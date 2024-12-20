Переезд в регион с пониженной ставкой УСН в 2025 году

ИП, которые планировали перевести бизнес в другой регион с пониженными ставками УСН, стоит поторопиться. С 2025 года таким предпринимателям придется ждать пониженных ставок 3 года — и неважно, был переезд фиктивным или реальным.

В теме разбирался Алексей Третьяков, эксперт онлайн-бухгалтерии Контур.Эльба. Давайте обо всем по порядку.

Пониженные ставки УСН: что это и где действуют

В рамках упрощенной системы налогообложения (УСН) предусмотрены два варианта объектов налогообложения: «Доходы» и «Доходы минус расходы». В большинстве случаев ставка налога на «Доходы» составляет 6%, а на «Доходы минус расходы» — 15%.

Региональные власти имеют право снижать ставки УСН: до 1% для «Доходов» и до 5% для «Доходов минус расходы». Обычно сниженные налоговые ставки распространяются только на конкретные виды бизнеса.

Регионы, которые хотят привлечь к себе бизнес, активно пользуются этим правом. Самые низкие ставки и больше всех льгот для предпринимателей — в Удмуртии, Калмыкии и Чеченской республике.

Но на самом деле «льготных» регионов намного больше. В каждом регионе ставки снижаются для определенных ОКВЭДов: ИП просто надо внимательно изучить, где наиболее благоприятные условия именно для его вида деятельности.

При этом предполагается, что бизнес действительно ведется в новом регионе: там находится руководитель, арендует склад, устанавливает связи с контрагентами. Если бизнес ведется онлайн, предприниматель должен сам проживать в этом регионе.

Как было раньше

До 2025 года правила были просты: если бизнес меняет регистрацию на другой регион, новая ставка УСН начинает работать сразу.

Предприниматели сразу увидели в этом лазейку для оптимизации налогов. Они массово начали переводить бизнес в «льготные» регионы, но только формально, по бумагам — фактически их офисы работали там же, где и раньше.

Периодически ФНС вскрывала такие схемы, и ИП получали весь комплекс проблем: им доначисляли налоги, налагали штрафы и отменяли незаконный «переезд» бизнеса.

Пример. Индивидуальный предприниматель на УСН сначала работал в Хабаровском крае с налоговой ставкой 6%. Позже он перенес регистрацию в Крым, где ставка была 3%. Но когда ИП подал документы на пересчет налогов, ФНС заподозрила, что регистрация в Крыму была лишь формальностью для уменьшения налогов. Она не согласилась с оплатой по сниженному тарифу, пересчитала налог по предыдущей ставке 6% и потребовала доплаты.

Предприниматель оспорил доначисления в суде — но суд только подтвердил подозрения налоговой. Выяснилось, что имущество оставалось в Хабаровском крае, операции с контрагентами проходили там же. В Крыму предприниматель был прописан, но не жил, что подтвердили владелица квартиры и свидетели — так что миграционная служба признала регистрацию фиктивной. В итоге ИП не только доначислили налог по прежней ставке, но еще и наложили большой штраф (постановление АС № А83-6320/2018 от 23.08.2018).

Когда такие случаи стали массовыми, ФНС решила бороться с незаконной миграцией и ввела новые поправки в Налоговый Кодекс.

Как будет сейчас

С 2025 года предприниматели, которые перевезли бизнес в регион с пониженной ставкой, 3 года платят налоги по прежней ставке УСН. Отсчет идет с года переезда. Интересно, что это правило работает только в одну сторону: если бизнес переезжает в регион со ставкой налога выше — то налоги у него повысят сразу.

Нововведение было принято, чтобы бороться с налоговой миграцией. Но по факту оно ударит по всем предпринимателям — в том числе и тем, кто действительно, а не фиктивно перевозит бизнес в новый регион.

Поэтому тем, кто задумывался о переводе бизнеса в регион со сниженной ставкой, надо действовать быстро: до конца года осталось совсем немного. Спешка в этом случае себя оправдывает.

Если ИП успеет подать документы до конца 2024 года, то сниженная ставка для него начнет действовать сразу. Более того — все доходы за 2024 год тоже будут пересчитаны по сниженной ставке.

Обратите внимание: речь идет только о переезде бизнеса. При открытии нового ИП в «льготном» регионе сниженная ставка УСН применяется с момента начала бизнеса. Если деятельность действительно ведется в этом регионе, налоговая не будет иметь претензий.