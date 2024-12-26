Можно ли потерять деньги на вкладе? Разбираем возможные варианты

Есть несколько ситуаций, при которых вкладчик может потерять свой вклад в банке — полностью или только процентный доход. Разберем их в этой статье.

По данным ЦБ на ноябрь 2024 года, сумма сбережений россиян, размещенная на банковских вкладах, превысила 53 трлн рублей. Всего с начала года средства населения в банках выросли на 8 трлн рублей.

Вкладчики знают, что деньги на вкладах в России застрахованы и что за качеством работы банков страны следит Центробанк. Однако это не значит, что у вкладчиков совсем нет рисков.

Из-за чего можно потерять вклад в банке

Банкротство банка или отзыв у него лицензии

Это одни из главных опасений вкладчиков. В России действует система страхования вкладов, обеспечиваемая государственным Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Посмотреть, какие банки включены в эту систему, можно на сайте АСВ.

Согласно закону, вклады физлиц и индивидуальных предпринимателей застрахованы на сумму до 1,4 млн рублей. Если банк обанкротится или лишится лицензии, АСВ выплатит компенсацию в пределах этой суммы.

Однако важно помнить, что если сумма вклада превышает 1,4 млн рублей, остаток сверх этой суммы может быть утерян или выплачен только после завершения процедуры банкротства, что может занять годы.

Чтобы снизить этот риск, не размещайте в одном банке накопления на сумму более 1,4 млн рублей. Также обратите внимание на то, что в системно значимых банках риски для вкладчиков ниже, поскольку ЦБ предъявляет к этим банкам повышенные требования. Посмотреть, какие кредитные организации входят в перечень системно значимых, можно здесь.

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Инфляция

Существует риск обесценивания денег из-за инфляции. Например, если процентная ставка по вкладу ниже уровня инфляции, то реальная покупательная способность ваших сбережений будет уменьшаться.

По итогам 2024 года в ЦБ ожидают инфляцию на уровне 9,8%. При этом максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков страны на начало декабря 2024 года, по данным ЦБ, составила 22,08% годовых.

Согласно этим данным, ставки по вкладам значительно превышают уровень инфляции. Однако люди ощущают инфляцию по-разному, в зависимости от уровня потребления.

Для минимизации этого риска выбирайте вклады с наиболее высокой процентной ставкой, сравнивая предложения разных банков. Также рассмотрите альтернативные инвестиционные инструменты, если это соответствует вашим финансовым целям и уровню риска.

Нестабильность валютных вкладов

Для вкладов в иностранной валюте существует дополнительный риск — колебания курса. Если рубль укрепляется, то при конвертации валюты в рубли вы можете потерять часть стоимости своего вклада.

Чтобы защитить себя, тщательно оцените целесообразность валютных вкладов в зависимости от экономической ситуации. Диверсифицируйте сбережения, распределяя их между рублями и иностранной валютой.

Ошибки и мошенничество

К потере средств могут привести ошибки банковских сотрудников и мошеннические схемы. Известны случаи, когда злоумышленники с помощью социальной инженерии получали доступ к банковским приложениям вкладчиков, закрывали их вклады и выводили деньги.

Также известно, что к хищению средств с депозитов бывали причастны недобросовестные сотрудники банков.

Имеют место и разного рода ошибки при оформлении вклада как со стороны вкладчика, так и со стороны сотрудников банка.

Что делать, чтобы снизить эти риски:

проверяйте, легально ли работает выбранный банк — есть ли он в реестре ЦБ;

внимательно проверяйте документы и данные при оформлении вклада, подписывайте договор сознательно;

используйте двухфакторную аутентификацию для приложений банков;

не сообщайте данные своих карт и счетов третьим лицам.

Налог на доход с вкладов

Он не приведет к потере вклада, но может уменьшить ожидаемый доход, если этот налог не учесть. В 2024 году вкладчики впервые заплатили налог с дохода, полученного с вкладов в предыдущем году.

В 2025 году это также предстоит сделать. По итогам 2024 года налогом будет облагаться доход от вкладов, превышающий 210 000 рублей.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, связанных с налогами, уточняйте актуальные налоговые условия при оформлении вклада и рассчитывайте ожидаемую прибыль с учетом налогообложения.

Досрочное снятие денег с вклада

К потере вклада оно также не приведет, но может привести к потере накопленных процентов. Большинство банков устанавливают штрафы за досрочное снятие средств в виде перерасчета процентной ставки (зачастую применяется ставка до востребования — 0,01% годовых).

Чтобы подстраховаться на этот случай, уточните условия досрочного снятия при открытии вклада. Также рассмотрите возможность открытия нескольких вкладов на разные сроки: тогда, если деньги понадобятся, можно закрыть один вклад или дождаться срока окончания самого короткого депозита и не потерять весь процентный доход от вложенных средств.

Форс-мажорные обстоятельства

К таким можно отнести последствия тяжелых политических и экономических событий, которые могут привести к заморозке активов (например, санкции) или их изъятию (например, при военном положении).

По закону о военном положении государство имеет право изымать вклады и другое имущество (автомобили, технику) граждан для нужд обороны. Однако эксперты отмечают, что это крайняя и очень непопулярная мера. Для пополнения бюджета у властей есть другие способы, которые, в отличие от изъятия вкладов, не вызовут паники и не спровоцируют массового вывода средств из банковской системы.

Возможна ли заморозка вкладов в России

На фоне высокой ключевой ставки и ожидания ее декабрьского повышения в конце 2024 года начались разговоры о так называемом пузыре вкладов и рисках заморозки депозитов россиян.

Когда говорят о появлении «пузыря во вкладах», указывают на возможные проблемы у кредитных организаций: банкам будет нечем платить такие высокие проценты вкладчикам, что приведет к проблемам в банковской системе.

Также среди потенциальных рисков указывают перенаправление средств с вкладов на потребление, что поспособствует росту инфляции.

Еще один обсуждаемый потенциальный риск роста объема средств россиян на вкладах — «пузырь» на фондовом рынке в будущем: при снижении ключевой ставки люди будут размещать средства с вкладов в акции.

Есть мнение, что вклады россиян в какой-то момент могут быть заморожены с целью предотвращения перечисленных рисков. Но насколько оно обоснованно?

Как объясняет главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич, приведенные риски имеют низкий шанс на реализацию. Последствия увеличения средств населения во вкладах могут быть, наоборот, позитивными, отмечает эксперт, так как:

сдержат замедление экономики за счет формирования дополнительного спроса, базой для которого станут резервы домохозяйств, сформированные на счетах и вкладах в банках;

снизят закредитованность населения за счет направления части вложенных средств на досрочное погашение кредитов.

Что касается первого риска — проблем банков с выплатой высоких процентов, то банки привлекают ликвидность, только если видят возможности для ее размещения в активы, которые принесут доходность выше, чем стоимость привлечения, объясняет Зварич. В противном случае банк может оперативно подстроить свою процентную политику, ухудшив условия по вкладам, и снизить приток ликвидности.

Реализация второго риска — разгона инфляции после перенаправления денег с вкладов в потребление — также маловероятна, отмечает аналитик. По его словам, есть несколько аспектов, которые существенно ограничат влияние этого фактора на инфляцию:

ЦБ указывает на постепенное снижение ключевой ставки в будущем. В таком случае резкого перевода средств в потребление не ожидается. При плавном снижении ставки средства с вкладов будут постепенно использоваться в потреблении, говорит Зварич. Проценты, получаемые за размещение средств на вкладе, — это не новые деньги, а деньги, изъятые из экономики через кредитный механизм — погашение заемщиком процентов по кредиту и основной суммы долга. То есть начисление процентов на вклад не создает новые деньги, что могло бы способствовать разгону инфляции, отмечает аналитик. Высокие ставки в экономике приведут как минимум к замедлению темпов ее роста, а при воздействии неблагоприятных факторов — к рецессии, то есть снижению, объясняет Зварич. Переход денег с вкладов в потребление поможет сдержать этот процесс, создавая дополнительный спрос в экономике. Часть средств, накапливаемых на депозитах, в дальнейшем пойдет на досрочное погашение кредитов, взятых по более низким ставкам.

Третий потенциальный риск — пузырь на фондовом рынке, когда деньги с вкладов будут размещены в акциях. Говоря о нем, Зварич отмечает, что смещение интереса в сторону фондового рынка может начаться при снижении ставок по вкладам ниже 12% и ускориться при ставках по депозитам ниже 8%. В этом случае разница в доходности вкладов и потенциальной доходности инвестиций подтолкнет граждан осваивать более сложные инструменты сбережений.

Однако объем средств, который может быть направлен в инструменты фондового рынка, будет ограничен консерватизмом населения в отношении этих инструментов, замечает эксперт.

Несмотря на то, что 32 млн граждан открыли почти 43 млн счетов, доля пустых счетов или счетов с фондированием менее чем на 10 тысяч рублей во II квартале 2024 года составила 89%, отмечает Зварич, ссылаясь на данные ЦБ.

Эти данные говорят о том, что россияне даже при наличии брокерского счета продолжают скептически относиться к фондовому рынку как инструменту сбережений. В такой ситуации потенциал для перетока средств с вкладов на брокерские счета ограничен, резюмирует аналитик.

Как минимизировать риски потери денег при открытии вклада: главное