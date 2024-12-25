Зарплата и НДФЛ высококвалифицированного специалиста в 2025 году

Высококвалифицированные иностранные специалисты отличаются от обычных работников-иностранцев уровнем компетенции и наличием минимального размера заработка. С первого марта 2024 для некоторых категорий ВКС минимальная зарплата увеличилась. В нашей статье расскажем, кого коснулись изменения и что предпринять работодателю, чтобы выполнить новые требования.

Новое требование к минимальному размеру заработка и к кому оно применяется

С первого марта 2024 увеличен минимальный размер заработка высококвалифицированных иностранных специалистов, указанных в пп. 3 п. 1 ст. 13.2 закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 № 115-ФЗ.

Сумма минимального вознаграждения (заработной платы) таким иностранным работникам не может быть менее 750 тыс. рублей за квартал. В месяц это получается не менее 250 тыс. рублей. Ранее минимальный размер заработной платы в месяц составлял 167 тыс. рублей.

Таким образом, с учетом изменений минимальный размер заработка ВКС в настоящее время составляет (ст. 13.2 закона № 115-ФЗ):

1. 58 500 рублей из расчета за один календарный месяц — для иностранных граждан, привлекаемых к трудовой деятельности резидентами технико-внедренческой особой экономической зоны (кроме ИП);

2. 83 500 рублей из расчета за один календарный месяц для:

научных работников, преподавателей , приглашенных для занятия научно-исследовательской или педагогической деятельностью по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры, ассистентуры-стажировки, имеющим госаккредитацию, или по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) образовательными организациями высшего образования, государственными академиями наук либо их региональными отделениями, национальными исследовательскими центрами либо государственными научными центрами;

специалистов, привлекаемых к трудовой деятельности резидентами промышленно-производственных , туристско-рекреационных, портовых особых экономических зон (кроме ИП). А также привлекаемых российскими коммерческими организациями, российскими научными организациями и иными перечисленными в абз. 3 пп. 1 п. 5 ст. 13.2 закона № 115-ФЗ организациями, которые осуществляют деятельность в сфере информационных технологий и имеют документ о государственной аккредитации (кроме компаний, имеющих статус резидента технико-внедренческой особой экономической зоны);

иностранных граждан, привлекаемых к трудовой деятельности юридическими лицами, осуществляющими деятельность в Республике Крым и городе Севастополе;

3. 1 млн рублей из расчета за один год (365 календарных дней) — для медицинских, педагогических или научных сотрудников, приглашенных для занятия соответствующей деятельностью на территории международного медицинского кластера;

4. без учета требования к размеру заработной платы для:

иностранных граждан, участвующих в реализации проекта «Сколково» в соответствии с законом от 28.09.2010 № 244-ФЗ;

иностранных граждан, участвующих в реализации проекта создания и обеспечения функционирования инновационного научно-технологического центра в соответствии с законом от 29.07.2017 № 216-ФЗ;

иностранных граждан, привлеченных к трудовой деятельности юридическими лицами, осуществляющими деятельность по приоритетным направлениям развития федеральной территории «Сириус», по представлению органов публичной власти федеральной территории «Сириус»;

5. 750 тыс. рублей из расчета за один квартал — для остальных иностранцев.

Возможна ситуация, когда ВКС, относящийся к одной из указанных в пп. 1, 1.1 или 2.1 п. 1 ст. 13.2 закона № 115-ФЗ категорий, временно не осуществлял трудовую деятельность в РФ по ряду причин.

Ими могут быть болезнь, пребывание в отпуске без сохранения зарплаты или другие обстоятельства, вследствие которых специалисту в соответствующем периоде заработная плата не выплачивалась либо выплачивалась не в полном объеме.

В этом случае условие привлечения данного ВКС к трудовой деятельности в РФ в части размера оплаты его труда будет считаться соблюденным, если совокупная величина зарплаты специалиста за три календарных месяца в отчетном периоде составляет трехкратную сумму ежемесячного размера его заработной платы, установленного в соответствующем п. 1 ст. 13.2 закона № 115-ФЗ. Такое правило предусмотрено п. 1.4 ст. 13.2 закона № 115-ФЗ.

Новое основание для запрета привлекать иностранцев к работе в течение двух лет

Работодателям и заказчикам разрешено заключать договоры с высококвалифицированными специалистами на льготных условиях:

без получения разрешения на привлечение и использование иностранных работников (пп. 2 п. 4.5 ст. 13 закона № 115-ФЗ);

без соблюдения квот на выдачу приглашений для въезда в РФ в целях осуществления трудовой деятельности и квот на выдачу иностранцам разрешений на работу (п. 2 ст. 13.2 закона № 115-ФЗ);

без ограничений, которые касаются допустимой доли используемых иностранных работников в определенных видах экономической деятельности.

Работодатель или заказчик работ (услуг) не может в течение двух лет заключать договоры с высококвалифицированными специалистами, если (п. 26 ст. 13.2 закона № 115-ФЗ):

он не исполнил принятых на себя обязательств перед высококвалифицированным специалистом или обязательств, вытекающих из условий трудового договора с ним, либо им не были соблюдены существенные условия гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), заключенного с ВКС;

он представил в МВД РФ поддельные или подложные документы.

С седьмого января 2024 года введено дополнительное основание, запрещающее работодателю в течение двух лет привлекать иностранцев к работе в РФ в качестве ВКС. Это – непредставление в установленный срок в налоговые органы сведений о суммах НДФЛ в отношении ВКС либо представление в указанный срок поддельных или подложных сведений (пп. 3 п. 26 ст. 13.2 закона № 115-ФЗ).

В указанных случаях решение о запрете привлекать иностранных граждан к трудовой деятельности принимает МВД или его территориальный орган (п. 26.1 ст. 13.2 закона № 115-ФЗ).

Как выполнить новые требования

По зарплате

С 01.03.2024 зарплата иностранных высококвалифицированных специалистов, указанных в пп. 3 п. 1 ст. 13.2 закона № 115-ФЗ должна быть в размере не менее 750 тыс. рублей из расчета за один квартал. Относительно того, как должно произойти повышение зарплаты, существует несколько мнений.

По первому мнению, с 01.03.2024 нужно увеличить зарплату работнику-ВКС до 250 тыс. рублей, составив дополнительное соглашение к трудовому договору. И соответственно, выплатить зарплату за январь 2024 года — 167 тыс. рублей, за февраль 2024 — 167 тыс. рублей, за март — не менее 250 тыс. рублей.

Однако в этом случае за I квартал 2024 года зарплата составит 584 тыс. рублей. Подпункт 3 пункта 1 статьи 13.2 закона № 115-ФЗ предусматривает, что размер зарплаты ВКС должен составлять не менее 750 тыс. рублей за один квартал. Следовательно, можно сделать вывод, что сумма зарплаты (750 тыс. рублей) должна быть выплачена ВКС уже за I квартал 2024-го, то есть за январь — март 2024 года.

Соответственно, в таком случае с учетом доплаты нужно выплатить в марте ВКС зарплату в размере 416 тыс. рублей. При этом не будет ошибкой и разбивка выплаты этой суммы по нескольким месяцам первого квартала.

В этом случае организация уже за I квартал 2024 года соблюдет условие о размере заработной платы ВКС 750 тыс. рублей за квартал, что будет отражено в уведомлении для МВД.

По предоставлению сведений о суммах НДФЛ

Если иностранный работник — высококвалифицированный специалист является резидентом РФ, для расчета НДФЛ с сумм оплаты его труда применяются с 2025 года применяются такие же ставки, как и для резидентов — от 13 до 22 процентов. Налог исчисляется нарастающим итогом. При его расчете применяют вычеты.

Если такой иностранный работник не является резидентом РФ, НДФЛ с сумм оплаты его труда рассчитывается нарастающим итогом с начала года без предоставления стандартных, имущественных, социальных вычетов. Налог исчисляется по ставке от 13 до 22 процентов. Ставки следующие:

13% — для доходов 2,4 млн руб. и менее в год;

15% — свыше 2,4 млн и не более 5 млн руб. в год;

18% — свыше 5 млн и не более 20 млн руб. в год;

20% — свыше 20 млн и не более 50 млн руб. в год;

22% — свыше 50 млн руб. в год.

Ими облагаются также доходы, которые не являются оплатой труда, но непосредственно связаны с осуществлением трудовой деятельности, например, отпускные или компенсация за неиспользованный отпуск, выплачиваемая при увольнении (письма Минфина от 11.01.2022 № 03-04-06/431, от 30.12.2021 № 03-04-06/107871).

Если налоговый статус работника в течение года изменился, НДФЛ нужно пересчитать. Налоговая ставка в данном случае не меняется. Налоговые агенты представляют в инспекцию по месту учета (п. 2 ст. 230 НК):

расчет сумм налога на доходы физлиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом;

документ, содержащий сведения о доходах физлиц истекшего налогового периода и суммах налога, исчисленных и удержанных налоговым агентом за этот налоговый период по каждому физическому лицу.

Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), утвержден приказом ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@.

Сведения о доходах физических лиц истекшего налогового периода и суммах налога, исчисленных и удержанных налоговым агентом за налоговый период, представляются в составе приложения № 1 «Справка о доходах и суммах налога физического лица» к расчету.

Таким образом, чтобы выполнить условие, указанное в пп. 3 п. 26 ст. 13.2 закона № 115-ФЗ, в части представления необходимых сведений, работодателю нужно своевременно представлять в налоговый орган расчет 6-НДФЛ.

Возможные риски

Если работодатель или заказчик работ (услуг) не выполнит требования к размеру зарплаты ВКС или своевременной сдаче в налоговую инспекцию расчета 6-НДФЛ, он может лишиться права привлекать высококвалифицированных специалистов в течение двух лет.