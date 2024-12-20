Можно ли использовать облачную кассу при продаже в магазине

Облачная касса позволяет оформлять чеки в электронном виде. Рассказываем, можно ли ее использовать при продаже на месте: в магазине, торговой точке.

Облачная или цифровая касса — это сервис, который позволяет учитывать и фискализировать кассовы операции в соответствии с требованиями законодательства. Облачная касса располагается в специальном дата-центре и регистрируется как «расположенная вне места совершения расчетов», что соответствует п. 5.6. ст. 1.2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, поэтому на ней невозможно оформить бумажный чек, только электронный.

Поэтому облачная касса зачастую используется в интернет-магазинах, службах доставки, мобильном бизнесе — то есть там, где принимают платежи дистанционно или работают на выезде.

Можно ли использовать облачную кассу при продаже товаров на месте

Контрольно-кассовая техника после регистрации в налоговом органе применяется на месте осуществления расчета с покупателем в момент осуществления расчета согласно п. 1 ст. 4.2 закона 54-ФЗ.

При этом при осуществлении расчета пользователь обязан выдать кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумажном носителе и в случае предоставления покупателем пользователю до момента расчета абонентского номера либо адреса электронной почты направить кассовый чек или бланк строгой отчетности в электронной форме покупателю согласно п. 2 ст. 1.2 закона 54-ФЗ. А значит электронный чек отправляется по желанию клиента.

Обычную онлайн-кассу нельзя заменять на облачную в случаях, когда покупатель рассчитывается за товар или услугу на месте: в офисе продаж, точке на рынке или в торговом центре, в магазине. То есть в местах, где осуществляется расчет на месте продажи товаров или оказания услуг.