Переезд в регион с пониженной ставкой УСН в 2025 году

В теме разбирался Алексей Третьяков, эксперт онлайн-бухгалтерии Контур.Эльба. Давайте обо всем по порядку.
Пониженные ставки УСН: что это и где действуют
В рамках упрощенной системы налогообложения (УСН) предусмотрены два варианта объектов налогообложения: «Доходы» и «Доходы минус расходы». В большинстве случаев ставка налога на «Доходы» составляет 6%, а на «Доходы минус расходы» — 15%.
Региональные власти имеют право снижать ставки УСН: до 1% для «Доходов» и до 5% для «Доходов минус расходы». Обычно сниженные налоговые ставки распространяются только на конкретные виды бизнеса.
Регионы, которые хотят привлечь к себе бизнес, активно пользуются этим правом. Самые низкие ставки и больше всех льгот для предпринимателей — в Удмуртии, Калмыкии и Чеченской республике.
Но на самом деле «льготных» регионов намного больше. В каждом регионе ставки снижаются для определенных ОКВЭДов: ИП просто надо внимательно изучить, где наиболее благоприятные условия именно для его вида деятельности.
При этом предполагается, что бизнес действительно ведется в новом регионе: там находится руководитель, арендует склад, устанавливает связи с контрагентами. Если бизнес ведется онлайн, предприниматель должен сам проживать в этом регионе.
Как было раньше
До 2025 года правила были просты: если бизнес меняет регистрацию на другой регион, новая ставка УСН начинает работать сразу.
Предприниматели сразу увидели в этом лазейку для оптимизации налогов. Они массово начали переводить бизнес в «льготные» регионы, но только формально, по бумагам — фактически их офисы работали там же, где и раньше.
Периодически ФНС вскрывала такие схемы, и ИП получали весь комплекс проблем: им доначисляли налоги, налагали штрафы и отменяли незаконный «переезд» бизнеса.
Пример. Индивидуальный предприниматель на УСН сначала работал в Хабаровском крае с налоговой ставкой 6%. Позже он перенес регистрацию в Крым, где ставка была 3%. Но когда ИП подал документы на пересчет налогов, ФНС заподозрила, что регистрация в Крыму была лишь формальностью для уменьшения налогов. Она не согласилась с оплатой по сниженному тарифу, пересчитала налог по предыдущей ставке 6% и потребовала доплаты.
Предприниматель оспорил доначисления в суде — но суд только подтвердил подозрения налоговой. Выяснилось, что имущество оставалось в Хабаровском крае, операции с контрагентами проходили там же. В Крыму предприниматель был прописан, но не жил, что подтвердили владелица квартиры и свидетели — так что миграционная служба признала регистрацию фиктивной. В итоге ИП не только доначислили налог по прежней ставке, но еще и наложили большой штраф (постановление АС № А83-6320/2018 от 23.08.2018).
Когда такие случаи стали массовыми, ФНС решила бороться с незаконной миграцией и ввела новые поправки в Налоговый Кодекс.
Как будет сейчас
С 2025 года предприниматели, которые перевезли бизнес в регион с пониженной ставкой, 3 года платят налоги по прежней ставке УСН. Отсчет идет с года переезда. Интересно, что это правило работает только в одну сторону: если бизнес переезжает в регион со ставкой налога выше — то налоги у него повысят сразу.
Нововведение было принято, чтобы бороться с налоговой миграцией. Но по факту оно ударит по всем предпринимателям — в том числе и тем, кто действительно, а не фиктивно перевозит бизнес в новый регион.
Поэтому тем, кто задумывался о переводе бизнеса в регион со сниженной ставкой, надо действовать быстро: до конца года осталось совсем немного. Спешка в этом случае себя оправдывает.
Если ИП успеет подать документы до конца 2024 года, то сниженная ставка для него начнет действовать сразу. Более того — все доходы за 2024 год тоже будут пересчитаны по сниженной ставке.
Обратите внимание: речь идет только о переезде бизнеса. При открытии нового ИП в «льготном» регионе сниженная ставка УСН применяется с момента начала бизнеса. Если деятельность действительно ведется в этом регионе, налоговая не будет иметь претензий.
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