Инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль в 2025 году

Раньше предприниматели использовали только региональный вычет по налогу на прибыль. Но с введением поправок в НК появилась возможность применения федерального инвестиционного вычета.

Что такое инвестиционный вычет

В 2024 году предприниматели пользовались региональным инвестиционным вычетом. В 2025 году бизнес сможет применять федеральный инвестиционный вычет вместе с региональным. Он введен законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ.

Налогоплательщик и входящие с ним в одну группу лица вправе уменьшить сумму налога на прибыль в бюджет на 50% стоимости основного средства и нематериальных активов. Конкретных условий применения инвестиционного вычета пока нет, их установит Правительство позже.

Суть вычета и нормативная база

Давайте разберемся в чем смысл инвестиционного вычета. Налог на прибыль делится на две части: в федеральный бюджет и в региональный.

Со ставкой налога в 25% распределение будет таким: 8% в федеральный и 17% в региональный.

В 2024 году уменьшить ставку налога можно только с помощью регионального налогового вычета.

Согласно п. 2 ст. 286.1 НК налогоплательщик может уменьшить налог текущего периода на разные суммы: на 80% инвестиций в объекты коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры, на 100% расходов в виде стоимости имущества (включая денежные средства), которое было передано образовательным организациям, реализующим основные образовательные программы, имеющие государственную аккредитацию.

Условия выдачи вычета определяет закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ. Уменьшаться по федеральному вычету будет только федеральная часть налога на прибыль.

Кроме этого налогоплательщик сможет единовременно снизить налог в текущем периоде на расходы, которые составляют 50% первоначальной стоимости ОС и НМА или изменения первоначальной стоимости из-за достройки, реконструкции, модернизации, техперевооружения.

Помимо этого, налоговый вычет вправе использовать налогоплательщики из одной группы с лицом, которое уже потратило деньги на приобретение основного средства или нематериальных активов.

Пока что не определены конкретные условия получения вычета. До 2025 года их уточнят отдельно:

по каким основным средствам и нематериальным активам можно получить вычет;

кто вправе применять федеральный вычет;

порядок определения размера вычета;

порядок и условия применения вычета;

какие группы лиц вправе использовать вычет.

Однако уже сейчас понятно, кто не сможет воспользоваться инвестиционным вычетом:

участники соглашения о защите и поощрении капиталовложений (в соответствии с законом от 01.04.2020 № 69-ФЗ);

кредитные организации;

производители подакцизных товаров.

Порядок применения вычета

Применить вычет можно в том периоде, когда компания ввела в эксплуатацию основное средство или нематериальные активы. Также его можно использовать, когда изменилась их первоначальная стоимость.

Здесь также есть ограничение: сумма налога к уплате в бюджет после ее уменьшения не должна быть меньше 3% (такой размер установлен для федерального инвестиционного вычета).

Если размер больше, то остаток можно перенести на другие налоговые периоды. Пока что срок переноса не определен, но планируется, что его также установит Правительство.

При этом объект, на который был применен вычет, нельзя амортизировать. Если ИП или организация применила вычет, а затем решила продать или передать основное средство или нематериальные активы в течение пяти лет с момента ввода в эксплуатацию, то вычет придется восстановить.

При этом нужно подать уточненную отчетность и уплатить налог на прибыль с пени за период со дня, который следует за днем уплаты налога.

Это правило не используется при ликвидации ОС и выбытии после окончания срока полезного использования.

Также необходимо закрепить использование федерального инвестиционного вычета в учетной политике организации.