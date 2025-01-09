Инвестиции в зарубежную недвижимость или рублевые вклады: что оказалось выгоднее в 2024 году

2024 год ознаменовался значительными изменениями на глобальных финансовых рынках, что заставило инвесторов пересмотреть свои стратегии. Рост ставок по депозитам до 20–23% к концу года и умеренное ослабление рубля на 15–20% создали сложные условия для выбора между рублевыми вкладами и зарубежной недвижимостью.

Какой из этих методов оказался наиболее прибыльным? Подводим итоги года вместе с инвестором Александром Воронковым.

Банковский вклад подходит для инвесторов, ценящих стабильность и готовых отказаться от потенциально высокой прибыли ради надежности. Депозиты предоставляют гарантированный доход, удобное управление и страхование вкладов до 1,4 млн рублей в случае банкротства банка. Сейчас это особенно актуально, учитывая повышение процентных ставок с 14–15% до 20–23% годовых к концу года.

«Высокие ставки по вкладам не смогли компенсировать ослабление рубля по отношению к другим валютам, включая доллар, курс которого вырос с 83–90 до 105–110 рублей. В результате реальная доходность в валюте снизилась. Кроме того, на доход по вкладам распространяется налог в 13%, что дополнительно снижает чистую прибыль. Для крупных депозитов налоговая нагрузка становится особенно заметной», — отметил эксперт.

Рассмотрим конкретные примеры: если вкладчик разместил 10 млн рублей в январе 2024 года под 15% годовых, его доход к концу года составит 1,5 млн рублей. Однако если те же 10 млн рублей разместить в ноябре под 23%, годовой доход достигнет около 2,3 млн рублей до вычета налога при пересчете на годовую доходность.

При этом доход в 1,5 млн рублей в начале года при курсе 85 руб./ $ соответствует $17,650, но при курсе 110 руб./ $ эта сумма сокращается до $13,640.

При планировании инвестиций и выборе финансовых инструментов важно принимать во внимание и инфляционные процессы. Даже высокая процентная ставка не обеспечивает полную защиту сбережений от обесценивания.

В этом смысле инвестиции в зарубежную недвижимость в 2024 году оставались привлекательными благодаря стабильному доходу в долларах или евро и защите от ослабления рубля.

«Приобретая недвижимость, инвестор, во-первых, получает стабильный доход на протяжении всего периода владения объектом. Во-вторых, со временем недвижимость обычно возрастает в цене, и даже с учетом инфляции прибыль окажется значительной. А если учесть возможную последующую продажу объекта, выгода станет ещё ощутимее», — добавил Александр.

Прогнозируя доходность от владения зарубежной недвижимостью, необходимо учитывать налоговые обязательства каждой конкретной страны.

В Индонезии (Бали) доходность в среднем 15% годовых в долларах. В зависимости от сезона она может достигать 25–30%, особенно в пиковые месяцы туристического спроса. При этом налоги составляют 10–20% от прибыли, в зависимости от способа управления.

Например, вилла стоимостью $200,000 (примерно 17 млн рублей в начале года и 20 млн рублей к концу) приносит доход $30,000 в год. В летние и новогодние месяцы доход может значительно вырасти, увеличивая годовую прибыль до 25–30%. Чистая прибыль после уплаты налогов составляет $24,000–27,000 (примерно 2,6–3 млн рублей при курсе 110 руб./ $).

В ОАЭ отсутствуют налоги, но при этом и доходность ниже — около 7–8% годовых в долларах. Во Вьетнаме доходность колеблется в пределах 10–12% годовых в долларах, при этом 15% от прибыли уходит на налоги. В Европе, например, в Испании и Германии, доходность скромнее — 3–5% годовых в евро, а налоги составляют 20–25% от дохода.

Рублевые вклады предоставляли возможность быстрого заработка благодаря высоким процентным ставкам, но по результатам года в лучшем случае вклады компенсировали снижение курса рубля по отношению к другим валютам.

«Зарубежная недвижимость, особенно в странах с высокой доходностью, таких как Индонезия, оказалась более выгодной для долгосрочных инвесторов. Она гарантировала стабильный доход в твердой валюте и защиту от колебаний курсов, что сделало ее предпочтительным инструментом для сохранения и приумножения капитала в 2024 году», — подытожил эксперт.