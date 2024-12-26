Франшиза: что это и как купить такой бизнес

Запуск нового бизнеса часто связан с риском. Руководитель бюро по защите прав предпринимателей «Опоры России» Алексей Петропольский говорит, что 80% бизнесов закрываются уже в первый год работы. Еще столько же из оставшихся 20% прекращают работу в следующие 3 года.
Уменьшить риск на старте помогают франшизы. Они предлагают предпринимателям вести бизнес под их брендом и получать поддержку в работе.
Что такое франшиза
Франшиза — это формат бизнес-партнерства, в котором есть две стороны. Владелец бренда, он же франчайзер, продает право на ведение бизнеса под своей торговой маркой. Покупателя франшизы называют франчайзи — он запускает проект по модели франчайзера и рассчитывает извлекать из него прибыль.
В хороших франшизах партнер получает поддержку от компании на всех этапах работы. Как найти именно такую, мы расскажем в конце статьи. Конкретный список поддержки зависит от франчайзера, но вот пункты, которые часто берет на себя франчайзер:
помогает в выборе локации и помещения;
обучает персонал партнера — работе с клиентами, оборудованием и продажам;
передает контакты поставщиков — для покупки техники, расходников и товаров для продажи;
помогает с маркетингом — рассказывает партнеру, как лучше привлекать клиентов в нише, а иногда полностью берет на себя продвижение — франчайзи только остается выделять на это бюджет.
Некоторые франшизы предлагают финансовые гарантии. Закрепляют в договоре, что вернут инвестиции, если бизнес не выйдет на плановые финансовые показатели.
Как работают франшизы в бизнесе
Сначала компания, которая хочет развиваться по модели франшизы, оформляет товарный знак. А затем передает право на его использование франчайзи.
Партнеры заключают договор коммерческой концессии. Франчайзи уплачивает паушальный взнос — разовый платеж за право работать под брендом компании, а также обязуется вносить регулярные платежи — роялти. Как правило, это определенный процент от ежемесячной выручки, иногда встречается фиксированная ставка. Также у покупателя франшизы есть и другие расходы, о которых мы расскажем позже.
После открытия франчайзер контролирует соблюдение стандартов бизнеса и финансовую дисциплину партнера. Договор может быть расторгнут из-за нарушений — например, если франчайзи демпингует цену или не платит роялти. Франчайзи и сам имеет право расторгнуть договор, если его не устраивает поддержка партнера или он больше не хочет заниматься этим бизнесом. Как правило, договор заключают на 3–7 лет. Если все хорошо — сотрудничество продлевают.
Виды франшиз
Франшизы можно разделить на три основных типа:
Сервисные — к ним относится бизнес сферы услуг. Пример: барбершопы, медицинские клиники, образовательные франшизы, химчистки и массажные кабинеты.
Товарные — франшизы любых магазинов. Здесь франчайзеры часто выступают единственными поставщиками товаров, поэтому ищут дистрибьюторов в лице франчайзи. Из-за этого у таких франшиз может не быть роялти и паушального взноса — ведь они и так зарабатывают на поставках товара.
Производственные — франшизы, в которых партнеры создают продукт под брендом франчайзера. Чистых производственных франшиз очень мало — как правило, франчайзи зарабатывают не только на производстве, но и на продаже этих товаров. Поэтому скорее стоит говорить о смешанном типе товарной и производственной франшизы. А также производственной и сервисной — в случае общепита.
Еще франшизы делят по модели развития. Классическими называют те, которые продаются без эксклюзивного права на территорию. К территориальным относятся франшизы, которые передают партнеру право на эксклюзив в определенном регионе. Такие проекты обычно покупают более крупные инвесторы и открывают сразу несколько точек.
Мастер-франшиза включает передачу главному франчайзи (мастер-франчайзи) эксклюзивного права на продажу франшизы в определенном регионе. Он ищет младших партнеров — юнит-франчайзи, которые будут расширять сеть. Они открывают точки в регионе и платят мастер-франчайзи паушальный взнос и роялти. Он, в свою очередь, отдает часть этих денег хэд-офису. Обычно так развиваются международные франшизы, когда выходят на рынки новых стран.
Одна и та же франшиза может развиваться по всем трем моделям — в зависимости от страны и города.
Франшизы сферы услуг
К этой категории относится более половины всех франшиз в России. Трендовые направления: здоровье, красота и уход, образование. Клиенты таких сетей — физические лица и бизнес.
ЭКЗОмассаж
ЭКЗОмассаж — это франшиза оздоровительных услуг. В ее основе патентованная технология снятия спазма внутренних органов и тканей организма. Процедуры бесконтактные, их проведение не требует медицинской лицензии.
Франчайзи ЭКЗОмассажа работают в 16 странах: в России, в странах бывшего СНГ, в ЕС, а также в Турции, ОАЭ, Израиле и США. Более трети покупателей франшизы владеют несколькими кабинетами.
Год основания франшизы: 2013.
Инвестиции: от 200 000 рублей.
Рентабельность: от 30%.
Открыто центров по франшизе: 200+.
Паушальный взнос: 1,45 млн рублей.
Роялти: 50 000 рублей в месяц с одиннадцатого месяца работы.
В паушальный взнос входит арендная плата за сертифицированное устройство ЭКЗОтренажер™ на 10 месяцев. По договору франшизы каждый новый партнер получает эксклюзив на определенной территории. Перед открытием центра персонал обучают проведению ЭКЗОтренировок™. В программу входит серия видео-лекций и онлайн-обучение.
Управляющая компания размещает контакты филиала на сайте exomassage.ru и продвигает его в корпоративных соцсетях. Заявки на процедуру ЭКЗОмассажа™ также идут от участников квиза на сайте.
Что еще получает франчайзи:
Постоянное обучение в составе рабочих групп, на вебинарах и международных слетах партнеров компании.
Поддержку в группе филиала по любым рабочим вопросам.
Консультации от специалистов с большим опытом работы на ЭКЗОтренажере™.
Доступ к базе знаний по продвижению Технологии.
Рекламные материалы с сайта и аккаунтов компании на YouTube, в Instagram* и Telegram;
Макеты печатной рекламной продукции.
10 месяцев для новых партнеров действуют роялти-каникулы. Далее франчайзи платят фиксированную сумму 50 000 рублей в месяц — это стоимость аренды ЭКЗОтренажера™.
artTech
artTech — это образовательный проект, входит в каталог франшиз Сбера.
В офлайн-школах ArtTech обучают востребованным профессиям — среди них веб-дизайнер, графический дизайнер и коммерческий иллюстратор.
Франшиза уже работает в 8 городах России. Рентабельность проекта — от 25%. Средняя чистая прибыль партнеров ArtTech — от 500 тыс. до 3 млн рублей в месяц.
Инвестиции:
Город от 500 тыс. населения: 2 000 000 рублей.
Город от от 1 млн: 2 500 000 — 3 000 000 рублей.
Паушальный взнос:
Город от 500 тыс населения: 1 500 000 рублей.
Город от от 1 млн населения: 2 000 000 рублей.
Рентабельность: 25%.
Роялти: 13% ежемесячно.
Открыто школ по франшизе: 8.
УК помогает запустить школу за 2 месяца.
Вот, что получает покупатель франшизы:
Очное обучение для франчайзи в офисе УК в Москве.
CRM-систему для сотрудников, мобильное приложение для учеников, а также готовые посадочные страницы для лидогенерации.
Запуск онлайн-рекламы под ключ, рекомендации по получению лидов из офлайн.
Помощь в обучении всей команды школы — от администраторов и управляющих до преподавателей и сейлз-менеджеров.
Сопровождение личного бизнес-трекера на весь срок действия договора франшизы.
У компании есть собственная система продаж, которой также обучают партнеров. Растить выручку помогает и собственная финмодель. В нее можно вбить свои бизнес-показатели и увидеть, как значение каждой метрики повлияет на бизнес через несколько месяцев, год или три.
При покупке франшизы партнер получает эксклюзивный контракт на город. Для открытия подходит любой город с населением от 500 тысяч человек.
GRAFIKA
GRAFIKA — это школа рисования для взрослых и детей от 12 лет с рентабельностью от 30%. Франшиза стартовала в 2021 году, сегодня это самая крупная сеть офлайн-школ в России для тех, кто хочет научиться рисовать.
Франшиза GRAFIKA входит в рейтинг Forbes «30 самых выгодных франшиз в России — 2024» и в каталог франшиз Сбера. Управляющая компания франшизы — резидент Сколково.
Бизнес-модель строится на продаже курсовых абонементов. Также школа продает дополнительное обучение в формате онлайн и офлайн — например, «Бизнес-курс для художников». Если емкость рынка позволяет, партнер может открыть в своем городе несколько школ.
Инвестиции:
Город до 500 тыс населения: от 790 000 рублей.
Город от 500 тыс до 1 млн: от 930 000 рублей.
Город от 1 млн населения: от 960 000 рублей.
Паушальный взнос:
Город до 500 тыс населения: 1 000 000 рублей.
Город от 500 тыс до 1 млн: 1 300 000 рублей.
Город от 1 млн населения: 1 500 000 рублей.
Рентабельность: от 30%.
Роялти: 13% ежемесячно.
Открыто школ по франшизе: 50+.
Что получает партнер компании:
Стартовое обучение в центральном офисе GRAFIKA в Москве.
Запуск онлайн-рекламы под ключ (бюджет выделяет партнер), помощь в организации офлайн-рекламы.
Программное обеспечение для ведения бизнеса: посадочные страницы для рекламных кампаний, CRM-систему для сотрудников, дашборд с бизнес-метриками для руководителя и мобильное приложение для клиентов.
Помощь с подбором и обучением преподавателей и администраторов.
Поддержку личного бизнес-трекера в течение срока действия договора франшизы.
Интернет-маркетинг под ключ — настройку и проведение рекламных кампаний в рамках бюджета франчайзи.
Чистая прибыль действующих школ — 4–10 млн рублей в год при рентабельности около 30%. Держать показатели на таком уровне помогает собственная система продаж. Средняя конверсия лида в клиента у GRAFIKA — 10%. Управляющая компания обучает партнеров продавать с таким же результатом.
Франшизы ресторанов и кафе
Направление общепита — один из самых востребованных во франчайзинге. Есть разные форматы заведений: кофейни, закусочные и полноценные рестораны. Чем больше заведение и выше ценник в нем, тем, как правило, выше стоимость открытия.
СушиWok
СушиWok — крупнейшая в Европе сеть, в которую входит более 700 суши-баров. 80% точек работают по франшизе, около 200 находятся под корпоративным управлением.
Суши-бары под брендом СушиWok работают в России, Беларуси, Армении, Кыргызстане и Черногории. В ассортименте более 80 роллов, 30 разновидностей wok, 10 видов горячих блюд. Действует круглосуточная доставка с заказом через мобильное приложение, сайт или колл-центр.
Год основания франшизы: 2013.
Инвестиции: от 2,9 млн рублей.
Рентабельность: 20%.
Открыто точек по франшизе: 500+.
Паушальный взнос: от 199 тыс. рублей.
Роялти: 3% ежемесячно.
Что получит покупатель франшизы:
Недельное обучение в главном офисе с выездом в торговые точки.
Помощь в подборе помещения, оценку коммерческого потенциала локации с использованием BigData.
Пятидневное обучение от команды — для кассиров и поваров на точке.
Бесплатный доступ к IT-продуктам — у компании собственная учетная программа, система распределения заказов и мониторинга обратной связи, боты и система аналитики.
Меню, которое меняется раз в квартал — с подробной проработкой и ТТК для сотрудников.
Неограниченный доступ к базе знаний, которая постоянно обновляется.
Проработанные акции и все необходимые рекламные материалы.
Техническую поддержку 24/7.
Менеджера, который постоянно курирует партнера.
Регулярный аудит эффективности работы точки.
Франчайзер размещает информацию о точке партнера на сайте и в клиентских мобильных приложениях. Если нужно, предоставляет список проверенных поставщиков и оказывает дополнительные платные услуги. Например, по запросу партнера ведет контекстную рекламу, запускает смс-рассылки, организует консультации экономиста.
Сеть пекарен «Дом Хлеба»
«Дом Хлеба» — франшиза пекарни с окупаемостью в 6 месяцев. Выпечка — ниша со стабильным спросом, который почти не меняется даже в период кризисов.
«Дом Хлеба» не только продает франшизу, но и развивает собственную сеть из 50 точек. А пекарен, открытых партнерами, уже более 450. Они работают в России, Кыргызстане и Казахстане.
Франшиза позволяет открывать два формата. Пекарню полного цикла — с собственным производством и торговым залом, где располагается витрина и посадочные места. И точку продаж — это торговый павильон без производства, куда привозят готовую продукцию. Чистая прибыль точек в зависимости от города и формата — от 300 000 до 900 000 рублей в месяц. Также компания оказывает услуги консалтинга — помогает открыть пекарню под собственным брендом.
Роялти: 3%.
Рентабельность: 25%.
Год старта проекта: 2015.
Франшиза работает: с 2017 года.
Открыто точек по франшизе: 350+.
Инвестиции:
минимальные — от 1,.95 млн рублей;
стандартные — от 2,5 млн рублей;
расширенные — от 3 млн рублей.
Что входит в стоимость франшизы:
Подбор помещения — у компании есть интеллектуальная система подбора локации, которая проверена на собственных объектах. «Дом Хлеба» помогает партнеру найти место с высокой проходимостью, чтобы обеспечить поток покупателей с первого дня.
Помощь в открытии — компания готовит дизайн-проект, комплектует пекарню мебелью и передает рекламные материалы. Открытие происходит точно в срок благодаря правильному техническому надзору.
Обучение франчайзи и персонала — команда «Дом Хлеба» организует очное обучение персонала и руководителя. Сотрудник приезжает на открытие, учит работать с оборудованием и помогает наладить бизнес-процессы на месте.
Сопровождение — специалисты по качеству проводят плановые проверки и помогают найти зоны роста пекарни, чтобы бизнес-показатели росли.
Онлайн-академия — владельцы, управляющий и линейный персонал получают доступ к виртуальной системе обучения с масштабной базой знаний. Курсы в ней обновляются регулярно.
Компания открыла уже больше 500 точек. Опыт позволяет держать высокий темп — с момента подписания договора до открытия пекарни может пройти всего 35 дней.
Многие франчайзи растут в выручке вместе с компанией и открывают несколько точек. Например, партнеры из Перми запустили уже 6 пекарен за 4 года.
Как начинается работа:
Будущий партнер оставляет заявку на сайте — компания высылает бизнес-план и финансовую модель.
«Дом Хлеба» проводит онлайн-экскурсию в пекарню — показывает бизнеc-метрики и работу производства.
Франчайзи заключает договор с гарантиями и оплачивает паушальный взнос.
Gagawa
Gagawa — это сеть семейных ресторанов в формате fast casual. Меню основано на блюдах из куриного мяса в маринаде из соусов и специй по фирменному рецепту.
Первые рестораны открылись в 2012 году в Турции под маркой Tavuk Dünyası. Сегодня сеть Gagawa насчитывает более 350 ресторанов в Турции, России, Испании и на Кипре. Почти половина из них работает по франшизе. В России 41 ресторанов, 22 из них в Москве, остальные — в Казани, Нижнем Новгороде и других городах.
Год основания франшизы: 2012.
Инвестиции: 27– 32 млн рублей.
Рентабельность: от 15%.
Паушальный взнос: 3,6 млн рублей.
Роялти: 5% ежемесячно.
Многие франчайзи владеют двумя и более ресторанами.
Новые партнеры могут договориться об эксклюзиве на определенный регион. Исключение — Москва. Здесь сеть работает с несколькими франчайзи.
Сопровождение от Gagawa при покупке франшизы:
оценка будущей локации и проверка договора аренды;
рекомендации и контакты строителей и поставщиков оборудования;
помощь в подготовке персонала перед открытием ресторана;
помощь в организации системы производственного контроля;
доступ к централизованным закупкам сети Gagawa.
Также франчайзи может рассчитывать на помощь регионального управляющего сети в организации санитарного контроля и системы KPI для персонала.
Франшизы магазинов
Многие онлайн и офлайн-магазины успешно растут по франшизе. Их партнеры закупают товар с большой скидкой и торгуют под известным брендом. В этих франшизах может не быть паушального взноса и роялти.
Кухонный Двор
Франшиза «Кухонный Двор» — это более 70 партнерских салонов кухонной мебели, которые успешно работают в 40 городах России и Казахстана. Управляющая компания — крупный производитель кухонь и корпусной мебели.
Бизнес-модель франшизы похожа на расширенный дилерский контракт. Партнер получает скидку на товар и работает в регионе как эксклюзивный торговый представитель бренда «Кухонный двор». Франчайзи получает полную поддержку в запуске и ведении бизнеса, при этом паушальный взнос и роялти отсутствуют.
Инвестиции: от 1 900 000 рублей.
Рентабельность: 18–27%.
Открыто салонов по франшизе: 72 .
Паушальный взнос и роялти: отсутствуют.
Дилерская скидка на продукцию: до 50%.
«Кухонный Двор» — бизнес с плановой окупаемостью около 9 месяцев. В среднем выручка салона составляет 1 800 000 рублей в месяц, а маржинальная прибыль — 27%. Ежемесячный доход — от 400 тысяч.
Что получает покупатель франшизы «Кухонный двор»:
Пошаговый план открытия, комплектацию и оформление точки по дизайн-проекту компании.
Менеджера по сопровождению на всех этапах работы.
Помощь в подборе, адаптации и обучении персонала, обучение для руководителя.
Личный кабинет для размещения заказов на производство и отгрузку продукции.
Программу для 3D-проектирования и расчетов с базой готовых шаблонов.
Маркетинговое продвижение и печатные рекламные материалы.
Каждый партнер получает локальную маркетинговую поддержку — SEO-продвижение, таргетированную и контекстную рекламу для своего региона, запуск e-mail рассылок по базе клиентов. На продвижение бренда «Кухонный двор» также работает реклама в федеральных СМИ и на ТВ.
UNOde50
UNOde50 — это испанский бренд ювелирной бижутерии. Название переводится как «один из 50» и отсылает к истории создания бренда — изначально каждая авторская модель создавалась всего в 50 экземплярах.
На рынке России компания с 2014 года. Всего в мире работает более 2000 точек, в которых продают украшения бренда. У UNOde50 два формата сотрудничества — можно открыть монобрендовый корнер или остров в торговом центре либо сделать брендированную выкладку в собственном магазине.
Партнерство с UNOde50 не является франшизой в привычном смысле. Паушального взноса и роялти нет. Скорее это дистрибьюторский контракт с широкой маркетинговой поддержкой и защитой партнеров от внутренней ценовой конкуренции.
UNOde50 поддерживает партнера при открытии корнера или острова:
разрабатывает дизайн-проект точки;
помогает выбрать локацию в ТЦ и заключить договор с арендатором;
предоставляет подрядчика, у которого можно заказать оборудование на специальных условиях;
помогает в подборе и выкладке товара на открытии точки;
консультирует по подбору и обучению персонала;
высылает обучающие материалы по коллекции, проводит тренинги по продажам в формате онлайн обучения.
При любой форме сотрудничества партнер получает рекомендации по мерчендайзингу и формированию ассортимента. Команда бренда проводит анализ продаж и ищет точки роста для каждого магазина, где продаются украшения. Покупатели по всей России узнают о бренде благодаря рекламе и PR-поддержке на уровне страны. Этим также занимается управляющая компания.
Сколько стоит работать по франшизе
Рассмотрим статьи расходов, с которыми франчайзи сталкиваются на старте и по ходу ведения бизнеса:
Паушальный взнос платится один раз при заключении договора. Здесь важно смотреть на условия продления — бывает, что при подписании следующего контракта придется оплатить его еще раз.
Система паушальных взносов за открытие второй, третьей и последующих точек на новых адресах может предусматривать систему скидок, а может и нет. Этот момент также нужно уточнить заранее.
Роялти — ежемесячный платеж, который партнер платит компании. Как правило, это небольшой процент от суммы выручки, иногда встречается фиксированная плата.
Маркетинговый взнос присутствует в некоторых франшизах — это отдельная плата за продвижение всего бренда по стране. Часто эти расходы уже входят в сумму роялти.
Закупки расходников и сырья у рекомендованных поставщиков или напрямую у франчайзера. Единая система поставок помогает контролировать стандарты во всей сети. Но недобросовестные франчайзеры могут навязывать невыгодные условия по договору. Чтобы этого не случилось, лучше заранее уточнить примерные цены закупок и сравнить их с рыночными в своем городе.
Аренда помещения и оборудования. Проверяйте стоимость предложенных вариантов, если франчайзер помогает найти помещение и взять оборудование в аренду. Как правило, такая инициатива говорит о профессионализме управляющей компании. Но иногда могут встретиться недобросовестные компании, которые попытаются вписать в договор невыгодные условия.
Дополнительные платежи за использование CRM, единой системы заказов или при выходе на определенный объем выручки. Чтобы не столкнуться с неожиданными расходами, внимательно изучайте договор.
Как подготовиться к покупке франшизы
Успех бизнеса по франшизе во многом зависит от управляющей компании. Страхует ли она партнеров от ошибок, дает ли четкие инструкции и насколько у нее вообще рабочая бизнес-модель.
Но франчайзи стоит взять ответственность за свои инвестиции и проделать важную работу самому.
Что нужно сделать:
Решить, чем вам нравится заниматься, в какой сфере у вас есть ценные знания и навыки. Стоит покупать франшизу в нише, которая вам близка. Это повысит шансы на успех и снизит риск быстро выгореть после покупки бизнеса.
Посчитать деньги. Не нужно учитывать будущие доходы. Желательно не думать о возможности взять кредит в банке или занять у родственников. Речь идет о реальных деньгах, которые есть в распоряжении. Из этой суммы нужно вычесть 20–30%. Остальное можно инвестировать в бизнес.
Понять, как считать деньги уже по ходу ведения бизнеса. Чтобы бизнес процветал, важно грамотно управлять финансами: правильно учитывать расходы и доходы, планировать, следить за ключевыми финансовыми показателями. Можно начать вести учет в таблицах или сразу в специальном сервисе, например, Adesk — он поможет сэкономить время и сфокусироваться на развитии бизнеса.
Покупать франшизу на заемные средства не рекомендуется, но если вы решаетесь на такой шаг, нужно дополнительно проверить финмодель будущего бизнеса. Расчетная прибыль должна быть достаточной для покрытия процентов по кредиту.
Важно оценить срок окупаемости и быть при этом пессимистом. Бывают случаи, когда бизнес выходит на операционную прибыль за 2–3 месяца и окупается за полгода. Но это скорее исключение, чем правило. Также стоит понимать, что до этого момента весь доход придется реинвестировать. На этот срок нужна финансовая подушка безопасности.
Честные ответы на эти вопросы помогут избежать ошибок, которые будет уже сложно исправить после входа в бизнес.
Какие вопросы задать франчайзеру
Лучший совет здесь — внимательно изучить договор с юристом. Вот список вопросов, ответы на которые нужно искать в договоре или задавать напрямую франчайзеру:
Найти историю компании франчайзера, данные об аффилированных юрлицах, узнать есть ли к ним судебные иски — это можно сделать в Интернете.
Спросить, сколько партнеров уже открылось по франшизе, сколько закрылось, какие были причины закрытия.
Кто занимается операционным руководством в управляющей компании.
Определена ли в договоре эксклюзивная территория, на которой не могут быть открыты другие точки франчайзера.
Зарегистрирован ли товарный знак — право на его использование вам должны передать по договору.
Каковы обязанности франчайзи по договору.
На каких условиях можно расторгнуть договор, продать франшизу, передать ее по наследству.
Сколько всего денег нужно будет инвестировать.
Есть ли обязательные маркетинговые взносы. Если они идут на услуги сторонних подрядчиков, то по каким расценкам.
Предоставляет ли франчайзер типовой бизнес-план или отчет о прибылях и убытках;
Есть ли у франчайзера свой список поставщиков для региона или он готов утверждать тот, что предложил партнер.
Помогает ли франчайзер выбрать локацию или только утверждает подходящий вариант.
Есть ли у франчайзера маркетинговый календарь на полгода или на год вперед.
Можно ли получить список контактов действующих франчайзи.
Последний вопрос — один из ключевых при оценке франшизы. Если франчайзер не готов предоставить такой список, лучше отказаться от сотрудничества. Если список есть, его нужно тщательно проработать.
Что спрашивать у действующих франчайзи
Действующих франчайзи из списка нужно разделить на две категории. Первая — кто открылся не более года назад, и вторая — кто работает уже несколько лет. Так можно оценить и первые впечатления от партнерства, и взвешенное мнение «долгожителей».
Вопросы к новым франчайзи:
Совпадает ли объем обещанной и фактической поддержки при запуске бизнеса?
Насколько полной оказалась информация, которую франчайзер предоставил до подписания договора? Были ли сюрпризы или конфликтные ситуации?
Удалось ли выйти на операционную прибыль в обещанные сроки?
Можно ли общаться с другими франчайзи и доступна ли информация о суммах выручки партнеров внутри сети?
Вопросы к тем, кто в бизнесе уже 2–3 и более лет:
Совпадает ли объем обещанной и фактической поддержки при запуске бизнеса?
Столкнулись ли они с дополнительными условиями или требованиями франчайзера после значительного роста выручки?
Сколько фактически потребовалось денег на открытие франшизы?
Рассматривает ли франчайзи открытие новых точек по той же франшизе?
Насколько соответствует рынку уровень цен на товары, которые нужно закупать у франчайзера?
Насколько франчайзер открыт к предложениям по улучшению работы УК, по развитию сети, прочим инициативам партнеров?
Сталкивался ли франчайзи с нарушением территориальных ограничений конкуренции, указанных в договоре? Если да, то как решались конфликтные ситуации?
Даже если вам нравится концепция франшизы и основатель кажется близким по духу, общение с действующими франчайзи — это обязательный этап. Никто не сможет дать вам более полной и достоверной информации о перспективах партнерства.
Начать дискуссию