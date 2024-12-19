Пять важных изменений для собственников недвижимости в 2025 году

Каждый новый год приносит какие-то нововведения в правила, установленные для собственников недвижимого имущества. 2025 тоже не обойдет их стороной. Представлю вашему вниманию пять наиболее важных изменений, которые ожидают собственников недвижимости в 2025 году.

1. Налог на недвижимое имущество придется заплатить по новой кадастровой стоимости. В 2023 году по всей территории России проводилась государственная кадастровая оценка стоимости зданий и помещений.

Ее результаты вступили в силу с 1 января 2024 года — и будут применяться при расчете налога за 2024 год, который всем собственникам недвижимости выставят к уплате в 2025 году.

Отмечается, что по итогам переоценки кадастровая стоимость недвижимости существенно выросла — например, в Москве подорожание составило в среднем 21%.

Но налог к уплате выставят с учетом действующего 10% ограничения, в пределах которого допускается увеличение налога по сравнению с прошлым годом (ст.ст. 403, 408 НК).

2. Налог за подаренную недвижимость тоже повышается. С 2025 года доход в виде полученной в дар недвижимости будет облагаться по ставке 13% только на сумму до 2,4 млн рублей.

С оставшейся части кадастровой стоимости придется заплатить 15% (п. 1.1 ст. 224 НК в ред. закона от 12 июля 2024 г. № 176-ФЗ). От уплаты налога по-прежнему освобождены близкие родственники.

3. Дарение недвижимости придется удостоверять у нотариуса. Приняты поправки в ГК о введении обязательной нотариальной формы для всех договоров дарения недвижимости: они вступят в силу с 13 января 2025 года (закон от 13.12.2024 N 459-ФЗ «О внесении изменения в статью 574 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Поэтому еще есть немного времени для оформления дарения в простой письменной форме.

4. Нелегальные постройки на своем участке придется узаконить (поставить на кадастровый учет и зарегистрировать право на них в ЕГРН): скоро будет принят закон, которым с 1 марта 2025 года вводится штраф за наличие на участке неучтенных зданий и сооружений.

Еще одним важным нововведением этого законопроекта является запрет на совершение сделок с земельными участками, которые не прошли процедуру межевания (госрегистрация таких сделок будет приостанавливаться) (проект федерального закона № 633966-8).

5. С 1 января 2025 г. придется платить повышенную госпошлину за предоставление сведений из ЕГРН. За бумажную выписку из ЕГРН гражданину нужно будет заплатить 920 руб., за электронную — 580 руб. Для организаций стоимость такой услуги 2 540 и 1 640 рублей соответственно (приказ Росреестра от 28 октября 2024 г. N П/0335/24).