Как разорвать цепь стресса и оставлять рабочие проблемы «вне дома»? Советы по сохранению нервных клеток

Стресс от ситуаций на работе проникает в личную жизнь, вредит отношениям с близкими и здоровью, провоцирует глобальное выгорание. Рассказываем, на что стоит обращать внимание, чтобы такого не случилось, — и как действовать, если привычка волноваться дома из-за работы засела в вас глубоко.

Откуда берется рабочий стресс

Строго говоря, такого термина нет. Есть общий термин «стресс» — он обозначает адаптационную реакцию организма на неблагоприятные факторы и широко используется в психологии и медицине. Реакция эта, кстати, может приносить человеку пользу, а не только вред.

По физиологическим, психическим проявлениям и по последствиям «рабочий стресс» аналогичен «обычному». Поэтому ради удобства, краткости и для сужения темы в статье мы будем использовать этот обывательский термин, определив его следующим образом:

Рабочий, или профессиональный, стресс — это состояние психологического напряжения, возникающее у человека под воздействием негативных факторов, связанных с его профессиональной деятельностью.

Частые причины рабочего стресса

Причина Описание Пример Чрезмерная нагрузка Избыточное количество обязанностей или слишком сложные задачи, не соответствующие квалификации У педагога в школе работы так много, что этот объем в принципе невозможно выполнить за все часы в сутках — даже если перестать спать Сжатые сроки Необходимость завершать задачи в ограниченные сроки У врача государственной больницы есть чуть больше 10 минут на прием одного пациента, а пациентов много Психологическое давление Завышенные ожидания руководителей Менеджер требует выполнения проекта за короткий срок и с блестящими показателями, игнорируя возможности команды, — причем требует эмоционально, агрессивно Невозможность на что-то влиять Игнорирование мнений сотрудников, отсутствие свободы выбора Команду разработчиков не вовлекают в обсуждение изменений в проекте, но вынуждают эти изменения проводить Частая и неконструктивная критика Негативная обратная связь со стороны руководителей без поддержки и обучения сотрудников Сотрудник получает замечания даже за мелкие ошибки, но не слышит похвалы за достижения Организационные изменения в компании Реорганизация, введение новых регламентов и внедрение незнакомых инструментов После слияния сотрудники компании не понимают, чем должны заниматься и кому подчиняться (начальников много) Конфликты в коллективе Напряженные отношения между коллегами или с руководителем Менеджер по продажам воздерживается от участия в конфликтах и игнорирует нездоровую конкуренцию, но склоки между коллегами мешают ему выполнять работу Монотонность работы Однообразные и слишком простые задачи без возможности для творчества Сотрудник на конвейере вынужден выполнять одну и ту же операцию весь день — притом что интересуется и другими операциями Нехватка ресурсов Отсутствие необходимых инструментов/сервисов для выполнения задач От интернет-маркетолога требуют выполнения KPI по охватам, заявкам и продажам, но не выделяют бюджет на рекламу

Почему важно отделять работу от жизни дома

Четко разграничив работу и дом , вы можете вовсе не столкнуться с профессиональным выгоранием.

Продуктивность в рабочее время повысится , равно как и концентрация.

Психическое состояние выровняется , физическое здоровье улучшится: реже будут беспокоить головные боли, нормализуется давление, гастрит не перейдет в хроническую форму.

Появится желание — или будет больше сил — заниматься хобби в свободное от время.

Отношения с близкими станут более гармоничными, снизится число острых конфликтов с неясной причиной «просто плохой день».

Даже если у вас одна-две галочки, рекомендации ниже окажутся полезными. Если галочек больше — читайте и обязательно применяйте.

Стратегии управления стрессом

База

Речь об универсальных способах, которые помогут бороться с любым стрессом.

К техникам релаксации относятся:

глубокое дыхание,

йога,

растяжка,

чтение книг,

раскрашивание картинок и рисование,

прогулки на свежем воздухе.

Полезными при стрессе будут такие варианты физической активности, при которых частота сердцебиения повышается и составляет 50–85% от максимальной (при этом максимальная частота рассчитывается по формуле «220 — возраст»).

Расчет легче выполнять, если вы носите смарт-часы, — но это не обязательно.

Повышают сердцебиение (в здоровом диапазоне) следующие физнагрузки:

бег трусцой;

танцы;

быстрая ходьба — в том числе на природе, по пересеченной местности;

командные игры — от вышибал до футбола.

Внимательность к своим мыслям, эмоциям и состоянию позволяет осознанно переключать режимы «работа» и «отдых». Для этого можно использовать:

ведение дневника — обычного (запись событий и мыслей) или с благодарностями;

медитацию;

рефлексию, то есть размышления в формате «вопрос — ответ» («Что я чувствую сейчас?», «Что я могу сделать прямо сейчас, чтобы улучшить свое состояние?», «Что в этой ситуации вызывает у меня беспокойство?»).

Надстройка

Речь об универсальных способах, используя которые вы не позволите рабочим проблем превращаться в личные и семейные.

Первое, что стоит сделать, чтобы не пропускать рабочий стресс в личную жизнь, — поговорить откровенно с близкими. Звучать это может так:

«Кажется, у меня есть склонность дома думать о работе и срываться на тех, кого я люблю, — просто потому, что за день накопилось раздражение. Мне хотелось бы это изменить. Простите, если это будет еще какое-то время продолжаться. И давайте вместе подумаем, как этого избежать».

Вторым шагом должно быть установление четких правил. Можно выбрать из перечисленных ниже или взять все:

Установить четкие рабочие часы.

Планировать отдых заранее.

Не проверять почту и сообщения в свободное время.

Отключать уведомления в рабочих чатах.

Физически разделить работу и отдых (например, если трудитесь удаленно — не превращать кухню в опенспейс).

Установить правила в общении с коллегами и самому их соблюдать.

Лайфхаки, которые помогут:

Заносить рабочие и домашние задачи в разные списки.

Придумать аффирмацию, которая будет напоминать о приоритетах.

Найти хобби, на которое вы будете легко и радостно переключаться от работы.

Использовать таймер и для работы, и для отдыха.

Создать напоминание, которое в нерабочее время будет возвращать вас в настоящий момент: «О чем ты думаешь прямо сейчас? Это то, о чем ты действительно хочешь думать?»

Третий шаг — создание ритуалов для отключения рабочего «я», выполнение которых со временем станет автоматическим. Ниже несколько простых вариантов. Вы можете придумать собственные или «творчески украсть» подходящие идеи у знакомых.

Выйти из автобуса на одну остановку раньше и прогуляться до дома пешком под любимый плейлист.

Прямо перед порогом дома остановиться, сделать долгий вдох и выдох, попрыгать три-четыре раза на месте, расслабив всё тело, и войти.

Сменить рабочую одежду на красивую домашнюю.

15 минут почитать художественную книгу в кресле.

Послушать подкаст (из заранее собранной коллекции).

Включить любимую музыку и потанцевать несколько минут.

Поздороваться с любимым цветком, спросить, как прошел его день, — и полить.

Приготовить себе чашку любимого напитка (зеленый чай, какао, смузи) и насладиться им, не отвлекаясь на гаджеты.

Записать три вещи, за которые вы благодарны сегодня.

Запустить таймер и ровно три минуты рассказывать близкому человеку про дела на работе. После сигнала громко выдохнуть со словами: «Уф, все!»

Разложить пасьянс.

Посмотреть короткое стендап-видео, смеясь громко-громко и без стеснения.

Одной строкой записать ответ на вопрос «Что хорошего случилось со мной на работе?».

Поиграть с собакой или погладить кота три минуты (по таймеру).

Для тех, кто хочет пойти дальше

Перечисленные методы могут не сработать. Тогда, вероятно, вы лечите симптомы, а не болезнь. Чтобы рабочий стресс перестал проникать в личную жизнь, предстоит разобраться с глубинными причинами.

Самые распространенные — плохо выстроенные процессы, профессиональный/карьерный кризис, вредные привычки мышления.

К плохо выстроенным процессам относятся:

неэффективное планирование;

недостаточно четкие должностные инструкции;

несоблюдение дисциплины (когда в рабочее время вы не работаете);

недостаток сна или витаминов;

некомфортная рабочая среда и др.

У каждой проблемы есть разные решения.

В случае профессионального/карьерного кризиса вам придется вернуть себе интерес к текущей работе или найти новую.

С вредными привычками мышления помогает бороться когнитивно-поведенческая терапия (КПТ). Она подскажет, как:

изменить негативные мысли , убеждения и поведенческие паттерны, связанные с работой, — например, «Я должен постоянно оставаться на связи с коллегами, чтобы быть ценным специалистом»;

управлять эмоциями, лучше контролировать реакцию на стрессовые ситуации на работе;

использовать конкретные стратегии и инструменты, чтобы справляться со стрессом в моменте.

Расскажем о четырех простых техниках из КПТ, которые помогают переключиться с работы на отдых.