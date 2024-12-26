Как провести сверку товаров, переданных на комиссию при торговле на маркетплейсах

Продавцам на маркетплейсе часто нужно контролировать остатки товаров, переданных на комиссию. Рассказываем, как это правильно сделать.

Маркетплейсы ведут внутренний учет остатков товара в реальном времени, но для продавцов эти данные доступны частично, так как товар постоянно находится в движении. Маркетплейс не может гарантировать, что если в личном кабинете на остатке присутствует какое-то количество товара, то это соответствует реальным остаткам. В этот момент товар могут купить или вернуть, поэтому данные могут расходиться.

Продавец, который работает по системе FBO, может сверить остаток товара с данными маркетплейса только с определенным уровнем точности. Можно сверить так: взять остатки переданного на склад маркетплейса товара по данным продавца и сверить с остатками, которые показывает маркетплейс. У Wildberries есть отчет по остаткам на складах, а у Ozon есть оборотная ведомость по товарам.

В личном кабинете маркетплейсов находятся отчеты по статусам товаров. Например, у Ozon во вкладке «FBS-Заказы с моих складов» можно выбрать «Все» и скачать файл в формате Excel. Там можно применить фильтр по статусам и узнать, где находится товар.

Читайте также по теме маркетплейсов: