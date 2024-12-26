Штрафы на УСН 2025: что нужно знать бизнесу

1. Сроки уплаты авансовых платежей по УСН
28 апреля — за первый квартал.
28 июля — за полугодие.
28 октября — за девять месяцев.
28 марта следующего года — за год для юридических лиц.
28 апреля следующего года — за год для ИП.
Платежи по единому налогу уплачиваются через ЕНП на единый налоговый счёт (ЕНС). Реквизиты для заполнения платежного поручения:
Номер (поля) реквизита платежного документа
Наименование реквизита
Значение / комментарий
7
Сумма
указывается сумма к перечислению
101
Статус плательщика
«01»
102
«0» или КПП плательщика
Для ИП не указывается ничего или ставится «0»
61
ИНН получателя
7727406020
103
КПП получателя
770801001
13
Наименование банка получателя средств
ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г Тула
14
БИК банка получателя средств (БИК ТОФК)
017003983
15
№ счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета)
40102810445370000059
16
Получатель
Казначейство России (ФНС России)
17
Номер казначейского счета
03100643000000018500
22
Код (УИП)
0
24
Назначение платежа
Можно указать: Единый налоговый платеж или не писать ничего
104
КБК
18201061201010000510
105
ОКТМО
0 или указывается ОКТМО — 8 знаков
106
Основание платежа
0
107
Налоговый период
0
108
Номер документа - основания платежа
0
109
Дата документа основания-платежа
0
До уплаты в срок до 25 числа (также квартально) необходимо подать уведомление с суммой начисленного аванса по налогу. Если дата выпадает на выходной, срок переносится на следующий рабочий день.
2. Штрафы за неуплату авансовых платежей
Штрафов за неуплату авансовых платежей Налоговый кодекс не предусматривает, но начисляются пени за просрочку или занижение суммы.
Посчитать пени вы можете на нашем онлайн-калькуляторе.
Можно не платить авансовый платёж, если:
На УСН «Доходы» нет доходов за период.
На УСН «Доходы минус расходы» получен убыток (по итогам года в случае убытка платится минимальный налог 1% от дохода).
ИП уменьшил авансовый платёж до нуля за счёт страховых взносов (100% налога может уменьшить ИП без сотрудников).
3. Штрафы за просрочку уплаты налога по итогам года
Если налог не уплачен вовремя, применяются штрафы по статье 122 НК:
20% от неуплаченной суммы — при случайном нарушении.
40% — если доказан умысел (например, искусственное дробление бизнеса).
4. Как рассчитываются пени за просрочку
С 1 января 2025 года вступят в силу поправки в НК, которые устанавливают особые правила начисления налоговых пеней в 2025 году.
В 2024 году для организаций пеня за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налогов определяется в процентах от суммы недоимки:
в отношении суммы отрицательного сальдо ЕНС, сформированного в связи с неисполненной обязанностью по уплате налогов, непрерывно существующей до 30 календарных дней (включительно), – 1/300 действующей в это время ключевой ставки ЦБ РФ;
в отношении иной суммы недоимки – 1/150 ключевой ставки.
В 2025 году пени будут считаться так:
Для ИП: 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки.
Для ООО:
Первые 30 дней — 1/300 ключевой ставки ЦБ.
С 31 по 90 день — 1/150 ключевой ставки ЦБ.
С 91 дня снова 1/300 ключевой ставки ЦБ.
5. Штрафы за непредставление декларации
Отсутствие декларации или её несвоевременная подача влечёт штрафы:
1 000 ₽ — если налог уплачен полностью.
5% от суммы задолженности за каждый месяц просрочки (но не более 30%).
📌 Важно:
ФНС может наложить арест на счета, если декларация не предоставлена в течение 20 дней после крайнего срока.
6. Как и куда платить пени и штрафы
Все платежи вносятся через ЕНС по единым реквизитам:
Наименование получателя: Казначейство России (ФНС России).
ИНН: 7727406020.
КПП: 770801001.
7. Как избежать ошибок и снизить риски
Настройте автоматические напоминания для уплаты авансов и подачи декларации.
Используйте профессиональные бухгалтерские услуги.
Регулярно проверяйте ключевую ставку ЦБ для расчёта пеней.
Проведите анализ налоговой нагрузки с экспертами, чтобы выявить скрытые риски.
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