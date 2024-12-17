Как разорвать цепь стресса и оставлять рабочие проблемы «вне дома»? Советы по сохранению нервных клеток

Откуда берется рабочий стресс
Строго говоря, такого термина нет. Есть общий термин «стресс» — он обозначает адаптационную реакцию организма на неблагоприятные факторы и широко используется в психологии и медицине. Реакция эта, кстати, может приносить человеку пользу, а не только вред.
По физиологическим, психическим проявлениям и по последствиям «рабочий стресс» аналогичен «обычному». Поэтому ради удобства, краткости и для сужения темы в статье мы будем использовать этот обывательский термин, определив его следующим образом:
Рабочий, или профессиональный, стресс — это состояние психологического напряжения, возникающее у человека под воздействием негативных факторов, связанных с его профессиональной деятельностью.
Частые причины рабочего стресса
Причина
Описание
Пример
Чрезмерная нагрузка
Избыточное количество обязанностей или слишком сложные задачи, не соответствующие квалификации
У педагога в школе работы так много, что этот объем в принципе невозможно выполнить за все часы в сутках — даже если перестать спать
Сжатые сроки
Необходимость завершать задачи в ограниченные сроки
У врача государственной больницы есть чуть больше 10 минут на прием одного пациента, а пациентов много
Психологическое давление
Завышенные ожидания руководителей
Менеджер требует выполнения проекта за короткий срок и с блестящими показателями, игнорируя возможности команды, — причем требует эмоционально, агрессивно
Невозможность на что-то влиять
Игнорирование мнений сотрудников, отсутствие свободы выбора
Команду разработчиков не вовлекают в обсуждение изменений в проекте, но вынуждают эти изменения проводить
Частая и неконструктивная критика
Негативная обратная связь со стороны руководителей без поддержки и обучения сотрудников
Сотрудник получает замечания даже за мелкие ошибки, но не слышит похвалы за достижения
Организационные изменения в компании
Реорганизация, введение новых регламентов и внедрение незнакомых инструментов
После слияния сотрудники компании не понимают, чем должны заниматься и кому подчиняться (начальников много)
Конфликты в коллективе
Напряженные отношения между коллегами или с руководителем
Менеджер по продажам воздерживается от участия в конфликтах и игнорирует нездоровую конкуренцию, но склоки между коллегами мешают ему выполнять работу
Монотонность работы
Однообразные и слишком простые задачи без возможности для творчества
Сотрудник на конвейере вынужден выполнять одну и ту же операцию весь день — притом что интересуется и другими операциями
Нехватка ресурсов
Отсутствие необходимых инструментов/сервисов для выполнения задач
От интернет-маркетолога требуют выполнения KPI по охватам, заявкам и продажам, но не выделяют бюджет на рекламу
Почему важно отделять работу от жизни дома
Четко разграничив работу и дом, вы можете вовсе не столкнуться с профессиональным выгоранием.
Продуктивность в рабочее время повысится, равно как и концентрация.
Психическое состояние выровняется, физическое здоровье улучшится: реже будут беспокоить головные боли, нормализуется давление, гастрит не перейдет в хроническую форму.
Появится желание — или будет больше сил — заниматься хобби в свободное от время.
Отношения с близкими станут более гармоничными, снизится число острых конфликтов с неясной причиной «просто плохой день».
Даже если у вас одна-две галочки, рекомендации ниже окажутся полезными. Если галочек больше — читайте и обязательно применяйте.
Стратегии управления стрессом
База
Речь об универсальных способах, которые помогут бороться с любым стрессом.
К техникам релаксации относятся:
глубокое дыхание,
йога,
растяжка,
чтение книг,
раскрашивание картинок и рисование,
прогулки на свежем воздухе.
Полезными при стрессе будут такие варианты физической активности, при которых частота сердцебиения повышается и составляет 50–85% от максимальной (при этом максимальная частота рассчитывается по формуле «220 — возраст»).
Расчет легче выполнять, если вы носите смарт-часы, — но это не обязательно.
Повышают сердцебиение (в здоровом диапазоне) следующие физнагрузки:
бег трусцой;
танцы;
быстрая ходьба — в том числе на природе, по пересеченной местности;
командные игры — от вышибал до футбола.
Внимательность к своим мыслям, эмоциям и состоянию позволяет осознанно переключать режимы «работа» и «отдых». Для этого можно использовать:
ведение дневника — обычного (запись событий и мыслей) или с благодарностями;
медитацию;
рефлексию, то есть размышления в формате «вопрос — ответ» («Что я чувствую сейчас?», «Что я могу сделать прямо сейчас, чтобы улучшить свое состояние?», «Что в этой ситуации вызывает у меня беспокойство?»).
Надстройка
Речь об универсальных способах, используя которые вы не позволите рабочим проблем превращаться в личные и семейные.
Первое, что стоит сделать, чтобы не пропускать рабочий стресс в личную жизнь, — поговорить откровенно с близкими. Звучать это может так:
«Кажется, у меня есть склонность дома думать о работе и срываться на тех, кого я люблю, — просто потому, что за день накопилось раздражение. Мне хотелось бы это изменить. Простите, если это будет еще какое-то время продолжаться. И давайте вместе подумаем, как этого избежать».
Вторым шагом должно быть установление четких правил. Можно выбрать из перечисленных ниже или взять все:
Установить четкие рабочие часы.
Планировать отдых заранее.
Не проверять почту и сообщения в свободное время.
Отключать уведомления в рабочих чатах.
Физически разделить работу и отдых (например, если трудитесь удаленно — не превращать кухню в опенспейс).
Установить правила в общении с коллегами и самому их соблюдать.
Лайфхаки, которые помогут:
Заносить рабочие и домашние задачи в разные списки.
Придумать аффирмацию, которая будет напоминать о приоритетах.
Найти хобби, на которое вы будете легко и радостно переключаться от работы.
Использовать таймер и для работы, и для отдыха.
Создать напоминание, которое в нерабочее время будет возвращать вас в настоящий момент: «О чем ты думаешь прямо сейчас? Это то, о чем ты действительно хочешь думать?»
Третий шаг — создание ритуалов для отключения рабочего «я», выполнение которых со временем станет автоматическим. Ниже несколько простых вариантов. Вы можете придумать собственные или «творчески украсть» подходящие идеи у знакомых.
Выйти из автобуса на одну остановку раньше и прогуляться до дома пешком под любимый плейлист.
Прямо перед порогом дома остановиться, сделать долгий вдох и выдох, попрыгать три-четыре раза на месте, расслабив всё тело, и войти.
Сменить рабочую одежду на красивую домашнюю.
15 минут почитать художественную книгу в кресле.
Послушать подкаст (из заранее собранной коллекции).
Включить любимую музыку и потанцевать несколько минут.
Поздороваться с любимым цветком, спросить, как прошел его день, — и полить.
Приготовить себе чашку любимого напитка (зеленый чай, какао, смузи) и насладиться им, не отвлекаясь на гаджеты.
Записать три вещи, за которые вы благодарны сегодня.
Запустить таймер и ровно три минуты рассказывать близкому человеку про дела на работе. После сигнала громко выдохнуть со словами: «Уф, все!»
Разложить пасьянс.
Посмотреть короткое стендап-видео, смеясь громко-громко и без стеснения.
Одной строкой записать ответ на вопрос «Что хорошего случилось со мной на работе?».
Поиграть с собакой или погладить кота три минуты (по таймеру).
Для тех, кто хочет пойти дальше
Перечисленные методы могут не сработать. Тогда, вероятно, вы лечите симптомы, а не болезнь. Чтобы рабочий стресс перестал проникать в личную жизнь, предстоит разобраться с глубинными причинами.
Самые распространенные — плохо выстроенные процессы, профессиональный/карьерный кризис, вредные привычки мышления.
К плохо выстроенным процессам относятся:
неэффективное планирование;
недостаточно четкие должностные инструкции;
несоблюдение дисциплины (когда в рабочее время вы не работаете);
недостаток сна или витаминов;
некомфортная рабочая среда и др.
У каждой проблемы есть разные решения.
В случае профессионального/карьерного кризиса вам придется вернуть себе интерес к текущей работе или найти новую.
С вредными привычками мышления помогает бороться когнитивно-поведенческая терапия (КПТ). Она подскажет, как:
изменить негативные мысли, убеждения и поведенческие паттерны, связанные с работой, — например, «Я должен постоянно оставаться на связи с коллегами, чтобы быть ценным специалистом»;
управлять эмоциями, лучше контролировать реакцию на стрессовые ситуации на работе;
использовать конкретные стратегии и инструменты, чтобы справляться со стрессом в моменте.
Расскажем о четырех простых техниках из КПТ, которые помогают переключиться с работы на отдых.
«Квадратное дыхание». Вдохните на четыре счета, задержите дыхание на четыре счета, выдохните на четыре счета и снова задержите дыхание на четыре счета. Упражнение успокаивает тело и ум.
«Переключение внимания». Найдите предмет рядом с собой и сосредоточьтесь на нем. Опишите его детали (цвет, текстура, форма) и постарайтесь осознать свои ощущения при взгляде на него. Упражнение возвращает внимание к настоящему моменту.
«Депрессивный тайм-аут». Назначьте время ближе к окончанию рабочего дня, когда будете свободно анализировать свою работу за день, вспоминать случившееся и буквально тревожиться или жаловаться на жизнь, — и разрешите себе в этот период все эмоции. Ограничьте время таймером.
«Счастливое место». Закройте глаза и представьте место, где вы чувствуете себя расслабленным. Сделайте картинку живой и объемной: пусть к ней добавятся звуки, запахи, ощущения. Упражнение настраивает на отдых.
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