреть, как работа с бизнес-литературой (статьями, содержательными текстами в каналах и мессенджерах) зависит от вашего стиля обучения и того, как вы получаете, обрабатываете и используете информацию.
Для этого возьмем за основу циклические модели Колба (восьмидесятые годы) и доработанный в 90-х годах 20-го века психологом Питером Хани и консультантом в области управления Аланом Мамфордом вариант с 4-мя основными стилями обучения: активист (испытай), мыслитель (осмысли), теоретик (обобщи), прагматик (примени).
У любого из нас присутствуют все (иначе цикл бы не замыкался), но некоторые из них развиты гораздо лучше.
Именно это определяет стиль обучения, который мы предпочитаем и значит, читать и воспринимать информацию мы будем по-разному.
Активист (испытай) скорее всего читает много и быстро: «по диагонали» и, возможно, даже нескольких книг параллельно. Основной фокус — извлечь из книги «практику в практику» и сделать это быстро.
Такие читатели легко воплощают схваченную идею (как правило, по итогам прочитанной книги они умеют выхватить одну-две ключевые мысли) и достаточно оперативно внедряют ее в своих компаниях, охотно ею делятся, открыты к обсуждению.
Если это ваш стиль обучения, скорее всего, вы читаете быстро и много, с карандашом в руке, выписываете примеры, идеи, упражнения и с готовностью делитесь информацией с коллегами, партнерами.
Как работать с информацией:
1. Найдите 1-3 ценные мысли, идеи, которые вы будете готовы воплотить.
2. Поделитесь идеей, расскажите о ней вашему партнеру, коллегам, друзьям. Проговаривание мысли поможет активисту включить процесс осмысления и зафиксировать не только действие, но и смысл идеи.
3. Для развития у активиста навыков критического мышления будет полезным к одной быстро выхваченной мысли зафиксировать 2-3 контраргумента или анти-тезиса. Это расширит ситуационную картину и позволит практиковать и иные навыки восприятия информации.
Рефлектор (осмысли) очень терпеливо и вдумчиво работает с прочитанным. Он обдумывает, вникает, делает выводы, готов перевести опыт других людей в теорию, обобщить этот опыт. Для обработки информации ему нужно больше времени, чем другим представителям типологии.
Однако если рефлектор будет готов делиться обобщенным опытом прочитанного в виде текстов, статей, постов (или просто рассказывать о прочитанном), то может стать носителем этого глубинного знания и источником познаний для других.
Как работать с информацией:
1. Попробуйте представить, а лучше запишите ваши мысли о том, что может произойти, если эта идея в лучшем ее исполнении воплотится в жизнь в самом ближайшем будущем.
2. Ищите вокруг себя единомышленников других типов, чтобы озвученные вами идеи и выводы находили отклик, запрашивайте обратную связь на свои мысли.
Теоретики (обобщи) выводят «из теории теорию», они умеют встроить доводы в логику уже разработанных моделей, интегрируют данные и почерпнутые знания в уже сложившиеся теории. «Правильная» книга, скорее всего, предоставит теоретику подтверждение уже имеющимся концепциям.
Среди теоретиков много критиков, ведь им нужно больше времени, чтобы разобраться в прочитанном, изученном, найти доказательные концепции.
Обычно они много, системно и регулярно читают, пополняют свои знания и, как и рефлекторы, при желании и умении донести мысль до окружающих сами становятся носителем глубинного знания.
Теоретики держат в зоне контроля список книг для прочтения, для них критически важно и даже интересно погрузиться в качественный содержательный лонгрид. Теоретики — бесценные кладези информации, они многое знают и пообщаться с представителями этого типа — бесценно.
Как работать с информацией:
1. Теоретики могут успешно резюмировать и обобщать все теории, поэтому стоит описать свои мысли и поделиться концепциями с окружением (в виде поста в соцсетях или статьи).
2. Попробуйте описать одну из выведенных вами теорий, составить практический план ее реализации. Это поможет вам перейти от бесконечного изучения темы к реальному применению изученного.
Прагматики (примени) открывают книгу и работают с ней, чтобы воплотить прочитанное в жизни, применить и, возможно, даже капитализировать «прочитанный опыт», проверить и верифицировать идею на практике. Для прагматиков важны разные идеи, разные мысли и подходы.
1. Как бы много идей вы не почерпнули из прочитанного, найдите время «обстучать» идею о команду, друзей, партнеров, а может даже зарисовать и визуализировать идею — построить мостик между затраченными на прочитанное усилиями, временем, и полученным результатом.
2. Как и активисту, прагматику стоит попробовать «обстучать» идею с рефлектором или теоретиком, получить кубический, более полный взгляд на выхваченную из книги мысль.
3. Расширяйте библиотечную палитру и добавляйте книги с более концептуальным, глубоким философским содержанием.
В независимости от вашего стиля обучения и ваших критериев к прочитанным книгам лучшей рекомендацией будет учиться и пробовать разные стили: если вы по природе своей рефлектор, почему бы не попробовать прочитать книгу и найти оперативно применение какой-то одной ключевой идее.
И наоборот, если вы прагматик, попробуйте взять в практику чтение концептуальных, теоретизированных произведений.
Любой иной опыт только обогащает и таким образом развивает наши представления.
И да – всегда ищите в авторе книги того собеседника, кто именно в этот момент захотел сказать вам что-то большее и важное, чего вы еще не знали, куда вы не смотрели или смотрели по-другому. Будьте открыты и любопытны, познавайте, открывайте и применяйте!
Комментарии1
Отличная статья. Бизнес-литература - это опыт и уникальные практики других людей. Читай - и внедряй😉