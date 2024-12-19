Можно ли упрощенцу менять ставки НДС

Источник: Бухгалтерия.ру

Упрощенцы, которые с 2025 года выбрали общую ставку НДС 20% (10%), в течение года вправе перейти на специальную пониженную ставку 5% или 7%. На эту возможность указал Минфин в письме от 7 ноября 2024 г. № 03-07-11/109614.

Минфин при изложении этой позиции уточнил моменты, которые нужно будет учитывать упрощенцу, сменившему ставку, по которой он платит НДС в 2025 году.

Во-первых, применять пониженную ставку НДС придется минимум в течение 12 последовательных кварталов с первого налогового периода представления налоговой декларации, в которой отражены операции, облагаемые НДС по соответствующим ставкам (течение срока прекращается, если доходы налогоплательщика превысят 450 млн рублей).

Во-вторых, принимать к вычету входной НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), работая на пониженных ставках, будет нельзя.

Поэтому в случае перехода на специальную пониженную ставку НДС принятые к вычету суммы НДС по приобретенным товарам, работам, услугам (в т. ч. по ОС, НМА, а также имущественным правам) необходимо будет восстановить в первом квартале, в котором упрощенец начал ее применять.

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