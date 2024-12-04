Как исправить УПД в 1С

Необходимо откорректировать сумму услуг с помощью документа «Корректировка реализации», создать его на основании документа «Реализация (акт, накладная)», сдать уточненные декларации.
Аннулировать документ в ЭДО можно двумя способами:
создать УКД, если поменялись стоимости/количества товарных позиций в УПД
аннулировать, если полностью отменяется старый документ и создается новый.
Второй вариант подходит для исправлений в рамках одного налогового периода. Если компания уже сделала документ «Корректировка реализации», то логичнее будет оформить УКД.
Нужно просмотреть электронный документ, а затем отправить его контрагенту. Этот УКД должен выполнить все необходимые исправления по ЭДО.
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