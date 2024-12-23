Льготы для малого и среднего бизнеса в 2025 году: полный список

Малому и среднему бизнесу несколько урежут финансирование господдержки. Известно,что на следующий период 2025-2030 гг. выделено 329,5 млрд руб., что на 21% меньше, чем на 2019-2024 годы.

Многие преференции и льготы сохранятся, однако изменятся требования к получателям или условия предоставления льгот. Но пока дают — надо пользоваться, не упускайте возможность получить финансовую и налоговую поддержку от государства.

В статье рассказываем, как это сделать в 2025 году.

Налоговые льготы в 2025 году

Налоговые льготы — это прямая и ощутимая поддержка МСП, которая помогает бизнесу выживать и расти, сохранять стабильность. Приведем несколько наиболее существенных преференций, которые ожидают в 2025 году.

1. Новый инвестиционный вычет (ст. 286.2 НК в ред. закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ).

Вводится в дополнение к уже известному региональному инвестиционному вычету, который, в свою очередь, с 12 июля 2024 года стал бессрочным. Но можно применять только один из них —это важно.

Что известно? Компании и предприниматели вправе вычитать до 50% расходов на приобретение основных средств и нематериальных активов из суммы налога на прибыль, подлежащей уплате в федеральный бюджет. При этом сумма налога после вычета не должна быть ниже, чем начисленная по ставке 3%.

Решение же об использовании права на вычет нужно обязательно отразить в учетной политике.

Более подробно: в постановлении Правительства от 28.11.2024 № 1638.

Почитать об инвестиционном вычете:

2. Льготные ставки для ИТ-компаний.

С 2025 года для ИТ-компаний восстанавливается налог на прибыль по льготной ставке 5%. Для этого компания должна иметь аккредитацию в Минцифры и получать не менее 70% дохода от ИТ-деятельности. Кроме того, разработчики отечественного ПО освобождаются от уплаты НДС.

3. Ускоренный порядок возмещения НДС.

Напомним, что за налоговые периоды 2022-2025 годов еще можно получить возмещение НДС в ускоренном порядке, без предоставления банковской гарантии и поручительства, если

сумма к возмещению меньше, чем налоги, уплаченные в прошлом году,

налогоплательщик не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.

Налоговые каникулы

Один из нормативных актов, условно включенных в налоговую реформу-2025, — закон № 259-ФЗ от 08.08.2024 продлил налоговые каникулы для субъектов малого и среднего бизнеса до 1 января 2027 года.

Напомним, кого эта льгота касается.

Налоговые каникулы распространяются только на ИП, которые

применяют системы налогообложения УСН или ПСН, и при этом

заняты в производственной, социальной, научной сферах, а также в предоставлении бытовых услуг населению.

Конкретные виды деятельности и соответствующие коды ОКВЭД устанавливаются на уровне регионов.

Предприниматель вправе применять нулевую ставку не более двух налоговых периодов подряд в пределах двух календарных лет. Для УСН налоговым периодом является календарный год, а для ПСН — срок действия патента (поэтому если вы только регистрируете бизнес в 2025 году, выгодно сразу брать патент на год, чтобы максимально долго пользоваться каникулами).

Обратите внимание: не все субъекты РФ предоставляют эту налоговую льготу, и условия ее применения могут различаться на местах. Например, в где-то дополнительно установлены ограничения по выручке, численности сотрудников или ОКВЭД. Поэтому более точную информацию лучше получить в своей налоговой или на сайте ФНС.

Налоговые каникулы не освобождают ИП от уплаты страховых взносов за себя и сотрудников, а также от подачи налоговой отчетности.

Подробнее в материале: Налоговые каникулы ИП в 2025 году.

Пониженные тарифы страховых взносов

С 1 января 2025 года увеличивается предельная база для начисления страховых взносов (закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ).

Для субъектов МСП расчет выплат будет основываться на полуторакратном размере МРОТ, а именно:

тариф 30% — на выплаты до 1,5 федерального МРОТ (в 2025 году он составит 22 440 руб., значит 1,5 МРОТ равен 33 660 руб.);

тариф 15% — на выплаты свыше установленного предела.

Например, если в 2024 году компания платила работнику зарплату 50 000 руб., то страховые взносы с нее рассчитывались так:

(19 242 30%) + ((50 000 — 19 242) 15%) = 5 772,6 + 4 613,7 = 10 386,3 руб.

В новом календарном году расчет изменится:

(33 660 30%) + (( 50 000 — 33 660) 15%) = 10 098 + 2 451 = 12 549 руб.

Таким образом, величина страховых отчислений увеличится. Однако для субъектов малого и среднего предпринимательства обрабатывающей отрасли установлен льготный тариф — 7,6% на выплаты свыше 1,5 МРОТ.

Сохраняются также и другие основания для применения пониженных процентов, в частности, для ИТ-компаний и резидентов «Сколково».

Субсидии в 2025 году

Субсидии, гранты, льготные ставки кредитования малого и среднего бизнеса, как правило, относят к мерам финансовой государственной поддержки. Преимущества ее в том, что предприниматель получает «на руки» реальные деньги, которые может пустить в дело (с учетом целевого расходования, конечно).

Например, в 2025 году субъекты малого и среднего бизнеса вправе претендовать на:

Социальный контракт — предоставляется гражданам с доходом ниже прожиточного минимума для открытия собственного дела. Максимальная сумма — до 350 тыс. руб., а для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, — 200 000 руб. Средства можно использовать для покупки оборудования, аренды и других бизнес-расходов (постановление Правительства от 29.06.2022 № 1160).

Гранты

Гранты для молодых предпринимателей.

Предусмотрены гранты для учредителей в возрасте от 14 до 25 лет. Сумма выплаты составляет от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, а для Арктической зоны — до 1 млн рублей. На что можно потратить: аренда и ремонт помещений, закупка оборудования, ПО, маркетинг и другие расходы, связанные с запуском бизнеса.

Гранты для социальных предприятий.

Бюджетные средства (лимит — до 500 тыс. руб.; а для регионов Арктической зоны — до 1 млн. руб.) должны быть направлены строго на развитие социально значимых проектов, создание рабочих мест для уязвимых категорий граждан, предоставление социальных услуг. Например, на грант вполне может претендовать производство технических средств реабилитации инвалидов (колясок, трости и т.п.).

Важные условия для одобрения заявки: субъект МСП должен иметь статус социального предприятия, вовремя платить налоги и взносы, а кроме того — софинансировать проект не менее, чем на 25% из собственных средств.

Программа «Агростартап»

Грант для сельскохозяйственников продлят на 2025 год. Получить его могут начинающие фермеры, зарегистрированным в сельской местности не более года (крестьянско-фермерские хозяйства или ИП — главы КФХ).

Объем государственной поддержки будет следующий:

до 7 млн. руб . — на разведение крупного рогатого скота для производства молочной или мясной продукции;

до 5 млн. руб. – на проекты иной направленности.

На что фермер может потратить эту сумму? Например, на покупку земельных участков, сельхоз.оборудования, техники, животных, посадочного материала и т.д.

Важное условие: государство финансирует только 90% затрат, т.е. минимум 10% субъект МСП должен вложить сам.

О других грантах и субсидиях можно найти актуальную информацию на официальных ресурсах, таких как МСП.РФ, либо узнать в региональных центрах «Мой бизнес».

Льготное кредитование

Перечислим несколько госпрограмм, которые позволяют малому и среднему бизнесу получать займы в 2025 году по сниженным ставкам.

1. Программа 1764

Воспользоваться ей могут представители приоритетных направлений бизнеса: торговли, здравоохранения, образования, сельского хозяйства, туризма, общепита и др. Ставка формируется так: «ключевая ставка» + не более 2,75%. Получить деньги можно на приобретение оборудования, развитие производства, рефинансирование займов. Максимальная сумма — до 2 млрд руб.

В 2025 году обещают сокращение финансирования программы льготного кредитования 1764, т.е. получить кредит будет сложнее, из-за роста ключевой ставки банки ужесточают требования к заемщикам.

2. Проект «Взлет — от стартапа до IPO»

Программа для айтишников, но не только для них. На льготный кредит под 3% могут претендовать любые инновационные и технологические субъекты малого и среднего предпринимательства, в частности, занимающиеся коммуникационными технологиями, ИИ, биотехнологиями, фармацевтикой, новыми материалами и т.д.

3. Кредиты для аграриев

Льготное кредитование агропромышленного комплекса возобновится в конце января 2025 года. Банкам поручено обеспечить выдачу краткосрочных кредитов для проведения посевной кампании.

Вводится ограничение годового дохода для получателей кредитов на уровне 400 млн рублей для крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) и сельскохозяйственных кооперативов. Это касается займов с субсидируемой ставкой, где государство покрывает 70% от ключевой ставки Центробанка.

Расширен список целей для использования льготных кредитов, включая строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение животноводческих объектов, а также покупку техники и оборудования.

Молочное скотоводство включено в приоритетные направления, с предельной ставкой по кредиту для заемщиков до 8,3%.

В 2025 году также планируется возобновить льготное кредитование свиноводства, приостановленное в 2019 году.

4. Кредитные каникулы

Возможность в течение определенного времени сократить платежи по займам или вообще получить «передышку» имеют компании — субъекты малого и среднего бизнеса чей единственный учредитель — руководитель был мобилизован (ст. 5 закона от 20.10.2022 № 406-ФЗ). Срок льготного периода равен сроку мобилизации, плюс дополнительных 90 дней.

Параллельный импорт и компенсация затрат на ПО

Параллельный импорт (т.е. легальный ввоз на территорию РФ востребованных оригинальных товаров иностранного производства) разрешен постановлением Правительства от 29 марта 2022 года № 506. Мера продолжит действовать и в 2025 году, однако планируется постепенное сокращение перечня такой продукции, учитывая развитие отечественный аналогов.

Кроме того, для поддержки малого и среднего бизнеса предусмотрены меры по компенсации затрат на ПО. До 2030 года действует программа, компенсирующая до 50% расходов на внедрение российского инженерного и промышленного ПО.

Кстати дополнительно подавать заявку не нужно, скидка учитывается автоматически, предприятию достаточно быть в реестре субъектов малого и среднего бизнеса.

Мораторий на плановые проверки бизнеса

Мораторий (т.е. «заморозку») на плановые проверки субъектов малого и среднего предпринимательства будет действовать до 2030 года — можно жить спокойно (см. постановление Правительства от 10 марта 2023 года № 372).

Но, как всегда, есть нюансы.

Упрощенный бухучет

Для субъектов малого и среднего предпринимательства законом установлен упрощенный налоговый и бухгалтерский учет (ст. 7 закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ, приказ Минфина от 21.12.1998 № 64н).

В частности, малым и средним предприятиям разрешено:

использовать сокращенный план счетов , не детализировать счета до уровня субсчетов;

предоставлять упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность , которая включает только: баланс в сокращенной форме, отчет о фин.результатах в упрощенном формате;

не проводить аудит, если ИП или компания — субъект МСП — не соответствуют критериям , установленным для проведения обязательной проверки (например, выручка ниже 800 млн рублей или активы не превышают 400 млн рублей);

списывать стоимость недорогих основных средств (до 100 тыс. рублей) единовременно в расходы без начисления амортизации;

не устанавливать лимит наличных средств в кассе (п. 2 указания ЦБ от 11.03.2014 № 3210-У);

отказаться от принятия локальных актов, но тогда работодатель обязан включить все необходимые условия в трудовой договор (типовая форма утв. постановлением Правительства от 27.08.2016 № 858).

Смягчение ответственности за административные правонарушения

Если субъект малого или среднего предпринимательства (МСП) либо его сотрудники впервые допустили административное правонарушение, вместо штрафа может быть назначено предупреждение. Это допускается даже в тех случаях, когда смягчение наказания не предусмотрено конкретной статьей закона (ч. 2, 3 ст. 3.4 КоАП).

Однако для применения предупреждения важно, чтобы правонарушение:

не повлекло имущественного ущерба;

не создало угрозы природным или техногенным чрезвычайным ситуациям;

не причинило вреда и не угрожало жизни и здоровью людей, экологии, безопасности государства, культурным памятникам или объектам животного и растительного мира.

Поддержка самозанятых в 2025 году

На самозанятых также распространяются меры государственной поддержки, принятые для субъектов малого и среднего бизнеса. Например, плательщики НПД вправе претендовать на:

социальный контракт (субсидию до 350 тыс. руб. на открытие собственного дела);

уменьшение суммы налога на размер налогового вычета, но не более 10 тыс. руб.;

кредитование по госпрограмме «1764» ;

льготный кредит по ставке 1-5% годовых, согласно постановлению Правительства от 14 сентября 2022 года №1610 (для тех, кто ведет личное подсобное хозяйство).

Заключение

В 2025 году государственная поддержка малого и среднего бизнеса сохранит свои ключевые льготы и преференции, несмотря на некоторое сокращение финансирования программ. Определенные категории субъектов МСП могут воспользоваться льготным кредитованием, грантами и субсидиями, временным снижением налогов (вплоть до нулевых ставок).

Пока эти возможности существуют, обязательно пользуйтесь ими. Получить актуальную информацию о мерах поддержки малых предприятий можно на сайте МСП.РФ или в региональных центрах «Мой бизнес».