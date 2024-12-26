Франшиза: что это и как купить такой бизнес

Франшиза — это формат бизнес-партнерства, в котором есть две стороны. Владелец бренда, он же франчайзер, продает право на ведение бизнеса под своей торговой маркой. Покупателя франшизы называют франчайзи — он запускает проект по модели франчайзера и рассчитывает извлекать из него прибыль.

В хороших франшизах партнер получает поддержку от компании на всех этапах работы. Как найти именно такую, мы расскажем в конце статьи. Конкретный список поддержки зависит от франчайзера, но вот пункты, которые часто берет на себя франчайзер:

помогает в выборе локации и помещения;

обучает персонал партнера — работе с клиентами, оборудованием и продажам;

передает контакты поставщиков — для покупки техники, расходников и товаров для продажи;

помогает с маркетингом — рассказывает партнеру, как лучше привлекать клиентов в нише, а иногда полностью берет на себя продвижение — франчайзи только остается выделять на это бюджет.

Некоторые франшизы предлагают финансовые гарантии. Закрепляют в договоре, что вернут инвестиции, если бизнес не выйдет на плановые финансовые показатели.