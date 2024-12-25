Дробление бизнеса и налоговые проверки: чего ждать бизнесу в 2025 году

Поговорили с Васильевым Станиславом Эдуардовичом об итогах судебной практики по дроблению и проверкам 2024 года, как будет работать и применяться налоговая амнистия по дроблению и о том, как бизнес воспринял и готовится к изменениям в налоговом контроле в 2025 году.

— Как вы оцениваете итоги 2024 года — какие изменения (в пользу и не в пользу налогоплательщиков) произошли в судебной практике по дроблению и проверкам в целом?

— Из положительных, в 2024 году вышло объемное письмо ФНС от 16.07.2024 № БВ-4-7/8051@, в котором проанализирована судебная практика последних лет по выявленным налоговыми органами схемам дробления бизнеса.

Есть основания полагать, что все последующие налоговые проверки будут ориентироваться на данное письмо в целях установления обстоятельств, свидетельствующих о дроблении бизнеса.

Также следует отметить следующие судебные решения в пользу налогоплательщиков по данному вопросу: постановление Седьмого Арбитражного апелляционного суда от 12.11.2024 № 07АП-4243/2023(3) по делу № А45-11180/2023, постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 19.06.2024 № Ф02-2681/2024 по делу № А69-2935/2022.

Из отрицательных, в последнее время появились проверки по установлению обстоятельств дробления бизнеса в отношении организаций применяющих ОСНО, при этом расчет действительных налоговых обязательств по таким проверкам до конца не урегулирован и приводит к необоснованным доначислениям налогов.

— Насколько бизнес научился отрабатывать ситуации с ФНС, когда налоговики оказывают давление на руководителя, главбуха — сдайте корректировки, заплатите налоги, а не то будет ВНП? Предприниматели стали грамотнее, подкованнее в правовых вопросах?

— Налоговые органы, как правило, оказывают комплексное давление на налогоплательщиков, давая понять, что в случае открытия проверки будут доначислены не только суммы, по которым выявлены налоговые риски, но и будет риск доначисления иных сумм. Между тем, бизнес не в полной мере ориентируется в актуальных позициях по налоговым спорам. Подходы налогового органа к сбору доказательств и расчету доначисленных налогов меняются каждый год. Данное обстоятельств продиктовано изменяющейся судебной практикой.

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— Стали ли более востребованными услуги специалистов по законной оптимизации или по-прежнему директора сами решают, как меньше платить налогов? Ведь такие схемы как — есть ООО, открою еще парочку ИП на брата, маму, зятя до сих пор существуют, хотя «просвечиваются» ФНС очень быстро.

— По вопросу законной оптимизации налогов стало больше обращений в связи с введением НДС на УСН с 2025 года. Многие слышали про амнистию дробления бизнеса, но как её применять не знают.

— В вашей практике, были дела, когда казалось, что ситуация безнадежна, но вам удалось найти решение и хотя бы снизить доначисления и санкции? От чего зависит успех дела?

— В первую очередь нужно проверять расчет доначислений, анализировать первичные документы, регистры бухгалтерского и налогового учёта, включались или нет расходы по данным операциям в целях уменьшения налоговой базы. Отдельного внимания заслуживает анализ доначислений по дроблению бизнеса, т.к. налоговый орган может не в полном объеме учесть те или иные расходы присоединяемых лиц в силу того, что он их попросту не видит.

Подробный анализ каждого контрагента/позиции, по которой доначисляется налог приведет к положительному исходу для налогоплательщика, обобщенные подходы в свою очередь приводят к негативным последствиям.

— Можете назвать три тенденции в проверках, которые вы ожидаете в 2025 году?

В 2025 году начнутся проверки с целью выявления дробления бизнеса за 2022–2024 годы т.к. данный период подпадает под амнистию и в конце 2024 года проверять 2022–2023 годы было нецелесообразным.

Также проверки коснуться бизнеса, осуществляющего деятельность по продаже товаров на маркетплейсах, причем риски назначения проверок самые разнообразные: от необоснованного применения пониженной ставки по УСН до неполного отражения выручки от реализации товаров.

Продолжатся проверки по незаконной налоговой оптимизации по взаимоотношениям с техническими организациями, при этом в силу совершенствования внутренних технологических процессов налоговых органов объемы доказательной базы будут увеличиваться.

— После того, как ввели амнистию, как отреагировал бизнес? Готов обеляться, выходить из черных и серых схем? Какие шаги предпринимает на 2025 год?

— В целом есть тенденция, что бизнес хочет обелится и амнистия является дополнительным толчком для данных действий.

Но сложность в том, что у бизнеса нет четкого понимания, что является дроблением, а что выглядит вполне законно для налогового органа и риски вменения дробления бизнеса минимальны.

Бизнес, который разобрался в амнистии уже сейчас предпринимает шаги по минимизации рисков с 2025 года, при этом в зависимости от структуры бизнеса подход в каждом конкретном случае индивидуален. Одних признаков дробления бизнеса более 50, и чтобы их исключить требуется тщательный анализ.

— Какие риски и подводные камни есть в законе об амнистии?

— На мой взгляд очень размыта формулировка в части отказа от дробления в 2025–2026 годах. Отказ от дробления — это постепенный процесс, который может затянуться на месяцы, при этом данные сроки обусловлены объективными причинами, в том числе такими как перевод имущества на одно лицо, либо выход из состава участников с выплатой действительной доли.

Таким образом, бизнес может запустить процесс сейчас, а реализовать его только к середине или концу 2025 года. При этом неясно какие критерии дробления бизнеса и на какую дату будут применяться в 2025–2026 годах.

— Если компании грозит выездная проверка по НДС, что предпринять в первую очередь, на что обратить внимание, какие документы готовить? Как подготовить к проверке сотрудников? Возможно ли, если налоговая хочет прийти в офис, все же перенести проверку на территорию ФНС? Ведь так, наверное, будет легче — налоговики будут запрашивать документы, а не заглядывать в каждую папку.

— Если компании грозит налоговая проверка, то по ряду факторов можно оценить налоговые риски до её начала, например по каким контрагентам истребовались документы по ст. 93.1 НК, провести анализ контрагентов на предмет прекращения деятельности, проанализировать наличие кредиторской задолженности.

Для сотрудников компании всегда будет стрессом проведение любой проверки при этом специально готовить никого не нужно т.к. есть риск квалификации данной подготовки как согласованных действий, направленных на неуплату налогов (например, согласованные ответы на вопросы в отношении контрагентов имеющих признаки технических организаций).

Налоговый орган в последнее время охотнее проводит проверку по своему местонахождению, при этом риски такой проверки заключаются в большом объеме документов, которые налоговый орган может запросить, а в случае, если какие-то документы представлены не в полном объеме, данный факт становится известным только из акта налоговой проверки.

— Что такое налоговая архитектура бизнеса? Зачем нужно ее строить?

— Налоговая архитектура бизнеса — это выбор оптимального режима налогообложения с соответствующими ставками в целях законной минимизации налогов к уплате.

Например, бывают случаи, когда ИП после регистрации сразу начинает применять ОСНО не понимая, что выгоднее было бы использовать специальные налоговые режимы. При этом в 2025 году открываются новые возможности для бизнеса, работающего на УСН, в части работы с НДС с заказчиками.

Просчитать сколько будет доходов в 2025 году и есть ли расходы по поставщикам, которые работают с НДС является приоритетной задачей бизнеса применяющего УСН на 2025 год. За счет построение правильной налоговой архитектуры можно сэкономить значительные суммы на налогах к уплате в бюджет.

— Какие советы вы дали бы предпринимателя по части налоговой оптимизации на 2025 год?

— Если владельцы бизнеса, с учетом новых реалий в отношении вопросов дробления бизнеса, деятельности маркетплейсов, выбора ставок НДС при УСН и миграции в целях применения пониженных ставок по УСН, а также иных изменений налогового законодательства, понимают, что ведут бизнес неправильно или находятся в зоне риска налоговых проверок, необходимо заранее обращаться к квалифицированным специалистам в целях исключения данных рисков.

Лучше доверить свой бизнес специалистам, чем самостоятельно пытаться разобраться в часто изменяющемся налоговом законодательстве и в итоге получить доначисления по налоговым проверкам.

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