Как скорректировать персонифицированные сведения

Персонифицированные сведения — это ежемесячный отчет о работниках и исполнителях по ГПХ, который подается в ФНС. Рассказываем, как исправлять этот отчет.

Ситуация: работник ушел в отпуск, получил отпускные, но почти сразу вышел на больничный. Отпускные были сторнированы, по больничному листу получилась маленькая сумма. Из-за этого в персонифицированных сведениях получилась отрицательная сумма. Что делать?

Работодателю необходимо скорректировать персонифицированные сведения (форма КНД-1151162 утверждена приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878), в которые включались отпускные, в сторону уменьшения.

Для этого нужно создать корректирующий отчет:

на титульном листе в поле «Номер корректировки» вручную укажите очередной номер;

заполните одну страницу персонифицированных сведений, где повторяются данные полей 020–060, а в поле 070 внесите верные данные;

не заполняйте признак аннулирования сведений.

Если по другим сотрудникам изменений не было, то в корректирующий отчет необходимо включать только одного сотрудника.

В последующих месяцах у сотрудника в персонифицированных сведениях необходимо указывать в строке 070 = 0,00.

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