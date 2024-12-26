Штрафы на УСН 2025: что нужно знать бизнесу

С 1 января 2025 года вступят в силу поправки в НК, которые устанавливают особые правила начисления налоговых пеней в 2025 году.

В 2024 году для организаций пеня за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налогов определяется в процентах от суммы недоимки:

в отношении суммы отрицательного сальдо ЕНС, сформированного в связи с неисполненной обязанностью по уплате налогов, непрерывно существующей до 30 календарных дней (включительно), – 1/300 действующей в это время ключевой ставки ЦБ РФ;

в отношении иной суммы недоимки – 1/150 ключевой ставки.

В 2025 году пени будут считаться так: