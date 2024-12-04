Как исправить УПД в 1С

Иногда необходимо скорректировать уже сформированные документы в ЭДО. При этом корректировку необходимо отразить и в программе 1С. Рассказываем, как это правильно сделать.

Необходимо откорректировать сумму услуг с помощью документа «Корректировка реализации», создать его на основании документа «Реализация (акт, накладная)», сдать уточненные декларации.

Аннулировать документ в ЭДО можно двумя способами:

создать УКД, если поменялись стоимости/количества товарных позиций в УПД

аннулировать, если полностью отменяется старый документ и создается новый.

Второй вариант подходит для исправлений в рамках одного налогового периода. Если компания уже сделала документ «Корректировка реализации», то логичнее будет оформить УКД.

Нужно просмотреть электронный документ, а затем отправить его контрагенту. Этот УКД должен выполнить все необходимые исправления по ЭДО.

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