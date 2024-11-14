Что делать, если в декларацию не вошел авансовый НДС

Нередко бывает так, что банковская выписка не проводится, и аванс не входит в декларацию. Разбираемся, каким числом загружать выписку и как сделать корректировочную декларацию.

Необходимо провести выписку банка нужной датой и выставить авансовую счет-фактуру. Для того, чтобы внести в книгу продаж или книгу покупок запись о не включенных счетах-фактурах, нужно зарегистрировать их в дополнительном листе к книге продаж или книге покупок соответственно.

Счета-фактуры нужно регистрировать в книге продаж в том же периоде, когда возникли налоговые обязательства.

Счет-фактуру следует зарегистрировать в дополнительном листе книги продаж того же квартала, в котором возникла налоговая база по НДС. Также нужно представить уточненную декларацию по НДС.

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