Можно ли упрощенцу менять ставки НДС

Источник: Бухгалтерия.ру
Переход с общей ставки НДС на специальную пониженную
Упрощенцы, которые с 2025 года выбрали общую ставку НДС 20% (10%), в течение года вправе перейти на специальную пониженную ставку 5% или 7%. На эту возможность указал Минфин в письме от 7 ноября 2024 г. № 03-07-11/109614.
Минфин при изложении этой позиции уточнил моменты, которые нужно будет учитывать упрощенцу, сменившему ставку, по которой он платит НДС в 2025 году.
Во-первых, применять пониженную ставку НДС придется минимум в течение 12 последовательных кварталов с первого налогового периода представления налоговой декларации, в которой отражены операции, облагаемые НДС по соответствующим ставкам (течение срока прекращается, если доходы налогоплательщика превысят 450 млн рублей).
Во-вторых, принимать к вычету входной НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), работая на пониженных ставках, будет нельзя.
Поэтому в случае перехода на специальную пониженную ставку НДС принятые к вычету суммы НДС по приобретенным товарам, работам, услугам (в т. ч. по ОС, НМА, а также имущественным правам) необходимо будет восстановить в первом квартале, в котором упрощенец начал ее применять.
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Переход с одной специальной ставки на другую
Предположим, организация на УСН должна применять в 2025 году большую из специальных ставок 7%, так как ее доходы за 2024 год оказались выше 450 млн. рублей. Когда она сможет перейти на ставку 5%?
При выборе пониженных налоговых ставок НДС (5% или 7%) организации (ИП) на УСН обязаны их применять в течение не менее 12 последовательных налоговых периодов (т. е. в течение 3 лет) с первого налогового периода представления налоговой декларации, в которой отражены операции, облагаемые НДС по соответствующим ставкам.
В этот трехлетний период можно применять любую из пониженных ставок, и переход со одной ставки на другую не прекращает непрерывного течения этого срока.
Досрочное прекращение трехлетнего срока применения пониженных ставок НДС возможно только в случаях, когда плательщик УСН вообще утратит право на их применение.
Это произойдет, если доходы за год превысят 450 млн рублей (тогда он будет должен работать на общих ставках НДС) или, наоборот, если с нового года компания получит автоматическое освобождение от уплаты НДС, то есть ее доходы за предыдущий год доходы будут менее 60 млн рублей (письмо ФНС от 17 октября 2024 г. № СД-4-3/11815@, которым доведены Методические рекомендации по НДС для УСН).
Организации (ИП) на УСН при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) вправе применять ставку НДС 5%, если за предшествующий налоговый период по УСН сумма доходов, определяемых по правилам НК на УСН, не превысила в совокупности 250 млн рублей (подп. 1 п. 8 ст. 164 НК в редакции закона от 12 июля 2024 г. № 176-ФЗ).
Следовательно, компания сможет перейти со ставки НДС 7% на ставку 5%, если она получит за 2025 год доход от 60 млн. рублей до 250 млн. рублей. Такой переход возможен только с 1 января 2026 года.
Комментарии1
Пониженные ставки НДС применяют в следующих случаях:
ставка 5% – если сумма доходов за предыдущий год составила от 60 до 250 млн рублей;
ставку 7% – если сумма доходов за предыдущий год составила от 250 до 450 млн рублей.