Как встроить бизнес-литературу в систему своего профессионального развития

Если вы читаете эту статью, значит, вы не стоите на месте и наверняка думаете о своем профессиональном и личностном росте. И спешу предположить, что чтение занимает значительную часть вашего времени.

Татьяна Фролова, преподаватель Русской Школы Управления (РШУ), Executive коуч (ICF), сертифицированный карьерный консультант (National Career Development Association (USA), эксперт по оценке, развитию и обучению.

Наше развитие в профессии, развитие наших карьер — это динамический процесс. Особенно сейчас, в контексте быстро сменяющихся парадигм, насыщенных событий и явлений вокруг нас.

И все-таки про бизнес-литературу. Про чтение книг и бизнес литературы в том числе, немного перефразируя классика, можно предположить, что мы «…все читаем понемногу, что-нибудь и как-нибудь». Но в действительности мы все читаем по-разному. То, как мы читаем и воспринимаем информацию, зависит от наших ментальных установок.

Секрет заключается в том, что книги — это источник не только получения и обработки информации, но и, если пойти еще дальше и глубже, — то, что помогает нам в итоге принимать решения, делать выборы разного порядка.

В этой статье мы попробуем рассмотреть, как работа с бизнес-литературой (статьями, содержательными текстами в каналах и мессенджерах) зависит от вашего стиля обучения и того, как вы получаете, обрабатываете и используете информацию.

Для этого возьмем за основу циклические модели Колба (восьмидесятые годы) и доработанный в 90-х годах 20-го века психологом Питером Хани и консультантом в области управления Аланом Мамфордом вариант с 4-мя основными стилями обучения: активист (испытай), мыслитель (осмысли), теоретик (обобщи), прагматик (примени).

У любого из нас присутствуют все (иначе цикл бы не замыкался), но некоторые из них развиты гораздо лучше.

Именно это определяет стиль обучения, который мы предпочитаем и значит, читать и воспринимать информацию мы будем по-разному.

Активист (испытай) скорее всего читает много и быстро: «по диагонали» и, возможно, даже нескольких книг параллельно. Основной фокус — извлечь из книги «практику в практику» и сделать это быстро.

Такие читатели легко воплощают схваченную идею (как правило, по итогам прочитанной книги они умеют выхватить одну-две ключевые мысли) и достаточно оперативно внедряют ее в своих компаниях, охотно ею делятся, открыты к обсуждению.

Если это ваш стиль обучения, скорее всего, вы читаете быстро и много, с карандашом в руке, выписываете примеры, идеи, упражнения и с готовностью делитесь информацией с коллегами, партнерами.

Как работать с информацией:

1. Найдите 1-3 ценные мысли, идеи, которые вы будете готовы воплотить.

2. Поделитесь идеей, расскажите о ней вашему партнеру, коллегам, друзьям. Проговаривание мысли поможет активисту включить процесс осмысления и зафиксировать не только действие, но и смысл идеи.

3. Для развития у активиста навыков критического мышления будет полезным к одной быстро выхваченной мысли зафиксировать 2-3 контраргумента или анти-тезиса. Это расширит ситуационную картину и позволит практиковать и иные навыки восприятия информации.

Рефлектор (осмысли) очень терпеливо и вдумчиво работает с прочитанным. Он обдумывает, вникает, делает выводы, готов перевести опыт других людей в теорию, обобщить этот опыт. Для обработки информации ему нужно больше времени, чем другим представителям типологии.

Однако если рефлектор будет готов делиться обобщенным опытом прочитанного в виде текстов, статей, постов (или просто рассказывать о прочитанном), то может стать носителем этого глубинного знания и источником познаний для других.

Как работать с информацией:

1. Попробуйте представить, а лучше запишите ваши мысли о том, что может произойти, если эта идея в лучшем ее исполнении воплотится в жизнь в самом ближайшем будущем.

2. Ищите вокруг себя единомышленников других типов, чтобы озвученные вами идеи и выводы находили отклик, запрашивайте обратную связь на свои мысли.

Теоретики (обобщи) выводят «из теории теорию», они умеют встроить доводы в логику уже разработанных моделей, интегрируют данные и почерпнутые знания в уже сложившиеся теории. «Правильная» книга, скорее всего, предоставит теоретику подтверждение уже имеющимся концепциям.

Среди теоретиков много критиков, ведь им нужно больше времени, чтобы разобраться в прочитанном, изученном, найти доказательные концепции.

Обычно они много, системно и регулярно читают, пополняют свои знания и, как и рефлекторы, при желании и умении донести мысль до окружающих сами становятся носителем глубинного знания.

Теоретики держат в зоне контроля список книг для прочтения, для них критически важно и даже интересно погрузиться в качественный содержательный лонгрид. Теоретики — бесценные кладези информации, они многое знают и пообщаться с представителями этого типа — бесценно.

Как работать с информацией:

1. Теоретики могут успешно резюмировать и обобщать все теории, поэтому стоит описать свои мысли и поделиться концепциями с окружением (в виде поста в соцсетях или статьи).

2. Попробуйте описать одну из выведенных вами теорий, составить практический план ее реализации. Это поможет вам перейти от бесконечного изучения темы к реальному применению изученного.

Прагматики (примени) открывают книгу и работают с ней, чтобы воплотить прочитанное в жизни, применить и, возможно, даже капитализировать «прочитанный опыт», проверить и верифицировать идею на практике. Для прагматиков важны разные идеи, разные мысли и подходы.

1. Как бы много идей вы не почерпнули из прочитанного, найдите время «обстучать» идею о команду, друзей, партнеров, а может даже зарисовать и визуализировать идею — построить мостик между затраченными на прочитанное усилиями, временем, и полученным результатом.

2. Как и активисту, прагматику стоит попробовать «обстучать» идею с рефлектором или теоретиком, получить кубический, более полный взгляд на выхваченную из книги мысль.

3. Расширяйте библиотечную палитру и добавляйте книги с более концептуальным, глубоким философским содержанием.

В независимости от вашего стиля обучения и ваших критериев к прочитанным книгам лучшей рекомендацией будет учиться и пробовать разные стили: если вы по природе своей рефлектор, почему бы не попробовать прочитать книгу и найти оперативно применение какой-то одной ключевой идее.

И наоборот, если вы прагматик, попробуйте взять в практику чтение концептуальных, теоретизированных произведений.

Любой иной опыт только обогащает и таким образом развивает наши представления.

И да – всегда ищите в авторе книги того собеседника, кто именно в этот момент захотел сказать вам что-то большее и важное, чего вы еще не знали, куда вы не смотрели или смотрели по-другому. Будьте открыты и любопытны, познавайте, открывайте и применяйте!